Le groupe qui décerne les Oscars a augmenté de taille ces dernières années – avec de grandes implications pour l’avenir des Oscars.

J’ai eu une secousse l’autre jour. Lorsque j’ai rejoint Vox en 2016, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences – l’organe directeur qui distribue les Oscars – comptait 6261 membres, dont 92% étaient blancs et 75% étaient des hommes. Mais dans le court laps de temps écoulé depuis lors, ce nombre a grimpé à 9 362 (les statistiques de diversité de l’Académie ont également évolué, bien que de manière moins spectaculaire).

La croissance de l’Académie est due à un programme vigoureux d’invitation de nouveaux membres à se joindre, beaucoup de ces nouveaux membres provenant de groupes qui étaient largement sous-représentés au sein de l’Académie dans le passé. Et cela a des implications concrètes pour qui est nominé aux Oscars – et par extension, pour qui gagne. Dans un monde où une victoire aux Oscars peut aider un cinéaste ou un acteur à obtenir plus de travail, ce type de changement peut vraiment influencer les histoires qui sont racontées et qui a la chance de les raconter.

Pourtant, ce que signifie ce changement impressionnant dans l’organisation est difficile à démêler, surtout si vous n’avez pas l’habitude de suivre de près les données des Oscars. Je me suis donc tourné vers Walt Hickey, qui rédige un fantastique bulletin d’information appelé Numlock News, qui décompose des statistiques intéressantes et leur signification dans un langage simple. Chaque année, Hickey coécrit également le Supplément du prix Numlock, appliquant son penchant pour une analyse séduisante et facile à comprendre à la saison des récompenses d’Hollywood.

Juste après l’annonce des nominations aux Oscars 2021 lundi, j’ai appelé Hickey pour parler du gonflement des rangs de l’Académie, de la façon dont son expansion affectera les Oscars à l’avenir et des implications du «soft power» de cette expansion que la plupart des titres manquent. Notre conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Un détail clé à retenir: pendant que les membres de chaque branche votent pour sélectionner leurs nominés – la branche des réalisateurs sélectionne les réalisateurs, la branche des acteurs sélectionne les acteurs – l’ensemble des membres de l’Académie vote les gagnants dans chaque catégorie. Les nominés pour le meilleur film sont sélectionnés par l’ensemble des membres, et ils utilisent un système de vote à choix classé compliqué pour cela, comme Emily VanDerWerff expliqué pour Vox en 2015.

D’accord, Walt. Dites-moi: qui fait partie de l’Académie et pourquoi le nombre de membres a-t-il tellement changé?

Telle est la grande question: qui est l’Académie? La réalité est que pendant un certain temps, ils ne voulaient pas être couverts. Ils voulaient simplement être l’organisation sans visage qui a voté aux Oscars, car plus vous vous souvenez que c’est une élection, moins cela semble prestigieux ou magique. Je pense qu’ils ont réalisé qu’ils avaient besoin de dissiper une partie de la magie afin de revendiquer leur légitimité pour aller de l’avant.

En conséquence, vous les avez vus changer le visage de l’organisation, changer qui est représenté, et tout ce genre de choses.

Comment ont-ils fait cela? Où ces changements se produisent-ils? Les gens savent peut-être vaguement que l’Académie a ajouté plus de membres, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment?

L’Académie a subi une transformation très importante au cours des cinq à dix dernières années, et cela a fondamentalement changé la perspective de l’organisation.

Pendant des années, des années 1990 au début des années 2010, il y avait environ 6 000 membres. Puis Cheryl Boone Isaacs a pris en charge l’organisation [in 2013]et au début de son mandat, elle a annoncé son intention d’élargir un peu l’organisation. Puis, en 2015, #OscarsSoWhite est arrivé, ce qui les a vraiment motivés.

Mais c’est la première année où il y a plus d’invités post-2012 à l’Académie que de personnes qui étaient à l’Académie en 2012 ou avant. Et des gens ont également pris leur retraite de l’organisation ou sont décédés. Le changement au sein de l’organisation est un peu plus important que les gens ne le pensent. En date de cette année, il y a 9 362 membres votants. Fin 2011, il y avait 5 783 membres.

La plus grande chose que les gens qui veulent comprendre les Oscars peuvent faire est de regarder quelles succursales sont en augmentation et lesquelles sont en expansion, et lesquelles ne le sont pas. J’ai récemment écrit sur la branche des membres en général [which comprises an assortment of different types of film professionals, including approximately 150 agents]. Un grand changement s’est produit l’année dernière: l’Académie a transformé les agents des membres associés, qui ne peuvent pas voter pour les Oscars, en membres à part entière, qui ont le droit de vote. Fondamentalement, du jour au lendemain, au cours d’une année, ils ont ajouté une branche au sein d’une branche de l’Académie.

Nous ne savons pas quel effet 150 personnes environ auront sur le vote global. Je ne pense pas qu’ils vont le retourner année après année. Mais la façon dont l’Académie vote pour la meilleure image signifie que de petits changements dans la composition de l’organisation peuvent avoir des effets dramatiques plus larges, en raison de l’algorithme qu’ils utilisent pour le choix de classement.



Y a-t-il eu des changements similaires dans d’autres branches de l’Académie?

Nous avons vu certaines branches vraiment gonfler au cours de la dernière décennie. Depuis 2014, la branche des courts métrages et des longs métrages d’animation a plus que doublé. La branche des membres en général a plus que doublé. La branche documentaire a plus que doublé.

Les autres branches n’ont que légèrement augmenté. La branche des acteurs ne compte qu’environ 20% de personnes en plus depuis 2014. Et donc, non seulement vous voyez l’organisation recruter et grandir énormément, mais vous voyez également que l’équilibre au sein de l’organisation, les branches qui dirigent le groupe, change considérablement. .

En 2011, 41% des voix provenaient d’acteurs, d’écrivains, de producteurs et de la branche sonore. Cependant, dans l’intervalle, si vous regardez qui a été invité dans l’organisation, seulement 18 pour cent des gens étaient de ces quatre branches. Donc, aujourd’hui, leur poids de vote au sein de l’Académie est de 32%. Ils ont donc perdu environ 9% de leur part de vote, juste dans ces quatre branches.

Dans le même temps, quatre autres branches – documentaire, effets visuels, courts métrages et animation, et membres en général (et casting, qui sont issus du grand public) – représentaient 18% de l’Académie en 2011. Dans la période qui a suivi , ils ont été 46 pour cent des personnes ajoutées à l’Académie. Et aujourd’hui, ils sont 29% de l’Académie. Ils ont donc ajouté environ 11 points de pourcentage du vote. Les autres branches sont restées fondamentalement les mêmes.

Ce que j’essaie de comprendre ici, c’est qu’il se passe beaucoup de choses au sein de cette organisation qui ne sont pas nécessairement résumées par les gros titres que nous voyons lorsqu’ils annoncent de nouveaux membres, qui concernent invariablement les branches par intérim. Ils comportent une photo d’un acteur. Ils mettront en valeur les personnes de couleur accueillies dans l’organisation. Mais il se passe en fait beaucoup plus sous le capot ici.

Comme quoi? Qu’est-ce que l’Académie fait d’autre qui dépasse les gros titres?

Surtout, l’Académie s’est élargie vers l’extérieur. Ils se sont développés sur d’autres marchés cinématographiques qui ne sont pas seulement Los Angeles. Quand vous voyez que l’Académie poursuit ses objectifs en matière de diversité, elle n’ajoute pas nécessairement plus d’Afro-Américains, d’Américains d’origine asiatique, d’Américains hispaniques. Ils le qualifient de personnes «sous-représentées» au sein du groupe plus large – et cela peut impliquer d’inviter des gens d’autres marchés cinématographiques du monde entier.

C’est vraiment sauvage: en 2020, lorsque l’Académie a annoncé les 819 membres qu’elle avait invités, elle s’est vantée que 13 succursales avaient invité une majorité de candidats de régions internationales. La classe des invités de cette année était à 49% internationale. Mais j’ai trouvé un communiqué de presse de février 2001 qui dit combien de Californiens étaient à l’Académie cette année-là. Cette année-là, 5 722 membres de l’Académie ont reçu un bulletin de vote. Parmi ceux-ci, 4 253 étaient basés en Californie. Cela signifie 74% de l’Académie vécu en Californie.

Cela vous montre exactement à quel point c’était difficile dans cette organisation à l’époque. Leur problème était qu’ils plafonnaient le nombre de membres; ils n’iraient pas au nord de 6 000. En conséquence, ils se fréquentaient.

Ils ont donc fait des progrès très importants. Ils ont beaucoup de progrès à faire, mais vraiment cette année [nominations] les résultats, s’ils se sont produits il y a à peine quelques années, auraient été envoûtants.



Quel genre d’effet cela a-t-il eu sur qui gagne réellement? Le savons-nous encore?

C’est vraiment difficile à dire, « Ce le film a gagné parce que ces les gens ont été ajoutés. Mais vous pouvez regarder les nominations et voir l’impact. Mark Harris tweeté celui de tous les acteurs nominés cette année, seuls quatre sont des Américains blancs. Il y a cinq ans, ce serait ridicule. Ce serait sauvage. Cette organisation a véritablement progressé. Est-il allé aussi vite qu’il le fallait? Je ne pense pas. Cela compense-t-il le fait que pendant des décennies, ce n’était pas le reflet fidèle de ce qu’était et pourrait être Hollywood? Je ne pense pas que ce soit le cas. C’est dommage qu’il ait fallu 90 ans à une femme pour être nominée pour la cinématographie. Je pense que c’est fou qu’il ait fallu autant de temps pour que deux femmes soient nominées à la fois pour la réalisation.

Mais l’organisation a en fait fait des progrès très importants. J’étais extrêmement sceptique quant au fait qu’ils allaient réellement mettre leur argent là où ils étaient, mais ils se sont vraiment considérablement développés. Vous pouvez le voir cette année.

Quelles sont certaines des implications dans le vote proprement dit des changements qu’ils ont apportés? Deux films me viennent à l’esprit: Roma en 2019 et Parasite en 2020. C’étaient tous les deux des films internationaux. Les deux ont eu de très bonnes courses aux Oscars. Parasite évidemment gagné, Roma est devenu très proche – il a été le favori pendant la majeure partie de la saison. Je ne sais pas si cela aurait été le cas avant que l’organisation ne commence vraiment à se développer à l’international.

C’est encore plus intéressant car Parasite a gagné, mais aucun des Parasite les acteurs ont obtenu une nomination. Cela revient à ce que j’ai dit plus tôt: la branche des acteurs n’a pas grandi de la même manière que l’Académie a grandi. Une grande partie de l’Académie s’est développée vers l’extérieur, les branches doublant, dans certains cas presque triplant de taille. La branche des acteurs a gagné 20 pour cent. Vous pouvez en quelque sorte voir certaines des tensions existantes au sein de l’Académie au sein des branches elles-mêmes, et ce qu’elles reconnaissent comme l’excellence.

Alors pourquoi l’Académie essaie-t-elle de se développer à l’international? Sentent-ils que la domination d’Hollywood sur le marché mondial du film pourrait être en jeu?

Je suis très intéressé par les implications soft power des Oscars. Il y a un monde dans lequel l’Académie voit un investissement important dans les exportations de films et de télévision sur des marchés comme la Chine et se rend compte qu’elle est assise sur ses lauriers depuis très longtemps lorsqu’il s’agit d’honorer des cinéastes du monde entier.

Le problème immédiat que beaucoup de gens pensent que l’expansion de l’Académie tente de résoudre est celui de la diversité à Hollywood. Mais le long jeu auquel l’organisation joue, et à bon escient, est qu’elle se rend compte qu’il y a une chance qu’elle perde son statut d’arbitres prééminents du cinéma mondial. Qu’ils sommes, cela dépend de votre point de vue personnel. Mais néanmoins, ils considèrent cela comme la grande menace pour la légitimité et le pouvoir de l’organisation à l’avenir. En conséquence, alors que la plupart des gros titres nationaux ont porté sur l’inclusion des Afro-Américains, des Américains d’origine asiatique et des Américains hispaniques dans l’organisation, je pense qu’une grande partie de l’ambition réelle du groupe est d’être un groupe mondial.

Il est important de se rappeler que les institutions ne sont que des personnes qui tentent de se cacher derrière une institution. L’Académie n’est qu’un groupe de personnes. Et si vous regardez qui est ce groupe de personnes, comment il a changé et comment il s’est développé, vous avez une idée de l’endroit où le cinéma aimerait faire avancer son industrie.