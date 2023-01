Les nominés aux Oscars 2023 annoncés — RT Games & Culture

Le tube de science-fiction indépendant de l’année dernière « Tout, partout, tout à la fois » est arrivé en tête de la liste des nominations pour la 95e cérémonie des Oscars, après l’annonce des prétendants aux Oscars mardi.

Le thriller multivers de Daniel Scheinert et Daniel Kwan a marqué un total de 11 nominations, dont celle du meilleur film et de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh, marquant la première fois qu’une actrice asiatique est nominée pour le prix.

“Tout…” a été suivi de près par “À l’Ouest, rien de nouveau,” une épopée de la Première Guerre mondiale, et “Les Banshees d’Inisherin”, une comédie noire se déroulant pendant la guerre civile irlandaise. Les deux films ont remporté neuf nominations, dont celles du meilleur film.

La meilleure course d'images de cette année comprend également les films les plus rentables de l'année : « Avatar : la voie de l'eau » et « Top Gun : Maverick » ainsi que le biopic musical "Elvis". La liste comprend également Steven Spielberg "Les Fabelman"Todd Field's "Le goudron"de Ruben Östlund "Triangle de tristesse" et celui de Sarah Polley "Femmes qui parlent."















Bien qu’il ait été largement crédité d’avoir ramené les cinéphiles au cinéma l’année dernière avec son “Top Gun” suite, qui a marqué sept nominations, Tom Cruise n’a pas réussi à figurer sur la dernière liste des meilleurs acteurs. Au lieu de cela, la liste comprenait des personnalités comme Austin Butler pour son interprétation du défunt roi du rock and roll Elvis Presley, Brendan Fraser pour son rôle de retour dans “La baleine”ainsi que Colin Farrell et Bill Nighy pour « Banshees » et “Vie”respectivement.

Les candidates pour le 95e prix de la meilleure actrice incluent Ana de Armas pour son interprétation de Marilyn Monroe dans “Blond”Cate Blanchett pour son rôle principal en tant que chef d’orchestre abusif dans “Le goudron”Michelle Williams pour “Les Fabelman” et Andrea Riseborough pour “A Leslie”.

Parmi les autres nominations notables, citons celles de Netflix “Oignon de verre” pour la meilleure écriture, Guillermo del Toro “Pinocchio” du meilleur long métrage d’animation et « Panthère noire : Wakanda pour toujours » pour la meilleure actrice dans un second rôle, la conception de costumes, le maquillage, la musique et les effets visuels.

Le cinéaste canadien Daniel Roher a également remporté une nomination pour le meilleur documentaire pour le film produit par CNN Films “Navalny”qui a suivi la vie d’Alexey Navalny, figure de l’opposition russe actuellement emprisonnée et critique du Kremlin.

La cérémonie des Oscars sera animée pour la troisième fois par l’animateur de talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel et aura lieu le 12 mars au Dolby Theatre de Los Angeles. La cérémonie sera retransmise en direct sur ABC.