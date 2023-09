Les nominations aux prix de développement durable de Wheaton sont attendues le 11 octobre – Shaw Local

La Commission d’amélioration de l’environnement de Wheaton récompensera les individus et les entreprises/organisations exceptionnels par le biais de ses premiers Wheaton Sustainability Awards.

La commission va acceptez les candidatures dès maintenant jusqu’au 11 octobre pour récompenser un adulte de Wheaton, un étudiant (de la maternelle à la 12e année ou au collège) et une organisation/entreprise qui font preuve de pratiques exemplaires en matière de développement durable dans notre communauté.

Certains domaines dans lesquels des individus ou des groupes peuvent être reconnus comprennent :

Efficacité énergétique

Réduction du gaspillage

Recyclage

Conservation d’eau

Construction/rénovation de maisons durables

Conservation des habitats.

Pour des exemples d’actions durables dans ces domaines, voir le formulaire de candidature sur le site de la ville.

Les candidats doivent vivre ou travailler à Wheaton, et une attention particulière sera accordée aux candidats qui influencent les autres à adopter des pratiques durables. Les gagnants seront reconnus lors de la réunion du conseil municipal du 20 novembre.

La promotion de la durabilité environnementale est l’une des cinq priorités stratégiques du conseil municipal, avec pour objectifs de réduire l’empreinte carbone de la ville, de réduire la quantité de déchets acheminés vers les décharges locales et d’informer la communauté des opportunités de développement durable.

La Commission d’amélioration de l’environnement dirige de nombreux programmes tout au long de l’année pour atteindre ces objectifs, notamment des événements mensuels de collecte de recyclage électronique et des événements annuels tels que le nettoyage de Prairie Path, la vente de plantes indigènes et l’extravagance du recyclage. Pour en savoir plus sur la Commission d’amélioration de l’environnement et comment vous pouvez vous impliquer, voir le site de la Ville.