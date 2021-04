LOS ANGELES – Pour l’industrie cinématographique, qui se battait déjà pour tenir sa place au centre de la culture américaine, les cotes de Nielsen pour la 93e cérémonie des Oscars de dimanche soir ont été un coup dur: environ 9,85 millions de personnes ont regardé la télédiffusion, un plongeon de 58%. par rapport au plus bas record de l’année dernière. Parmi les adultes de 18 à 49 ans, le groupe démographique que de nombreux annonceurs paient une prime pour atteindre, les Oscars ont subi une baisse encore plus forte de 64%, selon les données préliminaires de Nielsen publiées lundi. Les chiffres définitifs de Nielsen sont attendus mardi et comprendront le visionnage hors domicile et certaines statistiques de diffusion en continu. L’Académie des arts et des sciences du cinéma a refusé de commenter. L’académie se préparait à une forte baisse des notes. Les récompenses ont connu des difficultés pendant la pandémie et les Oscars sont sur une trajectoire descendante depuis des années. Mais certains responsables de l’académie avaient espéré que la télédiffusion de dimanche pourrait encore faire craquer 10 millions de téléspectateurs et attirer jusqu’à 15 millions. Humiliant? Certainement. Mais des centaines de millions de dollars sont également en jeu. Dans le cadre d’un accord de licence à long terme avec ABC, qui appartient à Disney, l’académie devrait collecter environ 900 millions de dollars entre 2021 et 2028 pour les droits de diffusion mondiaux des Oscars. Les fonds sont cruciaux pour les opérations de l’académie, en particulier à un moment où elle dépense pour ouvrir un musée à Los Angeles. Mais une partie de cet argent est menacée. Les paiements à l’académie incluent une garantie, puis un partage des revenus si certains seuils de vente d’annonces sont atteints.

Jusqu’à présent, ABC a réussi à maintenir des tarifs publicitaires élevés en raison de la fragmentation de l’écoute de la télévision. La soirée des Oscars est peut-être l’ombre d’elle-même, mais le reste de la télévision en réseau l’est aussi; la cérémonie figure toujours parmi les événements télévisés les plus importants de l’année. Selon les acheteurs de médias, Google, General Motors, Rolex et Verizon ont dépensé environ 2 millions de dollars pour chaque spot de 30 secondes dans la télédiffusion de dimanche, seulement une légère baisse par rapport aux prix de l’année dernière. ABC a déclaré jeudi qu’il avait épuisé son inventaire. ABC ne garantit pas une taille d’audience aux annonceurs des Oscars, supprimant ainsi tout potentiel pour les produits dits «make-Goods» (temps commercial supplémentaire à une date ultérieure) pour compenser les faibles notes. Certaines personnes de l’industrie du divertissement, que ce soit par optimisme ou par déni ou les deux, pensent que les récompenses sont en train de traverser une période de ralentissement temporaire – que les cotes d’écoute en baisse pour des piliers comme les Emmys (un plus bas en 30 ans) et les Screen Actors Guild Awards (en baisse de 52 pour cent) reflètent la pandémie et non un changement de paradigme. Sans audience en direct, les émissions ont été vidées de leur énergie. Les grands studios ont également reporté les grands films, laissant le circuit des récompenses de cette année aux films d’art peu vus. Le film le plus nominé dimanche était «Mank». Il a reçu 10 hochements de tête. Des sondages avant le spectacle indiquaient que la plupart des Américains avaient je n’en ai même jamais entendu parler, beaucoup moins l’ont regardé, malgré sa disponibilité sur Netflix. «Mank», une lettre d’amour à Old Hollywood de David Fincher, a remporté le prix pour la conception de la production et la cinématographie. Pourtant, les Oscars sont sur une baisse depuis 1998, lorsque 57,2 millions de personnes se sont connectées pour voir le «Titanic» remporter la victoire de la meilleure image.

De nombreux facteurs ont nui aux évaluations, à commencer par l'itinéraire de livraison. Les anciens réseaux de diffusion comme ABC ne sont plus aussi pertinents, en particulier pour les jeunes. (Une des récompenses qui prend de l'ampleur est la Récompenses du jeu, qui célèbre les meilleurs jeux vidéo de l'année et est diffusé sur des plateformes comme YouTube, Twitch et Twitter.)

D’une manière ou d’une autre, la justice raciale s’est répercutée sur les Oscars de cette année. Dans de nombreux cas, disent les analystes, les télédiffusions sont trop longues pour une durée d’attention contemporaine. La cérémonie de dimanche a été l’une des plus courtes de ces dernières années, et elle a encore duré 3 heures 19 minutes. Pourquoi parcourir tout cela quand vous pouvez attraper des extraits sur Twitter? Dimanche, la vidéo de la cérémonie montrant Glenn Close twerk à «Da Butt» est devenue virale.

De plus en plus, les cérémonies portent moins sur les honneurs du divertissement que sur les questions civiques et la politique progressiste, ce qui agace inévitablement la moitié du public. Regina King, ancienne lauréate d’un Oscar et réalisatrice de «One Night in Miami», l’a reconnu en haut de la série. «Je sais que beaucoup d’entre vous, à la maison, veulent atteindre leur télécommande lorsque vous avez l’impression qu’Hollywood vous prêche», a-t-elle déclaré. « Mais en tant que mère d’un fils noir, je connais la peur avec laquelle tant de gens vivent, et aucune renommée ou fortune ne change cela. » Une demi-douzaine de lauréats ont suivi son exemple et ont parlé de questions telles que la justice raciale et la brutalité policière. Les récompenses montrent que la fatigue est également un facteur. Il y a au moins 18 cérémonies télévisées chaque année, y compris les Grammys (en baisse de 53%) et les Golden Globes (en baisse de 62%). Pourtant, la chute des cotes des Oscars ces dernières années a été plus dramatique, et les Grammys sont en passe de devenir la cérémonie de remise des prix la plus regardée, autrefois une notion inconcevable. Il avait près de 9 millions de téléspectateurs pour sa télédiffusion le mois dernier. L’académie elle-même a joué un rôle dans la disparition de l’émission, faisant des efforts maladroits pour la rendre plus pertinente (annonçant à la hâte une nouvelle catégorie honorant les réalisations de films «populaires», puis revenant en arrière) et refusant le plaidoyer d’ABC pour réduire le nombre d’oscars présentés pendant l’émission .