Les normes de l’histoire des Noirs de Floride, expliquées

Malgré la forte réaction des démocrates et de ses collègues républicains, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, triple les directives du programme d’études sociales récemment approuvées par son État, qui enseignent à tort aux étudiants qui ont asservi les gens « développé des compétences » qu’ils pourraient utiliser pour leur « bénéfice personnel ».

Depuis que la nouvelle des nouvelles normes de l’État a attiré l’attention à la mi-juillet, DeSantis a fait l’objet de critiques, notamment de quatre des cinq républicains noirs du Congrès, qui soutiennent presque tous l’ancien président Donald Trump pour l’investiture républicaine.

« Ce qu’était vraiment l’esclavage, c’était de séparer les familles, de mutiler des humains et même de violer leurs femmes », a déclaré le sénateur républicain Tim Scott de Caroline du Sud, également candidat à la présidence. « C’était juste dévastateur. J’espère donc que chaque personne dans notre pays – et certainement candidate à la présidence – appréciera cela.

Mais DeSantis continue de défendre les normes. Dans une récente interview de NBC cette semaine, le gouverneur a déclaré que les esclaves « avaient développé des compétences malgré l’esclavage, pas à cause de l’esclavage », ajoutant que « c’était eux qui faisaient preuve d’ingéniosité et qui utilisaient ensuite ces compétences une fois l’esclavage terminé ».

Dans l’interview, DeSantis a également défendu les mesures que son administration a prises au cours de la dernière année pour réviser divers aspects du système éducatif de cet État. « Nous avons été impliqués dans l’éducation, pas dans l’endoctrinement », a-t-il déclaré. « Ces normes n’étaient pas du tout politiques. »

La polémique est la dernière d’une série des combats liés à l’éducation pour DeSantis, y compris le rejet par l’État du cours d’histoire afro-américaine de l’AP, le démantèlement du système de tenure de l’État et la prise de contrôle conservatrice du petit New College of Florida. À chaque déménagement, DeSantis a tenté de modéliser ce qu’il ferait à l’échelle nationale en tant que président.

Mais ses derniers commentaires ont mis en lumière sa campagne présidentielle mouvementée – son taux d’approbation parmi les électeurs républicains s’élève à 17% dans un récent sondage avec Trump à 54% – et comment sa stratégie pour contrarier les libéraux et lutter contre le «réveil» pourrait se retourner contre lui. La controverse met également en évidence les gains lents du Parti républicain parmi les électeurs noirs, qui votent majoritairement démocrates, car il effectue un virage vers la droite sur la race.

Qu’y a-t-il dans les normes et comment elles ont été créées

Le 19 juillet, le conseil de l’éducation de l’État de Floride a approuvé de nouvelles normes pour l’histoire afro-américaine pour l’enseignement de la maternelle au lycée. L’État a organisé un groupe de travail pour mettre à jour les normes de l’État et s’assurer qu’elles sont conformes à la loi HB 7, également connue sous le nom de loi Stop WOKE (Stop the Wrongs to Our Kids and Employees), que DeSantis a promulguée en 2022 et déclare «l’instruction en classe et le programme d’études ne peut pas être utilisé pour endoctriner ou persuader les élèves d’adopter un point de vue particulier incompatible avec les principes » contenus dans la loi.

Les 19 pages de normes sont des repères qui déterminent les connaissances à enseigner aux élèves. Les normes de la maternelle à la quatrième année exigent que les élèves identifient les Noirs qui ont eu un « impact positif » dans la politique, l’art, l’invention et d’autres domaines. À partir de la cinquième année, les élèves commencent à en apprendre davantage sur l’esclavage grâce à des cours sur le chemin de fer clandestin.

De la sixième à la huitième année, les enseignants enseignent la traite des esclaves et les révoltes d’esclaves, entre autres sujets. Ils apprennent également comment l’esclavage a été codifié dans la loi. Dans ces sections, les enseignants sont guidés pour créer des leçons sur les emplois occupés par les personnes réduites en esclavage, y compris la couture, la forge et les tâches agricoles, et sur la manière dont les compétences qu’ils ont acquises pourraient être utilisées à des fins « bénéfices personnels ».

Les normes du lycée sont les plus étendues, guidant les enseignants pour produire des leçons sur tout, des personnalités noires clés à l’histoire de la résistance et du sacrifice des Noirs.

Bien que les législateurs républicains et le commissaire à l’éducation de l’État aient célébré les nouvelles normes, des centaines d’enseignants à travers l’État, soutenus par des groupes de défense de l’éducation et des droits civiques, les ont critiquées.

De manière générale, les critiques ont déclaré que les normes étaient « édulcorées » et « incomplètes ». Andrew Spar, président de la Florida Education Association, a déclaré à EducationWeek que les normes du collège ne font pas « suffisamment de liens entre le passé et le présent ». Plus précisément, les normes du lycée ne « plongent pas dans les efforts de la Floride pour maintenir la ségrégation en place ».

D’autres critiques ont déclaré à EducationWeek que les nouvelles normes sont limitées dans leur couverture de l’Afrique ancienne, manquent de faits clés et manquent de nuances, car elles « imitent l’enseignement de l’histoire des États-Unis avec plus de visages noirs et sans pensée critique ni analyse de concepts qui sont plus généralement un partie des cours d’histoire afro-américaine et d’études afro-américaines.

Avant le vote du conseil scolaire, les enseignants ont exigé que les normes soient déposées pour permettre une révision. « Ces nouvelles normes ne présentent que la moitié de l’histoire et la moitié de la vérité. Lorsque nous nommons des personnalités politiques qui ont travaillé pour mettre fin à l’esclavage mais que nous laissons sans nom quiconque a travaillé pour maintenir l’esclavage légal, les enfants sont obligés de remplir les blancs par eux-mêmes », a déclaré Carol Cleaver, professeur de sciences du comté d’Escambia, lors d’une réunion à Orlando avant le vote, selon le Tampa Bay Times.

Deux normes en particulier ont suscité l’indignation nationale. Les critiques ont identifié comme problématique la section des normes du collège qui stipule que «les esclaves ont développé des compétences qui, dans certains cas, pourraient être appliquées à leur avantage personnel». En réponse à cette norme, le vice-président Harris s’est envolé pour la Floride pour prononcer un discours, déclarant: «Les adultes savent ce que l’esclavage impliquait vraiment. Il s’agissait d’un viol. Cela impliquait la torture. Il s’agissait de prendre un bébé à leur mère. Il s’agissait de certains des pires exemples de privation d’humanité dans notre monde. »

Les critiques ont également souligné une section des normes qui met en évidence «les actes de violence perpétrés contre et par les Afro-Américains, mais ne se limitent pas à 1906 Atlanta Race Riot, 1919 Washington, DC Race Riot, 1920 Ocoee Massacre, 1921 Tulsa Massacre et le 1923 Rosewood Massacre .” Selon les critiques, cette norme blanchit l’histoire et ignore la terreur à laquelle les Noirs américains sont confrontés.

DeSantis a continué à dire qu’un groupe d’érudits noirs a développé les normes. Mais comme l’a rapporté NBC, une majorité des membres du groupe n’ont pas soutenu les éléments les plus controversés qui ont été approuvés.

Ce que cela signifie pour le Parti républicain

Les normes sont une extension naturelle de la législation de DeSantis. Le gouverneur de Floride a signé la loi Stop WOKE, qui limite les discussions sur la race en classe et au travail. La loi a été rédigée pour garantir que les Blancs ne ressentent pas de culpabilité, de honte ou de détresse psychologique à propos du racisme.

Les normes – et l’insistance de DeSantis à défendre la leçon sur la façon dont les esclaves ont acquis des compétences à leur «bénéfice personnel» – sont un exemple de ce à quoi cette loi ressemble dans la pratique.

Cette fois, les normes sont allées trop loin pour certains républicains noirs. « L’esclavage n’était pas CTE ! Rien dans ces 400 ans de mal n’était un « bénéfice net » pour mes ancêtres », tweeté Rep. John James, un républicain du Michigan, se référant à l’acronyme de l’enseignement professionnel et technique.

Mais dans l’ensemble du parti, les dirigeants républicains ont évolué à droite sur la race, s’alignant sur les personnalités d’extrême droite qui rejettent l’idée que les groupes minoritaires sont confrontés à des préjugés structurels. Les politologues qui ont étudié les électeurs lors des élections de 2016 et 2020 dans une étude ont déterminé que le meilleur prédicteur de qui a voté pour Donald Trump était la conviction que le racisme systémique n’est pas un facteur dans la société américaine. Le deuxième prédicteur le plus important était la conviction que les femmes ne sont pas confrontées à des préjugés systémiques.

Donald Trump, l’actuel favori, s’est assis pour dîner avec le suprémaciste blanc Nick Fuentes en novembre. Un certain nombre de membres de la Maison républicaine, dont la représentante Marjorie Taylor Greene, ont pris la parole lors d’un rassemblement de suprématistes blancs où les participants ont scandé « Poutine ! » Le sénateur Tommy Tuberville a refusé à plusieurs reprises de dénoncer les suprématistes blancs, les qualifiant plutôt d' »Américains ». (Après plusieurs entretiens, il a fait une brève déclaration selon laquelle « les nationalistes blancs sont racistes ».) Le représentant Eli Crane de l’Arizona a qualifié les Noirs de « personnes de couleur » sur le sol de la Maison en juillet. (Crane dit qu’il « s’est mal exprimé ».)

D’autres républicains ont rejeté le racisme. Bien que Scott ait réprimandé DeSantis pour ses commentaires, le sénateur a soutenu à plusieurs reprises que le racisme n’était plus un problème en Amérique. Au cours d’un mois de juin Hôtel de ville de Fox Newsil a dit: « Quand j’entends des gens me dire que l’Amérique est une nation raciste, je dois dire: Pas mon Amérique, pas notre Amérique » – une déclaration qu’il a faite bien qu’il ait beaucoup parlé dans le passé du racisme auquel il a été confronté, notamment d’avoir été arrêté à plusieurs reprises pour des contrôles routiers par la police. Scott a été arrêté sept fois en un an.

Présenté avec la déclaration de Scott lors de l’interview de NBC, DeSantis a répondu en disant: «Ne prenez pas ce côté de Kamala Harris contre l’État de Floride. Ne vous laissez pas aller à ces mensonges.

Lors de son voyage en Floride, la vice-présidente a déclaré qu’elle était là pour dénoncer les « extrémistes » qui imposaient la « propagande » aux étudiants de Floride.

DeSantis a ensuite invité Harris à débattre des normes. Harris a répondu: « Il n’y a pas de table ronde, pas de conférence, pas d’invitation que nous accepterons pour débattre d’un fait indéniable: il n’y avait pas de qualités rédemptrices de l’esclavage. »