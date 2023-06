Les notes des vraies femmes au foyer d’Atlanta continuent de plonger

Les cotes pour Les vraies femmes au foyer d’Atlanta atteint un niveau record, et les membres de la distribution sont secoués que leurs pêches soient en jeu.

Selon un nouveau rapport de Radars en ligne, l’audience baisse régulièrement de semaine en semaine.

La première de la saison 15 le 7 mai aurait attiré 834 000 téléspectateurs. La semaine suivante, seulement 738 000 paires d’yeux se sont fixées sur les pêches. Le dernier épisode du 28 mai a attiré près de 100 000 téléspectateurs de moins, avec seulement 657 000 fans à l’écoute.

Des sources de l’équipe de production ont déclaré au point de vente que les membres de la distribution étaient conscients des faibles cotes d’écoute. Les femmes fiesty ont peur d’obtenir la hache – même les OG de la série.

« Ils craignent que Bravo ne leur fasse une refonte comme ils l’ont fait pour le casting des Real Housewives of New York », a déclaré un initié. Tout sur le thé. « Aucun d’entre eux ne se sent en sécurité, même Kandi. »