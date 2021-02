Si vous ne l’avez pas encore deviné, Jay-Z, Carole King et Tina Turner sont parmi les candidats à l’intronisation cette année.

Les autres nominés sont Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, The Go-Go’s, Iron Maiden, Chaka Khan, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren et Dionne Warwick.

Les intronisés seront annoncés en mai. La cérémonie d’intronisation du Rock & Roll Hall of Fame 2021 aura lieu à Cleveland, Ohio à l’automne.

Pour être éligible, un artiste ou un groupe individuel doit avoir sorti son premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant l’année de la nomination.