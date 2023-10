Les séries de championnats de la Ligue de baseball produisent des notes solides après avoir connu des baisses au cours des deux premiers tours.

Selon Nielsen, les diffusions des LCS en anglais et en espagnol pour les deux premiers matchs s’élèvent en moyenne à 5,2 millions, ce qui est égal à celui de l’année dernière.

Les audiences des LCS restent stables malgré l’absence d’une équipe de New York, Chicago ou Los Angeles – les trois plus grands marchés télévisuels du pays – pour la première fois depuis 2014. Les équipes ayant les cinq meilleurs records en saison régulière regardent également de la maison.

« Je crois que la variété est une bonne chose pour nos sports. Vous regardez d’autres sports, ils ont le même mélange », a déclaré le commissaire Rob Manfred sur « First Take » d’ESPN avant les séries éliminatoires. « Nous avons 30 marchés. Tout le monde doit avoir la chance de concourir.

La victoire 2-0 du Texas sur Houston lors du premier match de l’ALCS le 15 octobre a rapporté en moyenne 7,27 millions sur Fox, Fox Deportes et le streaming. Il s’agissait du match d’ouverture de l’ALCS le plus regardé depuis 2010, lorsque les Rangers affrontaient les Yankees de New York, avec une moyenne de 8,11 millions. Il s’agit également d’une augmentation de 28 % par rapport au premier match de l’année dernière entre les Astros et les Yankees.

Le match de dimanche dernier a bénéficié d’une solide avance, Fox ayant un programme double dans la NFL. La fenêtre de fin d’après-midi sur Fox était en moyenne de 26,09 millions, y compris la victoire surprise des Jets de New York contre les Eagles de Philadelphie.

Les premiers chiffres sont une bonne nouvelle après que le tour de table joker sur ESPN et ABC ait été en baisse de 18 % par rapport à l’année dernière. Les Division Series sur TBS, Fox et FS1 étaient en baisse de 8,8%.

Les jeux wild-card ont connu une baisse car ils se sont déroulés en milieu de semaine au lieu du week-end, comme l’année dernière.

La ronde de division de cette année ne comportait aucune série comportant cinq matchs complets et deux balayages. Le différentiel de points de cette année était de 3,85 par match, contre 2,5 l’an dernier.

Cependant, la participation des Phillies de Philadelphie au NLCS pour la deuxième année consécutive a contribué à améliorer les notes. La série Phillies-Atlanta Braves a attiré en moyenne 4,6 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la NLDS la plus regardée sur TBS en huit ans.

La victoire 10-0 des Phillies contre les Diamondbacks de l’Arizona lors du deuxième match du NLCS mardi a rapporté une moyenne de 5,3 millions sur TBS, TruTV et Max.

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)