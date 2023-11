Les normes ouvertes stimulent l’innovation dans les médias et le divertissement

Dans les médias et le divertissement, le recours à des logiciels propriétaires entraîne souvent des flux de travail cloisonnés, des pertes de données et une mauvaise collaboration.

Les normes ouvertes sont la solution : ces directives établies par l’industrie démocratisent les logiciels à travers les applications et les plates-formes.

L’alignement de l’industrie sur des normes ouvertes profite à tous, en améliorant les flux de travail et en soutenant la croissance pour répondre à la forte demande de contenu.

Dans les années 1970, Sony a introduit Betamax sur le marché de la vidéo grand public. Il s’agissait d’un format de haute qualité avec une résolution supérieure à celle de son concurrent moins cher, le VHS. Mais les bandes bêta ne fonctionnaient que sur les systèmes Sony, ce qui obligeait les consommateurs à acheter ses machines coûteuses. Pendant ce temps, les cassettes VHS pouvaient être lues sur n’importe quel magnétoscope. La bêta était le modèle exclusif de Sony tandis que le VHS était le standard ouvert. Devinez quel format a eu le plus de succès ?

Cela se reproduit aujourd’hui dans l’industrie des médias et du divertissement (M&E) avec les logiciels. Les entreprises qui créent des logiciels et des outils propriétaires commencent à perdre du terrain face à celles qui privilégient la flexibilité des normes ouvertes.

Depuis trop longtemps, les sociétés de M&E opèrent dans un monde propriétaire, soucieux de protéger les secrets commerciaux. Mais cela a conduit à des flux de travail cloisonnés, à des pipelines inefficaces et à des données verrouillées, ce qui est particulièrement difficile lorsque plusieurs fournisseurs se réunissent pour travailler sur un projet. Alors que l’industrie est confrontée à une demande apparemment insatiable de contenu, des normes ouvertes sont nécessaires pour permettre aux artistes d’atteindre leur plein potentiel créatif et d’offrir la qualité que le public attend dans leur divertissement.

Normes ouvertes versus open source

Les termes normes ouvertes et Open source sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ce sont deux concepts distincts. Les normes ouvertes sont des lignes directrices établies par l’industrie pour démocratiser les logiciels à travers les applications et les plateformes ; ils visent à faciliter l’interopérabilité et la création de formats et de technologies de fichiers extensibles.

L’open source est une méthode permettant de développer et de mettre en œuvre ces normes, favorisant la collaboration et la flexibilité dans le processus. L’open source constitue un moyen pratique pour parvenir à un consensus sur la mise en œuvre d’une norme, car il s’agit d’un logiciel dont le code source est accessible et qui peut être inspecté, modifié et amélioré par n’importe qui. Cependant, une distinction importante est que les normes ouvertes peuvent être implémentées dans des logiciels open source, mais que toutes les normes ouvertes ne sont pas associées à des logiciels.

Il faut un village

Pendant des décennies, la production de films et de jeux a été guidée par le mantra « c’est ainsi que nous avons toujours fait les choses » – et la technologie, les processus et les systèmes sont différents pour chaque entreprise. Cette mentalité a abouti à des pipelines fragmentés et à des flux de travail cloisonnés, rendant impossible pour les studios de collaborer et de partager facilement des données lorsqu’ils travaillent ensemble sur un projet. Mais l’alignement du secteur sur des normes ouvertes peut bénéficier à tout le monde : lorsqu’une communauté s’aligne sur la manière d’utiliser une technologie commune, elle améliore les flux de travail et soutient la croissance à l’échelle du secteur.

L’établissement et l’orientation de normes ouvertes sont un effort collectif d’un consortium de parties prenantes et de leaders de l’industrie. Dans le domaine du M&E, Autodesk est membre fondateur de l’Academy Software Foundation (ASWF), une organisation qui développe un cadre juridique et une gouvernance autour de multiples projets open source tels que MatérielX, un outil pour la création et le rendu riches de surfaces et de matériaux ; et Ouvrir la chronologie IO, une API open source pour le séquençage éditorial. Cet effort conjoint crée un système de freins et contrepoids pour garantir que les logiciels sont de haute qualité, sont régulièrement testés et fonctionnent sur toutes les plates-formes.

Des collaborations comme celles-ci font des progrès dans les normes ouvertes ciblées et les solutions open source : OuvrirPBR, développé conjointement par Autodesk et Adobe, est un modèle d’ombrage open source qui offre aux créatifs un pont plus convivial entre un environnement logiciel et un autre. Et depuis Autodesk open source son logiciel de révision et de lecture de médias ainsi que OuvertRVses contributions au code, ainsi que xStudio de DNEG et itview de Sony Pictures Imageworks, ont façonné l’Open Review Initiative, le projet sandbox de l’ASWF visant à créer un ensemble d’outils open source unifié pour la lecture, la révision et l’approbation.

Récemment, Autodesk s’est associé à Pixar, Adobe, Apple, NVIDIA et le Fondation commune de développement former AOUSD, l’Alliance pour la description de scène universelle ouverte. Pixar a introduit Universal Scene Description (USD) en 2016, et en 2023, AOUSD la codifie et crée un standard officiel : OpenUSD. Il s’agit de prendre l’USD, une technologie qui permet l’interopérabilité des outils et l’échange de données 3D pour créer des visuels riches et superposés, et de plaider pour qu’elle devienne une norme officielle. Il suffit de penser à l’ensemble complexe du Pays des Morts dans le film de Pixar. coco: Chaque élément que vous voyez est un actif en USD.

L’USD est extrêmement puissant et flexible, et depuis des années, les studios l’utilisent de différentes manières, de sorte que les pipelines logiciels n’ont pas toujours été véritablement interopérables. L’objectif de l’alliance est de documenter et de normaliser l’utilisation de l’USD pour aider tous les acteurs du secteur à créer des logiciels et des pipelines plus interopérables. Avec OpenUSD formalisé de cette manière, les artistes peuvent se concentrer sur l’utilisation de leurs outils préférés pour la tâche créative à accomplir, sans se soucier des détails sous-jacents.

Les avantages de la formalisation de normes ouvertes

La montée en puissance des normes ouvertes est impérative pour l’adoption de plates-formes basées sur le cloud, telles que Flow, le cloud industriel d’Autodesk pour le M&E. Qu’il s’agisse d’un jeu, d’une série télévisée ou d’un film, les projets médiatiques sont l’œuvre de multiples contributeurs. Alors que tout le monde travaille sur des outils ouverts dans le cloud, les informations sont facilement échangées en temps réel, accélérant les projets et alimentant la collaboration. Les créateurs peuvent travailler simultanément sur le même personnage sans avoir à convertir leur partie du projet dans un autre format.

Les normes ouvertes préservent également les données qui pourraient autrement se perdre en raison de l’inefficacité d’un pipeline fragmenté. Les projets médiatiques sont de plus en plus complexes et peuvent créer d’énormes ensembles de données, souvent des pétaoctets de données. La gestion de cette complexité nécessite une standardisation. Sans normes, les données peuvent rendre une production ingérable. Être capable de travailler dans un environnement non linéaire basé sur le cloud sans télécharger ni convertir de fichiers avant de les transmettre réduit finalement la perte de données et rationalise le processus de production.

Les normes ouvertes permettent également une meilleure collaboration intersectorielle. L’USD est déjà utilisé dans d’autres secteurs, comme pour les jumeaux numériques dans l’architecture, l’ingénierie et la construction (AEC). Imaginez, dans le futur, concevoir un modèle architectural dans Autodesk Revit qui pourrait ensuite être utilisé dans le contexte d’un jeu ou dans le décor virtuel d’un film. Un monde de normes ouvertes mènera à une plus grande collaboration, à davantage de créateurs et à des données connectées pour faciliter des flux de travail plus rapides et des pipelines plus efficaces.

Un avenir d’innovation

Des jeux aux épisodes en passant par les films, il est clair que la demande de nouveaux contenus est énorme. Les entreprises ont une incroyable opportunité de répondre à cette demande en développant davantage de contenu et en créant de nouvelles façons d’impliquer le public, par exemple en repoussant les limites de la réalité augmentée et virtuelle.

Lorsque les entreprises travaillent ensemble pour développer et défendre des normes ouvertes, tout le monde devient un acteur égal. Les petites entreprises ont souvent du mal à suivre le rythme des grands studios qui ont tendance à fixer les règles du jeu dans l’industrie. Les normes ouvertes réduisent les barrières à l’entrée, donnant à chacun la possibilité de contribuer et de collaborer dans le paysage créatif et d’apporter plus d’idées.

C’est incroyable de voir le travail de centaines, parfois de milliers d’artistes, réunis dans un récit cohérent. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime regarder des films avec ma famille ! Grâce à l’incroyable technologie disponible aujourd’hui, l’animation et les effets visuels sont meilleurs qu’ils ne l’ont jamais été, et ils ne feront que s’améliorer à mesure que les normes ouvertes et les logiciels open source contribuent à accélérer l’innovation dans les médias et le divertissement.