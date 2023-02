Les nominés au Rock & Roll Hall of Fame 2023 incluent Missy Elliot, Willie Nelson et feu George Michael

Missy Elliott, Willie Nelson, Kate Bush, Iron Maiden, Cyndi Lauper, Soundgarden, Sheryl Crow et le regretté George Michael sont les nominés 2023 pour l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame, reflétant un mélange de country, soul, hip-hop , métal, pop, rap-rock et grunge.

L’institution basée à Cleveland a annoncé mercredi les 14 artistes et groupes envisagés pour l’intronisation au Rock Hall, dont Rage Against the Machine, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White Stripes, Warren Zevon et Joy Division/New Order.

Les artistes doivent avoir sorti leur premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant d’être éligibles à l’intronisation.

EN CE JOUR DANS L’HISTOIRE, JAN. 3, 1987, ARETHA FRANKLIN EST LA PREMIÈRE FEMME À INTRODUIRE AU ROCK HALL OF FAME

“Cette remarquable liste de nominés reflète la diversité des artistes et de la musique que le Rock & Roll Hall of Fame honore et célèbre”, a déclaré John Sykes, président de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation dans un communiqué. “Ces artistes ont créé leurs propres sons qui ont marqué des générations et influencé d’innombrables autres qui ont suivi leurs traces.”

Huit des 14 nominés sont sur le bulletin de vote pour la première fois, dont Crow, Elliott, Joy Division/New Order, Lauper, Michael, Nelson, The White Stripes et Zevon. Il s’agit de la première année d’admissibilité pour Elliott et The White Stripes.

DOLLY PARTON INTRODUIT AU HALL OF FAME DU ROCK & ROLL MALGRÉ SA DÉCISION INITIALE DE “TIRER RESPECTUEUSEMENT UNE INCLINAISON”

A Tribe Called Quest et Bush étaient nominés l’année dernière et n’ont pas été retenus, mais se retrouvent maintenant dans la course cette année. Le dernier clin d’œil de Bush peut être dû à une nouvelle vague de popularité après que l’émission “Stranger Things” ait présenté sa chanson “Running Up That Hill (A Deal with God)”.

Les intronisés seront annoncés en mai et la cérémonie aura lieu cet automne. Les nominés seront élus par plus de 1 000 artistes, historiens et professionnels de l’industrie de la musique. Les fans peuvent voter en ligne ou en personne au musée, les cinq meilleurs artistes choisis par le public constituant un “vote des fans” qui sera compté avec les autres votes professionnels.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’année dernière, le processus de nomination a été compliqué par Dolly Parton, qui a accueilli l’honneur avec enthousiasme après l’avoir temporairement refusé. Elle a d’abord déclaré qu’elle ne voulait pas retirer de voix aux candidats restants et qu’elle n’avait pas “mérité ce droit”.