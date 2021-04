La popularité de MEGHAN Markle et du prince Harry auprès des Britanniques est tombée à son plus bas niveau – alors que la reine reste notre royale préférée, une nouvelle enquête a révélé.

Après les funérailles du prince Philip, les adultes britanniques ont été interrogés sur qui ils préféraient dans la famille.

La reine reste de loin la royale préférée des Britanniques, un nouveau sondage a révélé Crédit: AFP

Mais la popularité de Meghan et Harry a de nouveau chuté Crédits: pixel8000

Et le duc et la duchesse de Sussex ont atteint leur score le plus bas de tous les temps – même après que leur popularité ait chuté à la suite de leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey.

Au cours de la conversation explosive, le couple a déclaré qu’un royal senior avait fait un commentaire raciste sur la couleur de la peau de son fils Archie avant sa naissance.

Il a également été affirmé que Kate Middleton avait fait pleurer Meghan – une allégation qui aurait rendu William particulièrement bouleversé.

Mais depuis le dernier sondage, effectué dans les jours qui ont suivi la diffusion de l’interview d’Oprah, la popularité de Harry a plongé de trois points supplémentaires, dit YouGov.

Meghan enceinte, qui est restée aux États-Unis sur les conseils de son médecin, a également vu sa popularité chuter de cinq points au cours des six dernières semaines, selon les chiffres.

Ailleurs, le prince Edward et le prince Charles ont vu leur popularité augmenter depuis le 12 mars.

C’est un retour en grâce pour Charles, dont les cotes d’approbation ont chuté de huit points à 49% après la diffusion de l’interview d’Oprah.

Harry a affirmé qu’il avait été coupé par sa famille pendant l’interview, et a déclaré qu’il avait été laissé sans sécurité après que son père a cessé de prendre ses appels.

Mais de loin le royal le plus populaire est la reine. Son taux d’approbation est passé de 80% à 85% après la mort du duc d’Édimbourg.

Le taux d’approbation du couple a chuté après leur interview à la bombe d’Oprah – mais a depuis baissé à nouveau Crédits: pixel8000

Les Britanniques soutiennent largement Kate Middleton et ont salué un « artisan de la paix » après avoir parlé avec Harry lors des funérailles du prince Philip Crédit: AP

Et les deux tiers des personnes interrogées – 64% – veulent qu’elle reste dans son emploi pour le reste de sa vie.

Le prince William et Kate Middleton restent également très populaires, selon le dernier sondage, environ trois quarts des Britanniques leur donnant des critiques favorables.

Le prince Andrew reste de loin le royal le moins populaire, avec 79% des Britanniques ayant une opinion négative. Selon le sondage, seuls dix pour cent le voient sous un jour positif.

Selon les données, sur plus de 1700 Britanniques entre le 21 et le 22 avril, l’opinion publique du prince Harry est restée largement négative.

Il est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père au début du mois, bien qu’il ait été apparemment « choqué » par l’accueil glacial qu’il a reçu de certains membres de sa famille.

Le duc devrait retourner au Royaume-Uni cet été pour le dévoilement d’une statue dédiée à sa défunte mère.

Mais les experts royaux affirment qu’il pourrait faire une « excuse » et rester à la maison – car on pense que Meghan donnera bientôt naissance au deuxième enfant du couple, une fille.

Quelque 43% des personnes interrogées ont une opinion positive de Harry, révèle l’enquête, tandis que 49% le considèrent négativement.

Les scores de popularité de Meghan ont également légèrement baissé après une forte baisse en mars.

La majorité des Britanniques interrogés disent espérer que la reine ne démissionnera jamais Crédit: AFP

La popularité de Charles a également rebondi après avoir chuté après l’interview d’Oprah Crédits: Getty

Andrew reste le royal le moins populaire de loin Crédits: Getty

Actuellement, moins d’un tiers – 29% – des Britanniques interrogés ont une opinion positive de la duchesse de Sussex.

Plus de six personnes sur dix – 61 pour cent – la considèrent négativement.

Cela signifie qu’elle a une cote de popularité nette de -32, contre -27 il y a six semaines.

Ailleurs, l’opinion publique sur qui devrait finalement succéder à la reine est divisée.

Environ deux personnes sur cinq – 37% – disent que le prince Charles devrait devenir roi à sa retraite, tandis qu’un nombre similaire – 34% – aimerait voir le trône aller à son petit-fils aîné William.

Et une personne sur six – 17% – dit qu’il ne devrait pas y avoir de monarque après la reine.

Cela survient alors qu’un expert royal prétend que la reine «disparaîtra gracieusement» des fonctions publiques alors que Charles et William assumeront plus de responsabilités.

L’ancien correspondant royal de la BBC, Peter Hunt, a déclaré que le monarque se retirerait des engagements royaux à l’avenir.

Il a déclaré au New York Times: «Fondamentalement, la reine disparaîtra gracieusement.

Qui sont les membres de la famille royale les plus populaires? Ce sont les membres de la famille royale les plus populaires (notés très positifs ou positifs) selon un sondage YouGov de 1730 Britanniques entre le 21 et le 22 avril: La reine: 85% (net: +78) Prince William: 80% (net: +68) Kate Middleton: 78% (net: +67) Princesse Anne: 70% (net: +58) Prince Charles: 58% (net: +25) Prince Edward: 54% (net: +35) Prince Harry: 43% (net: -6) Camilla Parker Bowles: 43% (net: +1) Meghan Markle: 29 pour cent (net: -32) Prince Andrew: 10% (net: -69)

«Covid a aidé dans le sens où il a accéléré ce que toute femme sensée de 95 ans voudrait faire, ce qui n’est pas de rester debout toute la journée.»

Mais la reine est retournée au travail avec un sourire radieux aujourd’hui lors de son premier engagement photographié depuis les funérailles de Philip.

Elle a été vue par vidéoconférence depuis le château de Windsor alors qu’elle accueillait des dignitaires au palais de Buckingham.

Charles et William envisageraient de « réduire » la monarchie qui pourrait voir Meghan et Harry couper complètement.

La biographe royale Angela Levin a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex pourraient être complètement supprimés, avec seulement Charles, Camilla, William, Kate Middleton, les princes George et Louis et la princesse Charlotte laissés en tant que membres de la famille royale.

Meghan et Harry se sont retirés en tant que membres de la famille royale, bien qu’ils continuent de soutenir les organismes de bienfaisance depuis leur domicile à Los Angeles.

Le couple royal a annoncé aujourd’hui qu’il rejoindrait les stars Jennifer Lopez et Selena Gomez lors d’un concert sur le coronavirus pour « réunir le monde ».

Et dans une longue déclaration sur leur site Web Archewell, ils ont déclaré qu’ils « aideraient à diriger un effort mondial pour distribuer équitablement le vaccin Covid-19 à tout le monde, partout ».