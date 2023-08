Les noms des enfants adoptés ont été supprimés du site Web en raison de problèmes de confidentialité

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les noms de milliers de personnes adoptées dans leur enfance ont été publiés sur un site Web de généalogie écossais.

Scotland’s People, géré par le National Records of Scotland (NRS), a supprimé les informations 36 heures après qu’une mère inquiète a remarqué que les détails de son enfant adopté avaient été publiés sur le site Web, a rapporté la BBC.

La mère a dit qu’elle craignait que le site Web ne permette aux gens d’accéder aux nouveaux noms de famille des enfants adoptés et de les retrouver.

La femme a déclaré à la BBC qu’elle avait recherché le prénom de son fils adoptif et l’année de sa naissance.

À sa grande surprise, elle a remarqué qu’il était la première personne à apparaître dans les résultats de recherche, avec un numéro de référence révélant qu’il avait été adopté.

Elle a dit qu’elle avait également trouvé les coordonnées de quelqu’un d’autre qu’elle connaissait sur le site Scotland’s People et a déclaré qu’elle s’inquiétait pour les adultes qui ne savaient pas qu’ils avaient été adoptés lorsqu’ils étaient enfants.

Le NRS fait partie du gouvernement écossais.

Avant que l’information ne soit supprimée, les noms de milliers de personnes adoptées depuis 1909 ont été publiés.

Les entrées les plus récentes datent de l’année dernière.

Le commissaire à l’enfance et à la jeunesse d’Écosse a confirmé qu’il avait été informé du problème.





Cela a été une préoccupation immédiate pour notre bureau, car cela met en cause le droit des enfants à la vie privée et, dans certains cas, à la protection contre les préjudices. Nick Hobbs , commissaire par intérim aux enfants et aux jeunes pour l’Écosse

Nick Hobbs, commissaire par intérim, a déclaré: «Lundi, nous avons appris que les enregistrements sur un site Web des archives nationales d’Écosse incluaient un marqueur indiquant qu’un enfant avait été adopté.

« C’était une préoccupation immédiate pour notre bureau car cela engage les droits des enfants à la vie privée et, dans certains cas, à la protection contre les préjudices.

« Certains enfants adoptés peuvent être soumis à une ordonnance judiciaire qui garantit que les informations les concernant ne sont pas divulguées pour leur propre sécurité.

« Nous avons immédiatement contacté les registres nationaux d’Écosse pour faire part de nos préoccupations lundi en soulignant les implications pour les droits des enfants identifiés et les risques potentiels que cela pose. »

M. Hobbs s’est dit « satisfait » que le NRS ait pris la décision de supprimer les dossiers, déclarant que la décision « atténue le risque immédiat pour les enfants ».

Il a ajouté : « Nous attendons avec impatience que NRS confirme que toute solution à plus long terme respectera les droits de l’enfant.

« Nous les exhortons à entreprendre une évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant afin d’examiner et d’atténuer tout autre risque lié aux dossiers des enfants. »





Nous ne semblons pas avoir reçu de rapport de violation officiel à ce sujet pour le moment Bureau du commissaire à l’information

Un porte-parole du Bureau du commissaire à l’information a déclaré : « Il est important que les organisations détenant des données personnelles sensibles s’assurent qu’elles sont traitées conformément à la loi sur la protection des données.

« National Records of Scotland nous a alertés sur les préoccupations soulevées et nous avons fourni des conseils sur le devoir des organisations de s’auto-évaluer et de conclure si un incident doit être officiellement signalé à l’ICO.

« Nous ne semblons pas avoir reçu de rapport de violation officiel à ce sujet pour le moment. »

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: «Nous comprenons que les gens sont inquiets et que les National Records of Scotland examinent actuellement la manière dont ils rendent ces informations disponibles.

« Tous les organismes publics doivent s’assurer qu’ils respectent les obligations du RGPD au Royaume-Uni lorsqu’ils partagent des informations appropriées. »

Le NRS a été contacté pour commentaires.