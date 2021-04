Il s’avère que le président américain Joe Biden n’a pas simplement eu une audience plus petite que d’habitude dans les salles du Congrès, car les premiers rapports d’audience indiquaient que seuls 22,6 millions d’Américains ont regardé son discours sur les chaînes de télévision.

Mercredi soir, seuls 200 personnes environ se trouvaient dans les salles de la Chambre alors que Biden prononçait le premier discours conjoint de sa présidence – pas un véritable État de l’Union, comme les fact-checkers se sont empressés de le souligner – mais seulement 12,5 millions d’Américains se sont connectés à ABC. , NBC, CBS et Fox pour le regarder, a rapporté Deadline, citant les premières données.

Selon Nielsen, 10 millions de personnes supplémentaires ont écouté le discours de Biden via les réseaux câblés – MSNBC, CNN et Fox News, respectivement.

À titre de comparaison, l’état de l’Union 2020 de Donald Trump – qui a obtenu les cotes les plus faibles de ses quatre discours conjoints – a été vu par 17,9 millions de personnes sur les quatre réseaux de diffusion, et s’est retrouvé avec 37,2 millions de téléspectateurs au total. Son premier discours au Congrès, en 2017, a attiré plus de 43 millions de personnes.





La sagesse traditionnelle dans les médias est que les téléspectateurs en direct ont « A fortement chuté au cours de l’année écoulée » (selon Reuters), alors même que la plupart des Américains restent sous verrouillage Covid-19. Mais Biden s’est en fait vanté d’une meilleure audience du réseau que Trump pendant la campagne 2020, lorsque le président et son challenger sont apparus lors de duels à la mairie au lieu d’un débat annulé en octobre.

Alors que les sympathisants de Biden ignoraient dans l’ensemble les nouvelles des cotes d’écoute, les conservateurs se réjouissaient du manque d’intérêt apparent pour le président démocrate, certains allant jusqu’à remettre en question l’idée qu’il avait vraiment remporté le plus de votes à une élection présidentielle.

Adresse commune / Notes sur l’état de l’Union: 2017: 48 millions (Trump) 2018: 46 millions (Trump) 2019: 46,8 millions (Trump) 2020: 37,2 millions (Trump) 2021: 11,6 millions (Biden) 81 millions de votes pour lui- mon cul ils l’ont fait 🙄#BidenAddress – 🇺🇸 MrsCaliBlonde ™ (@CaliBlondeLady) 29 avril 2021

La faible audience télévisée de Biden, la cérémonie des Oscars du week-end dernier et la ligue de basket-ball NBA – depuis qu’elle a embrassé l’activisme politique – ont également été interprétées comme un signe «Les Américains en ont assez de la gauche éveillée.»

Biden SOTU 2021: 11,6 millions 📉Oscars 2021: 9,8 millions 📉 Moyenne NBA 2021: 2,9 millions Il est assez clair que les Américains en ont assez de la gauche réveillée. – Stephen Lawson (@StephenLawson_) 29 avril 2021

D’autre part, Biden a attiré plus de téléspectateurs que les Oscars, dont les cotes de 2021 étaient presque 60% pires que le record de 2020 – ce qui a incité Trump lui-même à leur offrir des conseils ironiques sur la façon de s’améliorer.

Même Deadline a admis que les cotes étaient de mauvaises nouvelles pour Biden, car «Pour la plupart, la première adresse conjointe au Congrès est généralement l’un des meilleurs nombres d’audience qu’un président obtient au cours de son mandat, car le facteur de nouveauté est toujours élevé.»

Bien que Biden soit présent à Washington depuis près de 50 ans, il n’a pas été autant sous les yeux du public que Trump au cours de ses 100 premiers jours – il a fallu plus de deux mois pour donner sa première conférence de presse, par exemple.





