Les nonagénaires de Chandigarh accueillent un couple trans dans leur famille

Les personnes trans du monde entier luttent pour affirmer leur identité et revendiquer leur place respectueuse dans la société. Cependant, il y a souvent ceux qui arborent les personnes sur le spectre du genre et offrent une lueur d’espoir à beaucoup. Une telle histoire pleine d’espoir émerge de Chandigarh où un couple de personnes âgées s’est mobilisé et a fourni un refuge sûr à un couple trans. Selon un récent rapport de India Times, Dhananjay, une femme trans, militante des droits des transgenres et première étudiante transgenre de l’Université du Pendjab, a trouvé ses nouveaux parents qui l’aiment et l’acceptent pour qui elle est à Chandigarh. Shamsher Chahal, 93 ans, et son mari, l’avocat Darbara Singh Chahal, 95 ans, ont accueilli leur Dhananjay, une femme trans et son partenaire Rudra Pratap Singh, un homme trans dans leur maison. Les nonagénaires vivant dans le secteur 30 de Chandigarh ont ouvert leurs portes pour adopter Dhananjay et Rudra, un couple trans qui a fait face à un environnement hostile dans leur propre maison où ils sont nés et ont grandi.

S’adressant à India Times, Dhananjay a partagé son histoire et comment elle a accepté son sexe en tant que jeune enfant. « J’ai été victime de discrimination de la part de ma propre famille. Même si j’étais un topper universitaire, j’ai dû partir car j’étais en lambeaux et intimidé. Je n’ai pas pu étudier après mon BA. Dhananjay a déclaré à India Times. Elle a ensuite partagé son traumatisme passé et a révélé qu’en 2002, des garçons l’avaient kidnappée à Chandigarh et l’avaient agressée sexuellement. Elle a dit que la police avait refusé d’enregistrer sa plainte. Deux ans plus tard, Dhananjay a de nouveau été violée. Les incidents traumatisants l’ont laissée suicidaire comme elle l’a dit à Indian Times. Cependant, finalement, Dhananjay a rassemblé son courage et a décidé de se battre pour les droits des personnes trans.

Des années plus tard, Dhananjay a renoué avec son professeur de Kathak, Samira Kosar, qui a accueilli sa nouvelle transition de genre et l’a invitée chez elle.

