Les nominés pour le Ballon d’Or 2024 : qui mérite de le remporter ? Qui a eu la malchance de ne pas le remporter ?

Il n’y a pas de « I » dans « équipe », mais il y en a un dans « meilleur joueur du monde » et c’est là, sans exception, que le Ballon d’Or entre en jeu.

Sacrer le numéro un mondial du football au cours de l’année écoulée peut sembler une tâche ardue tant les nuances sont nombreuses, mais c’est ce que fait le magazine France Football depuis 1956 et, mercredi soir, les nommés pour le trophée masculin 2024 ont été annoncés.

Les grands noms étaient tous là (on pourrait le penser étant donné qu’il y a 30 joueurs sur la liste restreinte) et seront soumis au vote d’un groupe de journalistes embêtants avant que le gagnant ne soit nommé le 28 octobre.

Maintenant que nous connaissons l’identité des joueurs qui pourraient être désignés comme les figures de proue du sport – et, pour la première fois depuis 2003, ce ne sera pas Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo – nous pouvons discuter de qui a eu la chance d’être inclus, de qui a eu la malchance de ne pas être sélectionné et de qui semble déterminé à le remporter.

Ici, quatre écrivains de L’Athlétique critiquez les nominations au Ballon d’Or de cette année.

Quelle a été l’inclusion la plus surprenante ?

Ademola Lookman a passé une soirée inoubliable en inscrivant un triplé en finale de la Ligue Europa en mai. Au cours de cette campagne, il a également aidé le Nigeria à atteindre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, marquant trois buts au passage.

Lookman n’a cependant pas fait sensation sur toute la saison, ne jouant que 55 % du temps de jeu de l’Atalanta en championnat, alors qu’il était régulièrement utilisé par Gian Piero Gasperini. Sa campagne a été solide, certes, mais c’est peut-être une surprise de le voir dans le top 30 des joueurs de l’année.

Mark Carey

Vitinha. Un très bon joueur, sans aucun doute, mais qu’ai-je raté ? Comparé aux autres milieux de terrain de la liste et à ce qu’ils ont accompli, il est difficile de trouver un argument en sa faveur, surtout après la déception du Portugal à l’Euro 2024.

Dani Olmo a lui aussi beaucoup de chance. Il mérite d’être considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde et il a été exceptionnel en Allemagne pendant l’été, mais c’est une forme qu’il a rarement produite en Bundesliga ou en Ligue des champions en 2023-24. En fait, il n’a débuté que 19 matchs dans ces compétitions combinées.

Seb Stafford-Bloor



Dani Olmo a rejoint Barcelone en provenance du RB Leipzig cet été (Alex Caparros/Getty Images)

Dani Olmo a fait un bon Euro et, même si c’est important, le prix est censé refléter l’ensemble de la saison dernière, auquel cas quelqu’un comme Riccardo Calafiori, par exemple, le mérite davantage car il a excellé avec Bologne. En tant que fan des Wolves, les sommets atteints par Vitinha m’étonnent toujours. De plus, le prix est censé prendre en compte le bon comportement et le fair-play, donc Emi Martinez peut s’estimer heureux (ne m’envoyez pas de @, fans d’Aston Villa, je plaisante).

Tim Spiers

Honnêtement, Emiliano Martinez. Je pense que son année a été 2022 avec la Coupe du monde, mais je ne pense pas que sa saison mérite une nomination au Ballon d’Or. Il a gagné la Copa America et j’y vois une certaine justification, mais avec Aston Villa, même s’ils ont fait une bonne saison, ils ne se sont qualifiés « que » pour la Ligue des champions. Je comprends ce que cela signifie pour le club, mais je ne sais pas s’il mérite une nomination.

Laia Cervello Herrero

Quel joueur a eu le plus de mal à être écarté ?

Si l’on se base uniquement sur les statistiques offensives, Serhou Guirassy pourrait être déçu de ne pas figurer dans la liste. Avec 28 buts (plus trois passes décisives), seuls six joueurs des cinq meilleurs championnats européens ont contribué davantage aux buts que Guirassy la saison dernière — et cinq d’entre eux figurent dans la liste (le pauvre Ollie Watkins).

Aucun autre joueur européen n’a surpassé Guirassy avec 1,1 but par 90 minutes la saison dernière. Cela lui a valu un transfert au Borussia Dortmund, mais cela n’a malheureusement pas suffi à lui assurer une place dans cette liste.

Mark Carey

Jamal Musiala était probablement le joueur le plus talentueux à ne pas avoir été retenu, mais qu’en est-il de Lukas Hradecky, le gardien et capitaine du Bayer Leverkusen ? Leverkusen est bien représenté avec Florian Wirtz, Alex Grimaldo et Granit Xhaka et tous trois méritent leur place, mais Hradecky a été subtilement fondamental dans ce que l’équipe de Xabi Alonso a accompli et a atteint un niveau extrêmement élevé dont, auparavant, beaucoup le pensaient incapable.

Après tout, il n’était qu’à un match de mener une équipe à un triplé national et continental sans défaite.

Seb Stafford-Bloor

Encore une fois, si l’on considère la forme de l’année, le fait que Mats Hummels soit là et que Virgil van Dijk ne soit pas là n’a pas beaucoup de sens. Jamal Musiala était certainement dans le top 30 des joueurs de la saison dernière. De plus, avec 19 buts et 13 passes décisives pour son club, en plus d’avoir remporté la Premier League et la Copa America, Julian Alvarez mérite d’être cité.

Le plus décevant dans tout cela, surtout dans une année de CAN, c’est qu’un seul joueur africain figure dans la liste et même l’inclusion d’Ademola Lookman pourrait avoir plus à voir avec l’Atalanta qu’avec le Nigeria.

Si William Troost-Ekong avait été élu meilleur joueur de l’Euro plutôt que de la CAN, il aurait été assuré d’y figurer, tout comme James Rodriguez à la Copa America, mais ce prix reste un prix euro-centré presque exclusivement réservé aux joueurs basés sur le continent. C’est très étrange de ne pas voir Lionel Messi dans cette liste.

Tim Spiers

Traitez-moi de vieux jeu ou de romantique, mais Leo Messi. Oui, je sais qu’il ne joue pas dans l’une des grandes ligues, mais je trouve étrange de voir un prix qu’il méritait chaque année sans lui après… 18 ans ? Je sais qu’il est blessé depuis des mois et que ce n’est pas sa meilleure saison, mais il a aussi gagné la Copa America avec l’Argentine, comme Martinez.

Laia Cervello Herrero



Lionel Messi a remporté huit Ballons d’Or, mais il n’en remportera pas un neuvième cette année (Buda Mendes/Getty Images)

Qui finira dans les trois premiers ?

Rodri, Jude Bellingham, Vinicius Junior — dans cet ordre.

Mark Carey

Vinicius Jr, Rodri, Erling Haaland.

Seb Stafford-Bloor



Vinicius Junior n’a pas encore fait partie des trois premiers du vote pour le Ballon d’Or (Thomas Coex/AFP via Getty Images)

Il est difficile d’imaginer que Rodri ou Vinicius Jr ne soient pas en tête. Quant au troisième joueur, si l’on se base sur les habitudes de vote précédentes, il se situe probablement entre Dani Carvajal, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Kylian Mbappe et peut-être Lautaro Martinez. Disons Carvajal.

Tim Spiers

Je peux imaginer Rodri et Vinicius Jr dans le top trois sans aucun doute et le troisième est probablement Kylian Mbappe.

Et je sais que beaucoup ne seront pas d’accord et diront que c’est très hâtif car il n’a pas fait une saison complète à Barcelone, mais Lamine Yamal, malgré sa jeunesse et le fait que ce soit sa première saison complète dans l’élite, mérite aussi une place en raison du poids qu’il avait avec les champions d’Espagne de l’Euro 2024 et avec un club aussi grand que le Barça à 17 ans. Son niveau était hors du commun. Peut-être que je le dis trop tôt, mais je vais laisser tomber cette suggestion ici et c’est parti.

Laia Cervello Herrero

Selon vous, qui va gagner – et qui devrait gagner ?

Tous les chemins mènent à Rodri. Il a été le joueur le plus constant, le plus dominant et le plus influent en club et en sélection au cours des 12 derniers mois. Il a laissé son empreinte sur tout ce que son équipe fait de bien – avec et sans possession – avec une Premier League et un Championnat d’Europe à l’appui.

Il est temps que davantage de milieux de terrain remportent ce trophée individuel. Personne ne le mériterait plus que lui.

Mark Carey



Rodri de Manchester City, un choix populaire (Michael Regan/Getty Images)

Vinicius Jr. devrait probablement gagner, mais Rodri devrait probablement le faire. On a toujours l’impression que les joueurs offensifs sont surprivilégiés, tout comme le succès et les performances en Ligue des champions. Il est assez intéressant de constater que, malgré ce que Manchester City a accompli pendant son passage au club, Rodri n’a jamais réussi à se classer parmi les trois premiers. C’est compréhensible dans un sens, car il peut être difficile d’évaluer avec précision sa contribution, mais c’est aussi clairement une erreur.

Seb Stafford-Bloor

Rodri.

Tim Spiers (c’est juste mon nom, je ne pense pas que je devrais le gagner)

Rodri. Même s’il y a des joueurs comme Dani Carvajal qui ont remporté tous les grands trophées comme la Ligue des Champions, la Liga et l’Euro, je pense que Rodri – même s’il n’a pas gagné la Ligue des Champions – la mérite pour ce qu’il apporte à Manchester City, l’une des meilleures équipes d’Europe.

Sa position est sous-estimée dans les récompenses individuelles, mais je pense qu’il devrait être celui qui gagnera, et je pense qu’il le fera.

Laia Cervello Herrero

La liste des finalistes du Ballon d’Or : Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Man City), Ruben Dias (Man City), Federico Valverde (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Erling Haaland (Man City), Nicolas Williams (Athletic Bilbao), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbyk (Roma), Toni Kroos (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid), Martin Odegaard (Arsenal), Dani Olmo (Barcelone), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Mats Hummels (Roma) , Rodri (Man City), Declan Rice (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Vitinha (PSG), Dani Carvajal (Real Madrid), William Saliba (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelone), Bukayo Saka (Arsenal), Hakan Calhanoglu (Inter Milan), Antonio Rudiger (Real Madrid), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), Ademola Lookman (Atalanta), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)

