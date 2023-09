Les noms des jurés du procès électoral de Trump en Géorgie devraient être secrets, déclare DA

Willis a cité la révélation des noms des membres des grands jurys qu’elle a utilisés avant d’obtenir un acte d’accusation contre Trump et ses coaccusés. Le procureur a utilisé le terme « doxing », qui consiste à rendre publiques des informations personnelles sur des individus, souvent dans l’intention de leur causer une détresse émotionnelle ou un préjudice physique.

La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a également demandé dans sa motion que les caméras de la salle d’audience ne montrent pas les jurés pendant aucun procès et qu’elle interdise la publication de descriptions écrites des personnes sur un site Web. jury.

Le procureur du district d’Atlanta a demandé mercredi à un juge de garder secrets les noms des jurés dans les procès pénaux de l’ancien président Donald Trump et de 18 autres accusés de complot électoral en Géorgie.

« Sur la base du doxing des grands jurés du comté de Fulton et du procureur du comté de Fulton, il est clairement prévisible que les jurés du procès seront probablement doxés si leurs noms sont rendus publics », a écrit Willis dans sa requête devant la Cour supérieure du comté.

« Si cela devait se produire, l’effet sur la capacité des jurés à trancher les questions dont ils sont saisis de manière impartiale et sans influence extérieure serait sans aucun doute compromis, ce qui les mettrait en danger physique et affecterait matériellement le droit constitutionnel de tous les accusés à un procès juste et équitable. jury impartial », a écrit le procureur.

Trump et les autres accusés sont accusés d’un vaste projet visant à annuler illégalement sa défaite lors de l’élection de 2020 du président Joe Biden dans l’État.

