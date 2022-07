Les nominations sont dirigées par ‘Succession’ et ‘Ted Lasso’

Logan Roy, joué par Brian Cox, à la réception de mariage de sa fille dans la saison 1 de HBO’s Succession. Colin Huton | HBO

La famille Roy peut-elle gagner une autre compétition à enjeux élevés avec des rivaux brutaux ? Le drame déchirant “Succession” de HBO a remporté mardi 25 nominations pour la 74e cérémonie annuelle des Emmy Awards, la plupart de toutes les séries. Il affronte “Squid Game” et “Stranger Things” de Netflix, entre autres, dans la catégorie Meilleure série dramatique. “Ted Lasso” d’AppleTV+ et “The White Lotus” de HBO ont chacun récolté 20 nominations. Suivaient de près « Hacks » de HBO Max et « Only Murders in the Building » de Hulu – chacun avec 17 nominations – et « Euphoria » de HBO, qui en a attrapé 16. Les gagnants seront annoncés le lundi 12 septembre à 20 h HE sur NBC et diffusés en direct sur Peacock, le service de diffusion en continu du réseau. La cérémonie est généralement diffusée le dimanche, mais NBC a également les droits de diffusion des matchs de la Ligue nationale de football le dimanche soir. “La télévision continue de divertir, d’informer et de connecter le monde”, a déclaré Frank Scherma, président-directeur général de la Television Academy, dans un communiqué. “Avec une production à un niveau historique, l’Académie a reçu un nombre record de candidatures aux Emmy cette saison.” Il y a 50 nominés pour la première fois au scrutin de cette année, dont feu Chadwick Boseman (“Et si…?”), Jennifer Coolidge (“White Lotus”), Elle Fanning (“The Great”), Andrew Garfield (” Sous la bannière du ciel”) et Jung Ho-yeon (“Squid Game”). L’Académie de la télévision n’a pas décerné de prix par réseau cette année. L’année dernière, il y a eu une légère controverse sur la façon dont les nominations ont été comptées, car de nombreux réseaux ont également des services de streaming. Bien qu’il ait semblé approprié de regrouper les émissions de réseau et les émissions de streaming de la même société, certains acteurs de l’industrie ont estimé qu’ils devraient être considérés comme des distributeurs distincts. Voici la liste complète des principaux nominés aux Emmy Awards pour la cérémonie aux heures de grande écoute : Série dramatique

“Mieux vaut appeler Saul” (AMC)

« Euphorie » (HBO)

“Ozark” (Netflix)

“Séparation” (Apple TV+)

“Jeu de calamars” (Netflix)

“Choses étranges” (Netflix)

“Succession” (HBO)

“Gilets jaunes” (Showtime) Séries comiques

“Abbott Elementary” (ABC)

“Barry” (HBO)

« Freinez votre enthousiasme » (HBO)

“Hacks” (HBO)

“La merveilleuse Mme Maisel” (Amazon Prime Video)

“Seuls les meurtres dans le bâtiment” (Hulu)

« Ted Lasso » (Apple TV+)

“Ce que nous faisons dans l’ombre” (FX)

Brendan Hunt, Jason Sudeikis et Brett Goldstein jouent dans “Ted Lasso” d’AppleTV+. Pomme

Série Limitée

“Dopesick” (Hulu)

“Le décrochage” (Hulu)

“Inventer Anna” (Netflix)

“Pam et Tommy” (Hulu)

“Le Lotus blanc” (HBO) Acteur principal dans une série dramatique

Jason Bateman (“Ozark”)

Brian Cox (“Succession”)

Lee Jung-jae (“Jeu de calmar”)

Bob Odenkirk (“Mieux vaut appeler Saul”)

Adam Scott (“Séparation”)

Jeremy Strong (“Succession”) Actrice principale dans une série dramatique

Jodie Comer (“Tuer Eve”)

Laura Linney (“Ozark”)

Melanie Lynskey (“Gilets jaunes”)

Sandra Oh (“Tuer Eve”)

Reese Witherspoon (“L’émission du matin”)

Zendaya (“Euphoria”) Acteur principal dans une série comique

Donald Glover (“Atlanta”)

Bill Hader (“Barry”)

Nicholas Hoult (“Le Grand”)

Steve Martin (“Seulement des meurtres dans le bâtiment”)

Martin Short (“Seuls les meurtres dans le bâtiment”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez jouent dans “Only Murders in the Building” de Hulu. Disney | Hulu

Actrice principale dans une série comique

Rachel Brosnahan (“La merveilleuse Mme Maisel”)

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

Kaley Cuoco (“L’hôtesse de l’air”)

Elle Fanning (“La Grande”)

Issa Rae (“Insécurisé”)

Jean Smart (“Hacks”) Acteur principal dans une série limitée ou un film

Colin Firth (“L’escalier”)

Andrew Garfield (“Sous la bannière du ciel”)

Oscar Isaac (“Scènes d’un mariage”)

Michael Keaton (“Dopesick”)

Himesh Patel (“Station onze”)

Sébastien Stan (“Pam et Tommy”) Actrice principale dans une série limitée ou un film

Toni Collette (“L’escalier”)

Julia Garner (“Inventer Anna”)

Lily James (“Pam et Tommy”)

Sarah Paulson (“Mise en accusation : American Crime Story”)

Margaret Qualley (“Femme de chambre”)

Amanda Seyfried (“Le décrochage”) Série de discussions de variétés

“Le spectacle quotidien avec Trevor Noah” (Comedy Central)

“Jimmy Kimmel en direct!” (ABC)

“La semaine dernière ce soir avec John Oliver” (HBO)

“Tard dans la nuit avec Seth Meyers” (NBC)

“Le spectacle tardif avec Stephen Colbert” (CBS) Programme de compétition

“La course incroyable” (CBS)

“Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls” (Amazon Prime Video)

“J’y suis arrivé!” (Netflix)

“La course de dragsters de RuPaul” (VH1)

“Top Chef” (Bravo)

“La voix” (NBC) Téléfilm

“Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers” (Disney +)

“Ray Donovan: le film” (Showtime)

“Reno 911 ! : La chasse à QAnon” (Paramount+)

“Le survivant” (HBO/HBO Max)

“Le Noël extraordinaire de Zoey” (The Roku Channel) Actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Patricia Arquette (“Séparation”)

Julia Garner (“Ozark”)

Jung Ho-yeon (“Jeu de calamars”)

Christina Ricci (“Gilets jaunes”)

Rhea Seehorn (“Mieux vaut appeler Saul”)

J. Smith-Cameron (“Succession”)

Sarah Snook (“Succession”)

Sydney Sweeney (“Euphoria”) Acteur de soutien dans une série dramatique

Nicolas Braun (“Succession”)

Billy Crudup (“L’émission du matin”)

Kieran Culkin (“Succession”)

Park Hae-soo (“Jeu de calamars”)

Matthew Macfadyen (“Succession”)

John Turturro (“Séparation”)

Christopher Walken (“Séparation”)

Oh Yeong-su (“Jeu de calamars”)

Toujours de “Severance” d’AppleTV+. Pomme