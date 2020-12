Liverpool a fait une émeute pour traiter ses 2000 fans de retour à Anfield avec un travail de démolition 4-0 sur les Wolves.

Des frappes de Mohamed Salah et Gini Wijnaldum, plus une tête de Joel Matip et un but contre son camp par Nelson Semedo ont suffi aux Reds pour rejoindre Tottenham avec 24 points en tête de la Premier League.

La neuvième frappe de Salah de la saison a ouvert le score avant que Wijnaldum ne revienne au bord de la surface après la pause.

La balle de la tête de Matip a fait trois, puis Sadio Mane a obtenu le centre de Trent Alexander-Arnold et sa frappe a dévié au large de Semedo.

Trent Alexander-Arnold et Naby Keita ont fait leur retour après une blessure du banc lors d’une bonne soirée pour Jurgen Klopp.

Voici comment les joueurs ont noté sur Merseyside …

Kelleher 7

Une belle sauvegarde tôt sur les nerfs installés et un autre grand écran