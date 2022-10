Les nominations pour les meilleurs prix sont une assurance pour la meilleure performance de l’équipe : Vandana Katariya

L’attaquante expérimentée de l’Indian Women’s Hockey, qui compte plus de 250 sélections internationales, Vandana Katariya pense que l’équipe est sur la bonne voie de progression car elle a intensifié ses performances de tournoi en tournoi cette saison.

En témoignent les nominations de l’équipe dans les plus grands prix tels que les FIH Star Awards. Le capitaine de l’équipe Savita a été nominé pour le meilleur gardien de but de l’année tandis que le jeune et futur joueur Mumtaz Khan a été nominé pour le prix de l’étoile montante de l’année et l’entraîneur en chef de l’équipe Janneke Schopman a été nominé pour le prix de l’entraîneur de l’année.

Aujourd’hui étant la dernière date pour voter pour ces catégories respectives, Vandana a exprimé l’enthousiasme de l’équipe et a exhorté les gens à soutenir ses coéquipières. « Je sens que nous faisons les bons pas. Il y a environ trois ou quatre ans, l’équipe était rarement à la hauteur des récompenses car notre performance n’était pas à la hauteur. Mais maintenant, nous avons fait la bonne progression dans le hockey international et notre performance est reconnue », a-t-elle déclaré.

Elle a également demandé à ses fans de soutenir les nominés de l’équipe masculine indienne, a-t-elle déclaré. « C’est formidable de voir des joueurs des équipes masculine et féminine être nommés. J’ai bon espoir et en fait je suis convaincu que les fans indiens du monde entier voteront pour eux et les aideront à gagner.

Bien que les récompenses apportent une grande motivation ainsi que des attentes, Vandana a déclaré que l’équipe reste ancrée et concentrée sur la tâche à accomplir. “Bien que cela fasse du bien de recevoir ce genre de reconnaissance qui montre que nos performances sont à égalité avec certaines des meilleures équipes du monde, nous sommes toujours ancrés et concentrés sur nos propres objectifs. Nous avons fixé des objectifs à court et à long terme pour l’équipe et nous cochons les cases, une par une », a-t-elle déclaré.

La prochaine grande sortie internationale de l’équipe aura lieu en décembre lors de la FIH Hockey Womens Nations Cup, mais leur plus grand objectif pour le moment est de remporter une qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris en terminant sur la plus haute marche du podium aux Jeux Asiatiques prévus l’année prochaine en Chine. . “L’objectif de tout le monde est de gagner les Jeux asiatiques l’année prochaine et, en attendant, il est important que nous maintenions le bon élan en réussissant dans des tournois comme la Coupe des Nations, ce qui nous aidera à nous qualifier pour les matches de la FIH Pro League. Je dirais que nous sommes sur la bonne voie », a-t-elle conclu.

