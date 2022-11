Les noms de clubs qui ont été de grands gagnants auparavant

Étrange, mais vrai : le S&P 500 a été solidement plus élevé 12 mois après les élections de mi-mandat à chaque cycle depuis 1954, selon Yardeni Research, quel que soit le parti qui a gagné ou perdu. Le gain moyen sur un an de l’indice large du marché dans 17 fenêtres post-électorales a été d’environ 15 %. Ces faits sont dans nos esprits ce jour du scrutin, alors que les électeurs votent au milieu d’une année difficile à Wall Street. Tout le monde se demande quand nous verrons, ou si nous avons déjà vu, le creux du marché baissier actuel. Bien sûr, les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs, et à l’heure actuelle, de nombreux stratèges craignent que les craintes d’inflation et de récession ne continuent de peser sur les actions . Nous reconnaissons que l’environnement macroéconomique incertain peut compliquer le rallye habituel après mi-parcours. Néanmoins, nous pensons que l’histoire mérite d’être signalée aux membres du Club. Nous voulions également zoomer dessus à travers une lentille spécifique au club, en analysant comment les 31 actions du Jim Cramer’s Charitable Trust se sont comportées au cours des 12 mois suivant les récentes élections de mi-mandat. Voici ce que nous avons fait, avec quelques mises en garde. Nous n’avons examiné que les cinq derniers semestres – 2018, 2014, 2010, 2006 et 2002 – pour voir quelles actions actuelles du Club ont enregistré les gains les plus importants sur 12 mois après les élections. Le gain moyen du S&P 500 sur 12 mois après ces cinq élections est de 8,3 %. L’une des limites de l’exercice est que toutes les actions de notre portefeuille n’ont pas été cotées en bourse au cours des cinq cycles électoraux. Salesforce (CRM) et Alphabet (GOOGL) ont organisé des offres publiques initiales à l’été 2004, tandis que les méta-plateformes mères de Facebook (META) sont devenues publiques en mai 2012. Bien que nous ayons choisi de mettre en évidence les plus performants, il y avait aussi des sous-performants et des actions qui étaient dans le rouge dans chacun des cycles passés que nous avons examinés. Cet exercice est conçu pour montrer combien d’actions ont bougé au cours de ces cycles haussiers et non pourquoi elles se sont comportées comme elles l’ont fait. Élection de 2018 Ce sont les cinq actions du Club avec le plus grand gain entre le 6 novembre 2018 – lorsque les élections de mi-mandat ont eu lieu – et le 6 novembre 2019 : Advanced Micro Devices (AMD), Microsoft (MSFT), Qualcomm (QCOM), Procter & Gamble (PG) et Estée Lauder (EL). Le S & P 500 a avancé de 11,7 % au cours de cette période. Élection de 2014 Le S & P 500 a augmenté de 4,5 % entre le 4 novembre 2014 et le 4 novembre 2015. Voici les cinq actions du Club les plus performantes au cours de ces 12 mois : Amazon (AMZN), Starbucks (SBUX), Constellation Brands ( STZ), Nvidia (NVDA) et les méta-plateformes. Élection de 2010 Entre le 2 novembre 2010 et le 2 novembre 2011, le S&P 500 a grimpé de 3,7 %. Ce sont les cinq meilleurs interprètes du Club au cours de cette période : Estee Lauder, Starbucks (SBUX), Humana (HUM), Bausch Health (BHC) et Costco Wholesale (COST). Remarque : cette liste n’inclut pas Coterra Energy (CTRA), qui a grimpé de 163 % au cours des 12 mois suivant les élections de mi-mandat de 2010. La société était connue sous le nom de Cabot Oil & Gas à l’époque. En 2021, elle a été rebaptisée Coterra à la suite d’une fusion d’égal à égal avec Cimarex Energy. Élection de 2006 Le S & P 500 a augmenté de 6,7 % entre le 7 novembre 2006 et le 7 novembre 2007. Ces 5 noms de club ont enregistré les gains les plus importants au cours de ces 12 mois : Apple (AAPL), Amazon, Wynn Resorts (WYNN), Nvidia et Alphabet parent de Google. Élection de 2002 Au cours des cinq derniers cycles de mi-mandat, le S&P 500 a enregistré son plus important gain sur 12 mois entre le 5 novembre 2002 et le 6 novembre 2003, bondissant de 14,9 %. Ce sont les avoirs du Club les plus performants de cette période : Amazon, AMD, Cisco Systems (CSCO), Humana et Wynn Resorts. Réflexions finales du Club Seules deux participations du Club ont surperformé le S & P 500 dans chacune des fenêtres de 12 mois suivant une élection de mi-mandat : ​​Apple, qui a été le plus grand gagnant du cycle 2006, et Honeywell (HON), même pensant qu’il n’a jamais réussi à craquer le top cinq sur une période d’un an. Fait intéressant, il y avait cinq participations du Club – Apple, Amazon, Honeywell, Costco et Estee Lauder – qui étaient positives au cours des 12 mois après les mi-mandat au cours de chacun des cinq derniers cycles électoraux. Enfin, il convient également de rappeler à tous que les performances sur une période de 12 mois à la suite d’un événement spécifique – dans ce cas, une élection de mi-mandat – ne sont qu’un instantané dans le temps et ne reflètent pas nécessairement l’évolution de l’activité sous-jacente de l’entreprise au cours de la période. . Un large éventail de facteurs – certains spécifiques à une entreprise, d’autres de nature plus macro – affectent la façon dont une action se négocie à court terme. Mais à long terme, les meilleures entreprises ont tendance à être récompensées par le marché. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’ Charitable Trust.) Les gens passent devant la Bourse de New York (NYSE) à Wall Street le 12 juillet 2022 à New York. Angela Weiss | AFP | Getty Images