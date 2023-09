Les noms des jurés géorgiens dans l’affaire Trump resteront secrets à la demande des procureurs pour des raisons de sécurité

Les jurés qui participeront à une vaste affaire pénale contre Donald Trump et 18 de ses alliés pour leurs prétendus efforts visant à renverser les résultats des élections en Géorgie ne sera pas publiquement identifié par son nom, selon une décision du juge présidant l’affaire.

Un commande depuis Comté de Fulton Le 25 septembre, le juge de la Cour suprême Scott McAfee a interdit de filmer ou de photographier les jurés et les candidats jurés et d’enregistrer leurs conversations ou déclarations.

Aucune des parties impliquées dans l’affaire ne peut divulguer d’informations identifiables à leur sujet – y compris leurs noms, adresses, numéros de téléphone et informations sur leur emploi – ou le contenu des questionnaires des jurés ou d’autres notes et documents du jury, sauf autorisation du tribunal.

La réponse fait suite aux préoccupations de sécurité du procureur du comté de Fulton. Fani Willisdont le bureau a fait état de craintes que l’affaire puisse être compromise et que le droit des accusés à un procès équitable soit « mis en danger » si « l’identité des jurés était connue du public » après une vague de menaces en ligne contre les grands jurés qui ont voté pour inculper le ancien président.

Les procureurs ont demandé une ordonnance du tribunal pour empêcher l’ancien président et ses coaccusés, ainsi que les membres de la presse et d’autres personnes présentes au tribunal, de divulguer des informations sur la composition des jurés.

L’ancien président est inculpé de 13 chefs d’accusation, dont une accusation en vertu de la loi anti-racket de l’État, pour son rôle présumé dans un stratagème criminel visant à faire pression sur les responsables et les agents électoraux pour qu’ils annulent les résultats légaux de l’élection présidentielle de Géorgie en 2020 après avoir perdu l’État au profit de Joe Biden. .

L’ordonnance s’applique également au procès de Kenneth Chesebro et Sidney Powell, qui seront jugés séparément du reste des accusés.

Plus tôt ce mois-ci, les procureurs du comté de Fulton ont décrit la vague de tentatives de doxxing, de menaces et de harcèlement visant les grands jurés, Mme Willis, son personnel et les membres de sa famille, souvent « mêlés à des remarques désobligeantes et racistes » la traitant du mot n et « putain ».

Les affidavits joints des responsables de l’application des lois affirmaient qu’un site Web qui publiait des informations « doxantes » sur les grands jurés et Mme Willis était « exploité par une société russe » qui a refusé de les supprimer, « ainsi, le doxing des grands jurés et du Les procureurs de district sont permanents.

« Les effets de la large couverture médiatique nationale et internationale sur les personnes associées à cette affaire sont réels et substantiels », ont écrit les procureurs du comté de Fulton dans un dossier du 6 septembre.

« Sur la base du doxing des grands jurés du comté de Fulton et du procureur du comté de Fulton, il est clairement prévisible que les jurés du procès seront probablement doxés si leurs noms sont rendus publics », ont-ils ajouté.

« Si cela devait se produire, l’effet sur la capacité des jurés à trancher les questions dont ils sont saisis de manière impartiale et sans influence extérieure serait sans aucun doute compromis, ce qui les mettrait en danger physique et affecterait matériellement le droit constitutionnel de tous les accusés à un procès équitable. et un jury impartial.

Les forums et plateformes d’extrême droite dominés par des utilisateurs pro-Trump tels que Gab et Truth Social étaient remplis de messages entourant l’affaire et les jurés, avec des promesses de révéler l’identité des jurés dans l’intention de les harceler.

Des comptes sur des forums de discussion d’extrême droite tels que 4chan et The Donald ont également publié des messages menaçants à l’encontre des jurés, ont qualifié leur liste de noms dans l’acte d’accusation de « liste noire » et ont publié des images des profils présumés des jurés sur Facebook et LinkedIn.

L’affaire est distincte de l’enquête du procureur spécial du ministère américain de la Justice sur les tentatives de l’ancien président de renverser les résultats des élections de 2020, une affaire dans laquelle les procureurs fédéraux ont demandé un silence limité pour bloquer les déclarations « incendiaires » de l’ancien président qui visaient des responsables. juges et procureurs supervisant ses multiples affaires pénales.

Ses déclarations menacent « de porter atteinte à l’intégrité de cette procédure et de porter préjudice à la composition des jurés », ont prévenu les procureurs. Peu de temps après qu’une demande du conseiller spécial Jack Smith ait été dévoilée, l’ancien président s’en est pris à sa plateforme Truth Social et l’a qualifié de « dérangé ».

Les avocats de M. Trump ont qualifié la demande des procureurs fédéraux de tentative de « faire taire de manière inconstitutionnelle » sa campagne pour l’investiture républicaine à la présidence en 2024.