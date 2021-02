Les noms des citoyens non vaccinés devraient être divulgués, une nouvelle proposition du Premier ministre israélien suggère au milieu du ralentissement de la campagne de vaccination

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a proposé une loi qui permettrait d’envoyer les noms des personnes qui n’ont pas pris le vaccin aux autorités locales. L’idée a suscité des inquiétudes quant à d’éventuelles violations de la vie privée.

Le Premier ministre a déclaré que la proposition «Législation rapide» permettrait aux autorités locales de « recevoir des données » sur ceux qui n’ont pas encore été vaccinés. Le but est de «Encouragez-les à se faire vacciner et à sauver des vies», Netanyahu a expliqué lors d’une réunion du cabinet dimanche.

Selon le journal Haaretz, l’idée a été approuvée par le cabinet des coronavirus du pays et par le Conseil de sécurité nationale. Après quelques travaux supplémentaires, il sera présenté au parlement israélien.

Netanyahu a déclaré que 570 000 personnes de plus de 50 ans n’avaient pas encore reçu le vaccin, ce qui est 220 000 de plus que l’estimation précédente du gouvernement.

«Je vous rappelle la donnée la plus dramatique: 97% des décès et 93% des cas graves sont dans ce groupe», nota le PM. Il a rapporté plus tôt ce mois-ci que presque tous les décès récents concernaient des personnes qui n’avaient pas pris le vaccin.

Les ministres ont convenu que les données sur la vaccination doivent être protégées contre tout accès non autorisé, selon les rapports. Néanmoins, le ministre du Tourisme Orit Farkash-Hacohen a exhorté le gouvernement à «Soyez prudent et ne portez pas atteinte au droit à la vie privée des plus jeunes.»Elle a appelé la proposition de Netanyahu «Précédents auxquels nous devons faire attention.»

Dans le même ordre d’idées, Mordechai Kremnitzer, chercheur à l’Institut israélien de la démocratie, a exprimé sa crainte que la législation du Premier ministre ne soit utilisée comme un moyen de «Faire pression» personnes à se faire vacciner, et peut conduire à une violation de la vie privée.

« Les taureaux ne devraient pas être introduits dans les magasins de porcelaine, et c’est exactement ce que fait la proposition de Netanyahu au cabinet », Kremnitzer a écrit dans un éditorial publié par Haaretz. Il a soutenu que «Une législation qui doit être intelligente et efficace ne doit jamais être adoptée à la hâte.»

Israël a été le leader mondial en termes de taux de vaccination, mais la campagne pour vacciner autant de personnes que possible semble avoir perdu de son élan ces dernières semaines. Le Times of Israel a rapporté un « Baisse de l’enthousiasme du public » vers la vaccination début février. Le gouvernement tente maintenant de redynamiser la campagne en soutenant les messages pro-vaccin et en combattant la désinformation.

