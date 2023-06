Environ 120 000 personnes ont condamné l’agression de Washington à l’occasion du 73e anniversaire du début de la guerre de Corée.

Les citoyens nord-coréens ont juré « guerre de vengeance » et a condamné les États-Unis « impérialisme » Alors qu’environ 120 000 personnes ont participé dimanche à des rassemblements de masse à Pyongyang pour marquer le 73e anniversaire du début de la guerre de Corée, ont rapporté lundi les médias locaux.

De grandes foules principalement « les travailleurs et les jeunes et les étudiants » réunis au May Day Stadium de la capitale et à divers autres endroits de la ville, a déclaré le média d’État KCNA. Ceux réunis « manifeste[ed] leur volonté de [take] vengeance sur les impérialistes américains qui ont prouvé une guerre agressive pour anéantir la RPDC dans son berceau », ajoute le rapport.

Des photos de l’intérieur du stade de 114 000 places montraient des personnes tenant des pancartes indiquant « Tout le continent américain est dans notre champ de tir », et « L’impérialisme américain est le destructeur de la paix », Reuters a noté lundi.

Une foule de dignitaires nord-coréens ont assisté aux rassemblements, l’agence de presse KCNA citant un orateur anonyme disant que les États-Unis sont « déterminés à la confrontation militaire et aux exercices de guerre nucléaire », qu’ils ont dit « révèle que leur nature agressive ne changera jamais à tous les âges. »

Les rassemblements ont marqué le 73e anniversaire du début de la guerre de Corée le 25 juin 1950, lorsque la Corée du Nord a envahi son voisin du sud dans le but d’unir la péninsule coréenne. On estime que deux millions de personnes sont mortes dans la guerre de trois ans qui a suivi, qui a vu les troupes des Nations Unies dirigées par les États-Unis s’allier à Séoul.

La Corée du Nord et la Corée du Sud restent techniquement en guerre puisque le conflit s’est terminé par une trêve plutôt que par un traité de paix.

Les rassemblements à Pyongyang font suite à plusieurs mois d’essais d’armes accrus et à une tentative ratée le mois dernier de lancer son premier satellite espion militaire. Les responsables disent qu’ils ont l’intention d’effectuer une deuxième tentative de lancement à une date ultérieure.

La promesse du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un de moderniser l’armée du pays a permis à Pyongyang de tester avec succès son tout premier missile balistique intercontinental à combustible solide (ICBM) en avril. Kim a déclaré que l’avancement de l’arsenal militaire de la Corée du Nord était nécessaire face à l’agression américaine et aux exercices militaires conjoints menés par Washington et Séoul.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères de Pyongyang a accusé lundi les États-Unis de « faire des tentatives désespérées pour déclencher une guerre nucléaire » et a déclaré que Washington avait déployé divers atouts stratégiques pour poursuivre ses objectifs dans la région.