Les nominés aux CMA Awards Ashley McBryde, Carly Pearce et Cody Johnson sont déjà lauréats avant le spectacle

Les CMA Awards sont encore dans quelques heures, mais certaines personnes entrent déjà dans la cérémonie en tant que gagnants.

Avant le spectacle de mercredi soir, les gagnants de l’événement musical de l’année et du clip vidéo de l’année ont été annoncés mercredi matin sur “Good Morning America”. L’annonce a été diffusée en direct depuis la Bridgestone Arena de Nashville, où le spectacle aura lieu plus tard dans la soirée.

Ashley McBryde et Carly Pearce ont remporté le prix de l’événement musical de l’année, pour leur collaboration sur la chanson “Never Wanted to be That Girl”, produite par Shane McAnally et Josh Osborne. Le prix du clip vidéo de l’année est allé à Cody Johnson, pour le clip de sa chanson “Til You Can’t”, réalisé par Dustin Haney.

Après l’annonce des gagnants, Keith Urban a pris la scène “Good Morning America” ​​pour former un mélange de ses chansons à succès, “Better Life”, “Long Hot Summer”, “Raise ‘Em Up” et “Blue Ain’t Your Color”. “, ainsi que deux de ses nouvelles chansons, “Brown Eyes Baby” et “Wasted Time”.

Le spectacle devrait être inoubliable cette année, avec certains des plus grands noms de la musique country réunis pour célébrer une autre année de musique country et se souvenir des stars qui ont ouvert la voie.

Cette année, le spectacle débutera par un hommage à la légendaire chanteuse Loretta Lynn, décédée en octobre à l’âge de 90 ans. L’hommage qui lui sera rendu comprendra des performances de Miranda Lambert et Carrie Underwood.

En termes de nominations, Lainey Wilson mène le peloton, avec six nominations dont, album de l’année, chanteuse de l’année, nouvel artiste de l’année et chanson de l’année. Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire de CMA qu’un premier nominé est également en tête des nominations, les trois autres artistes étant Brad Paisley, Kacey Musgraves et Glen Campbell.

Elle est suivie par McBryde, Pearce et Chris Stapleton avec cinq nominations et Luke Combs, HARDY, Lambert, Midland et Underwood avec trois nominations.

Lambert entre également dans l’histoire cette année, décrochant trois nominations et devenant officiellement l’artiste féminine la plus nominée et la troisième artiste la plus nominée de l’histoire de CMA, avec un total de 61 nominations. Elle a été nominée pour la chanteuse de l’année un record de 16 années consécutives, remportant le prix sept fois.

Les CMA seront animés par Luke Bryan et Peyton Manning cette année, ce qui les enthousiasme beaucoup. Ils sont amis en dehors de l’industrie et ont hâte de monter sur scène et de s’amuser ensemble.

“Nous ne nous prenons pas trop au sérieux tous les deux. Et il a évidemment été devant la télé. Il a toujours très bien réussi devant la caméra, et c’est un fan de longue date de la musique country”, a déclaré Bryan à Fox News Digital. “Je pense qu’en étant sur scène, nous pourrons, vous savez, nous amuser beaucoup avec la foule et en faire une soirée vraiment spéciale.”

Les CMA Awards seront diffusés mercredi soir à 20h sur ABC.