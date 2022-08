Les nominations de deux candidats au poste de président de l’AIFF annulées après des plaintes de manipulation

À moins d’une semaine des élections de la Fédération indienne de football (AIFF), les nominations de deux candidats à la présidence – Manvendra Singh et Valanka Natasha Alemao – ont été rejetées à la suite de plaintes pour manipulation dans le détachement des noms.

Les élections de l’AIFF auront lieu le 28 août.

Avant l’examen des nominations dimanche, une plainte a été reçue d’un certain Jonathan De Sousa, membre de la Goa Football Association, déclarant qu’il avait obtenu des informations selon lesquelles Amit Khemani, président de la Daman & Diu Football Association et membre du comité électoral collège, était hors du pays depuis le 16 août mais il avait appuyé la candidature de Valanka.

Sur la base de la plainte, le directeur du scrutin a demandé à Khemani de confirmer s’il avait appuyé la nomination de Valanka. Khemani dans son e-mail du même jour a déclaré que son nom avait été utilisé par Valanka à son insu et qu’il n’avait signé aucun des documents de candidature d’aucun des candidats, indiquant que les signatures avaient été acquises frauduleusement.

Harjinder Singh, le représentant autorisé de la Chandigarh Football Association, a également informé le directeur du scrutin qu’il n’avait pas proposé ou appuyé le nom de Manvendra Singh pour le poste de président.

“Compte tenu du fait que les seconds pour lesdites nominations ne sont pas légalement valides, les nominations de Manvendra Singh et Valanka Natasha Alemao ne sont pas acceptables et, par conséquent, leurs nominations au poste de président sont rejetées”, a déclaré le directeur du scrutin Umesh Sinha dans une notification. le dimanche.

Manvendra Singh, lorsqu’il a été contacté, a déclaré que sa candidature avait d’abord été appuyée par Kosaraju, mais ensuite “il a été constaté qu’il avait déjà signé sur le formulaire de quelqu’un d’autre et qu’il (Kosaraju) ne pouvait pas signer sur mon formulaire”. Et comme il y avait une forte affluence, quelqu’un que Manvendra “n’a pas reconnu”, a pris le formulaire et l’a déposé après l’avoir fait signer. “Je n’ai aucune idée de comment la signature de Harjinder est arrivée là”, a déclaré Manvendra.

Le directeur du scrutin a ajouté qu’il n’y avait pas d’autres divergences dans les nominations au poste de président, car “les proposants et les secondeurs ont confirmé leurs propositions par messages mobiles/e-mails et la liste finale des candidats nominés valides a été préparée”.

La nomination d’Eugeneson Lyngdoh au poste de membre du comité exécutif a également été rejetée car un Arif Ali avait appuyé les noms de deux candidats – Lyngdoh et Menla Ethenpa.

Le directeur du scrutin a déclaré dimanche dans sa notification que, conformément au projet de constitution de l’AIFF, “nul ne peut présenter plus d’un candidat pour le même poste, que ce soit en tant que proposant ou secondeur et, s’il le fait, son sa signature sur les déclarations de candidature remises en second lieu au directeur du scrutin est réputée inopérante ».

Comme la nomination de Lyngdoh a été reçue après qu’Ethenpa ait déjà déposé sa déclaration de candidature, la nomination de ce dernier a été acceptée et la deuxième nomination de Lyngdoh a été rejetée.

Dans un cas similaire, un Mohan Lal avait proposé les noms de Lalnghinglowa Hmar et Deepak Sharma pour le poste de membres du comité exécutif. Mais comme la nomination de Sharma a été reçue après que Hmar eut déposé ses papiers, la candidature du premier a été rejetée.

Cinq candidats – le footballeur charismatique Bhaichung Bhutia, Shaji Prabhakaran, Kalyan Chaubey, NA Haris et Ajit Banerjee – ont jeté leur chapeau sur le ring pour le poste de président, tandis que six nominations ont été reçues pour le poste de trésorier. Au total, 11 candidats sont en lice pour les postes de membres du comité exécutif.

