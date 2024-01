Les « non-religieux » constituent désormais le groupe le plus important aux États-Unis : NPR

basculer la légende Natacha Pisarenko/AP

Lorsqu’on demande aux Américains de cocher une case indiquant leur appartenance religieuse, 28 % cochent désormais « aucune ».

Une nouvelle étude de Pew Research révèle que les personnes sans affiliation religieuse – un groupe composé d’athées, d’agnostiques et de ceux qui disent que leur religion n’est « rien de particulier » – constituent désormais la plus grande cohorte aux États-Unis. Ils sont plus répandus parmi les adultes américains que parmi les catholiques. (23%) ou des protestants évangéliques (24%).

En 2007, les Nones ne représentaient que 16 % des Américains, mais la nouvelle enquête menée par Pew auprès de plus de 3 300 adultes américains montre que ce nombre a maintenant augmenté de façon spectaculaire.

Les chercheurs appellent ce groupe les « Aucuns ».

Pew a demandé aux personnes interrogées ce qu’elles pensaient, le cas échéant. L’organisme de recherche a constaté que les Nones ne constituent pas un groupe uniforme.

La plupart des personnes ne croient pas en Dieu ou en une autre puissance supérieure, mais très peu assistent à un service religieux.

Ils ne sont pas tous antireligieux. La plupart des Néo-zélandais disent que la religion fait du mal, mais beaucoup pensent aussi qu’elle fait du bien. La plupart ont une vision plus positive de la science que ceux qui sont religieusement affiliés ; cependant, ils rejettent l’idée selon laquelle la science peut tout expliquer.

Aucun ne pourrait s’avérer être un groupe politique important

Gregory Smith de Pew était le chercheur principal de l’étude intitulée « Les « non-religieux » en Amérique : qui ils sont et ce qu’ils croient.

Il affirme que la croissance de Nones pourrait affecter la vie publique américaine.

“Nous savons par exemple politiquement”, dit Smith, “que les non-religieux sont très distinctifs. Ils font partie des circonscriptions libérales et démocrates les plus fortes et les plus cohérentes aux États-Unis.”

Et cela pourrait changer la politique électorale dans les décennies à venir.

Le pouvoir politique des évangéliques blancs a été largement médiatisé au cours des dernières décennies, mais leur nombre diminue tandis que le nombre des Nones, plus libéraux, est en augmentation.

Cependant, Smith souligne que les non-spécialistes sont également moins engagés civiquement que ceux qui s’identifient à une religion : ils sont moins susceptibles de voter. Ainsi, même s’ils s’identifient comme démocrates, les amener aux urnes le jour du scrutin peut s’avérer un défi.

Au sein des Nones, cependant, les athées et les agnostiques sont plus susceptibles d’être engagés politiquement et civiquement, tandis que ceux qui ont répondu que leur religion n’est « rien de particulier » sont beaucoup moins susceptibles de voter.

Pew a également constaté que, dans l’ensemble, les Nones sont moins susceptibles de faire du bénévolat dans leur communauté locale que les adultes religieusement affiliés.

La logique et le fait d’éviter le mal aident à la prise de décision morale

Au-delà de leurs chiffres et de leurs comportements, Pew a également demandé aux personnes interrogées ce qu’elles pensaient réellement.

L’enquête a révélé que les Aucuns ne sont moins satisfaits de leurs communautés locales et de leur vie sociale que les religieux.

Alors que de nombreuses personnes croyantes déclarent s’appuyer sur les Écritures, la tradition et les conseils des chefs religieux pour prendre des décisions morales, Pew a constaté que None affirme être guidé par la logique ou la raison lorsqu’il prend des décisions morales.

“Et un grand nombre de personnes déclarent que le désir d’éviter de blesser les autres est un facteur déterminant dans leur façon de penser le bien et le mal”, explique Smith.

Les croyants disent également qu’ils utilisent la logique et évitent tout préjudice pour prendre des décisions, mais ces facteurs sont en accord avec la tradition religieuse et les Écritures.

Aucun n’est généralement jeune, blanc et de sexe masculin

Sur le plan démographique, les Nones se distinguent également des religieux.

Aucun n’est jeune. 69% ont moins de cinquante ans.

Ils sont également moins diversifiés sur le plan racial. 63% des Non sont blancs.

Des études similaires menées par Pew et d’autres groupes tels que le Public Religion Research Institute ont révélé que les personnes de couleur sont beaucoup plus susceptibles de dire que la religion est importante dans leur vie.

Mais Smith dit de garder à l’esprit que les Nones sont composés de trois groupes distincts : les athées, les agnostiques et ceux qui se décrivent comme « rien de particulier ».

Ceux qui se décrivent comme athées ou agnostiques sont beaucoup plus susceptibles d’être blancs.

“Les gens qui décrivent leur religion comme” rien de particulier “sont plus susceptibles”, explique Smith, “d’être noirs, hispaniques ou asiatiques”.

À première vue, les Nones semblent être également répartis selon le sexe. Mais en approfondissant les données, on montre que les hommes sont beaucoup plus susceptibles de se dire athées ou agnostiques, tandis que les femmes sont plus susceptibles de décrire leur religion comme « rien de particulier ».

Smith dit que cela concorde également avec d’autres recherches, qui montrent que « les femmes ont tendance à être en moyenne plus religieuses que les hommes ».