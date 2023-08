Les notes américaines de la Coupe du monde féminine en baisse de 36% par rapport à 2019

Les classements de la Coupe du monde féminine cet été allaient toujours faire face à une montée en flèche aux États-Unis. Malgré un nombre record de téléspectateurs dans le passé, le simple emplacement du tournoi de cette année a rendu ces exploits difficiles à égaler. Les heures de coup d’envoi jouent un rôle énorme dans l’audience des jeux. En conséquence, les notes sont en baisse significative dans cette Coupe du monde féminine.

Après 36 matchs, l’audience moyenne de la Coupe du monde féminine était de 672 000. En comparaison, la Coupe du monde féminine 2019 a attiré en moyenne un peu moins d’un million à 968 000. Cela représente une baisse de 36% de l’audience moyenne entre les deux tournois, selon l’expert de Sports TV Ratings, Robert Seidman.

Pire encore, le chiffre de 2023 inclut le visionnage hors domicile dans les pubs, les restaurants ou les soirées de visionnement général. Plus précisément, le visionnage à domicile est de 598 000. En revanche, le chiffre de 2019 de 968 000 n’inclut pas le visionnage hors domicile. Cela représente une baisse de 38 % de l’audience moyenne.

Encore une fois, le principal coupable a été les heures de coup d’envoi. Le programme télévisé de la Coupe du monde féminine présente chaque match, et ce n’est clairement pas idéal pour les Américains. En utilisant le fuseau horaire de l’Est comme norme, les matchs de la phase de groupes ont débuté entre 22 heures et 8 heures du matin. La majorité des matchs se situaient dans cette plage de 3 h à 4 h du matin. Bien sûr, c’est vers 18 heures sur la côte est de l’Australie. Par conséquent, c’est un moment raisonnable, car l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les pays hôtes.

Les cotes de la Coupe du monde féminine restent fortes à certains moments

L’USWNT est toujours un tirage au sort majeur, et cela n’a pas changé en 2023. En fait, le match revanche de la finale de la Coupe du monde entre l’USWNT et les Pays-Bas a marqué un peu moins de 8 millions de personnes entre FOX et Telemundo. C’est le match de phase de groupes le plus regardé pour une Coupe du monde féminine aux États-Unis. Le match d’ouverture contre le Vietnam a attiré plus de 5 millions de téléspectateurs rien que sur FOX.

Pourtant, bien que ces chiffres soient fantastiques compte tenu de leur créneau horaire et du jour de la semaine où ils se sont produits, cela montre que le reste des jeux n’attire pas beaucoup de téléspectateurs. Encore une fois, les heures de coup d’envoi ne sont pas favorables à FOX et Telemundo diffusant ces jeux. Les gens sont beaucoup moins enclins à rester éveillés tard dans la nuit pour regarder des matchs dans lesquels ils n’ont aucun intérêt.

Même le match nul 0-0 contre le Portugal, qui a débuté à 3 h HE, n’a attiré que 1,35 million de téléspectateurs. Pour être juste, cependant, c’est le meilleur public que FOX ait jamais eu pour ce créneau horaire. Si FOX veut s’appuyer sur ses notes actuelles, il espère sûrement que l’USWNT pourra progresser davantage dans la Coupe du monde féminine. Cependant, sur la base de la forme actuelle, l’USWNT n’est peut-être pas le favori pour les trois tours. Ce serait une mauvaise nouvelle pour les notes de FOX.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire