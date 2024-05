Les notes de NXT ont maintenant atteint le niveau d’AEW Dynamite

Les données d’audience et d’audience sont disponibles pour l’épisode du 28 mai de WWE NXT.

Par Luttenomiquel’émission a réuni en moyenne 703 000 téléspectateurs et a obtenu une note de 0,24 chez les 18-49 ans.

L’un des gros accroches de cet épisode était l’apparition de la star du rap Sexyy Red. Cela a semblé faire l’affaire, car même face à une rude concurrence des séries éliminatoires de la NBA et de la LNH, NXT a obtenu sa deuxième meilleure note de démo de 2024, derrière New Year’s Evil de janvier. C’est également la première fois que NXT attire en moyenne plus de 700 000 téléspectateurs depuis ces épisodes de début janvier.

Ce qui est plus intéressant pour moi, c’est que ces chiffres sont terriblement similaires au niveau atteint par AEW Dynamite au cours des cinq semaines précédentes, du 24 avril au 22 mai. Pour l’instant, c’est un résultat aberrant pour NXT d’atteindre ces chiffres, mais c’est quelque chose pour garder un résultat aberrant. l’œil tourné vers l’avenir.

Voici un aperçu de l’audience de NXT et de la part d’audience de la tranche démographique 18-49 ans au cours de l’année écoulée :

23 mai 2023 – 578 000 / .16

– 578 000 / .16 30 mai – 607 000 / .17

– 607 000 / .17 6 juin – 615 000 / .17

– 615 000 / .17 13 juin – 581 000 / .16

– 581 000 / .16 20 juin – 773 000 / .23

– 773 000 / .23 27 juin – 622 000 / .17

– 622 000 / .17 4 juillet – 508 000 / .13

– 508 000 / .13 11 juillet – 671 000 / .20

– 671 000 / .20 18 juillet – 746 000 / .21

– 746 000 / .21 25 juillet – 703 000 / .23

– 703 000 / .23 1er août – 717 000 / .23

– 717 000 / .23 8 août – 776 000 / .23

– 776 000 / .23 15 août – 680 000 / .19

– 680 000 / .19 22 août – 720 000 / .19

– 720 000 / .19 29 août – 614 000 / .16

– 614 000 / .16 5 septembre – 673 000 / .18

– 673 000 / .18 12 septembre – 850 000 / .26

– 850 000 / .26 19 septembre – 824 000 / .24

– 824 000 / .24 26 septembre – 636 000 / .18

– 636 000 / .18 3 octobre – 857 000 / .22

– 857 000 / .22 10 octobre – 921 000 / .30

– 921 000 / .30 17 octobre – 798 000 / .23

– 798 000 / .23 24 octobre – 787 000 / .21

– 787 000 / .21 31 octobre – 674 000 / .20

– 674 000 / .20 7 novembre – 794 000 / .26

– 794 000 / .26 14 novembre – 703 000 / .21

– 703 000 / .21 21 novembre – 622 000 / .19

– 622 000 / .19 28 novembre – 659 000 / .18

– 659 000 / .18 5 décembre – 626 000 / .19

– 626 000 / .19 12 décembre – 678 000 / .18

– 678 000 / .18 19 décembre – 641 000 / .17

– 641 000 / .17 26 décembre : 670 000 / .19

: 670 000 / .19 2 janvier 2024 : 768 000 / .25

: 768 000 / .25 9 janvier : 722 000 / .21

: 722 000 / .21 16 janvier : 683 000 / .19

: 683 000 / .19 23 janvier : 642 000 / .19

: 642 000 / .19 30 janvier : 648 000 / .18

: 648 000 / .18 6 février : 650 000 / .19

: 650 000 / .19 13 février : 650 000 / .17

: 650 000 / .17 20 février : 616 000 / .18

: 616 000 / .18 27 février : 570 000 / .16

: 570 000 / .16 5 mars : 654 000 / .16

: 654 000 / .16 12 mars : 588 000 / .16

: 588 000 / .16 19 mars : 569 000 / .18

: 569 000 / .18 26 mars : 601 000 / .17

: 601 000 / .17 2 Avril : 641 000 / .20

: 641 000 / .20 9 avril : 647 000 / .19

: 647 000 / .19 16 avril : 625 000 / .17

: 625 000 / .17 23 avril : 661 000 / .20

: 661 000 / .20 30 avril : 564 000 / .14

: 564 000 / .14 7 mai : 659 000 / .19

: 659 000 / .19 14 mai : 567 000 / .18

: 567 000 / .18 Le 21 mai : 654 000 / .17

: 654 000 / .17 28 mai : 703 000 / 0,24

