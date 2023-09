Les notes de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi baissent dans EA Sports FC 24

Les fans de football attendent avec impatience EA Sports FC 24, dont la sortie est prévue le 29 septembre. Le jeu a déjà déclenché un énorme buzz autour de son classement des joueurs. Les fans de football et de FIFA du monde entier ont toujours été ravis de voir le classement de leurs joueurs préférés. Il est devenu courant que les notes soient divulguées des semaines avant la sortie du jeu. Les fans ont toujours débattu de la note de leur joueur préféré et de la question de savoir si sa note était inférieure ou supérieure.

Deux footballeurs qui ont réalisé un parcours formidable sur le terrain pendant une décennie sont Lionel Messi et Christiano Ronaldo. Mais il semble désormais que l’époque où les deux joueurs emblématiques étaient en tête des classements soit révolue. Dans les dernières notes, révélées récemment, Messi et Ronaldo ont tous deux vu une baisse et les fans ont été tout simplement choqués par les statistiques nouvellement révélées. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde a perdu un point, passant de 91 à 90. Mais la dégradation de Messi n’était même pas si grave et ce qui a choqué tout le monde, ce sont les notes de Ronaldo. L’ancien talisman de Manchester United a obtenu une note de 86. L’attaquant d’Al Nassr a été noté 90 lors de la dernière édition.

La résurgence de Messi après son passage décevant au PSG a récemment fait parler de lui. Après son transfert à l’Inter Miami de la Major Soccer League (MLS), il a produit une série de performances époustouflantes pour les mener au titre de la Coupe des Ligues. Après sa signature très médiatisée avec le club américain, Messi a changé la fortune des Hérons. L’Inter Miami avait du mal à gagner avant la signature de Messi, mais l’arrivée de l’Argentin les a aidés à revenir sur la voie de la victoire. Il a disputé 10 matches avec l’Inter Miami et a marqué 11 buts, ainsi que trois passes décisives.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, a quitté Manchester United pour rejoindre l’équipe Al Nassr FC basée à Riyad en Saudi Pro League. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, Ronaldo a disputé 29 matches et a fait honneur à sa réputation en inscrivant 25 buts.

Pour en revenir aux notes d’EA Sports FC 24, parmi toutes les fuites connues jusqu’à présent, l’attaquant de Naples Victor Osimhen semble avoir reçu un très gros coup de pouce. Le Nigérian a gagné cinq points et a obtenu une note globale de 88. Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, a gagné quatre points, faisant passer sa note de 84 à 88 au total. Heung-Min Son de Tottenham et le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer auraient été témoins d’une baisse massive de leurs notes.