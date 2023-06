Les noms des garants de la caution de George Santos seront révélés

Le représentant américain George Santos quitte le tribunal de district américain du district est de New York à Central Islip, New York, le 10 mai 2023.

Les identités secrètes des bailleurs de fonds du représentant républicain George Santos dans son affaire pénale fédérale devraient être révélées jeudi à midi HE.

Santos, le nouveau membre du Congrès de New York en proie aux scandales, a été arrêté le mois dernier et accusé de nombreux crimes y compris le blanchiment d’argent et la fraude électronique. Après avoir plaidé non coupable des 13 chefs d’accusation retenus contre lui, Santos a été libéré moyennant une caution de 500 000 $ soutenue par plusieurs garants, dont les noms ont été cachés au public.

Le New York Times a demandé à la juge de district américaine Joanna Seybert de desceller les dossiers identifiant ces personnes, qui sont appelées garants dans les documents judiciaires.

Le Times a fait valoir que la loi soutenait le droit du public à consulter les enregistrements, ajoutant que « l’intérêt pour la transparence est particulièrement fort dans ce cas » car la situation présentait « une opportunité évidente d’influence politique ».

« Ce risque est encore accru par le fait que les crimes mêmes dont le représentant Santos a été accusé impliquent d’abuser du processus politique à des fins personnelles », a noté le Times.

Un consortium de médias, dont NBC News, a emboîté le pas, affirmant que « le représentant Santos ne peut pas surmonter la présomption d’ouverture » accordée par le premier amendement et la common law fédérale.

L’avocat de Santos, Joseph Murray, a exhorté le tribunal à rejeter ces demandes, soulignant la « frénésie médiatique » qui tourbillonnait autour de l’affaire.

Cette couverture médiatique intense a rendu les garants « très craintifs et inquiets », incitant même l’un des trois à se retirer le matin de la mise en accusation de Santos le 10 mai, a écrit Murray. L’avocat a fait valoir que les garants « souffriront probablement d’une grande détresse » et subiront des représailles si leurs noms sont rendus publics.

« Mon client préférerait se rendre à la détention provisoire plutôt que de soumettre ces garants à ce qui arrivera inévitablement », a-t-il ajouté.

Un magistrat fédéral s’est rangé du côté des médias mais a donné à Santos le temps de faire appel. Son avocat a alors demandé à Seybert s’il serait possible de trouver un compromis, comme divulguer que les garants étaient des membres de la famille de Santos sans les identifier spécifiquement.

Mais le juge a ordonné mardi soir que « tous les documents précédemment scellés, y compris le cautionnement, doivent être descellés dans la mesure où les noms des garants de l’accusé doivent être divulgués ».

Le juge a noté que Santos peut modifier les conditions de sa libération sous caution si ses garants restants décident de se retirer.

Santos, 34 ans, est accusé d’avoir fraudé ses partisans de campagne, d’avoir menti pour obtenir de l’argent du chômage pendant la pandémie de coronavirus et d’avoir fait de fausses déclarations sur ses formulaires de divulgation au Congrès.

Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour les principales accusations portées contre lui, selon le ministère de la Justice.

Santos, qui a pris ses fonctions sous un nuage de scandale en janvier, est le premier représentant ouvertement gay du Parti républicain élu au Congrès. Il a juré de ne pas démissionner et cherche à être réélu en 2024.

Divulgation : NBC News et CNBC font partie de NBCUniversal.

Cela développe des nouvelles. Veuillez vérifier les mises à jour.