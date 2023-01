Les nominations aux Oscars seront annoncées

Les nominations pour la 95e cérémonie annuelle des Oscars devraient être annoncées mardi matin.

L’acteur et producteur Riz Ahmed et l’actrice Allison Williams annonceront tous les nominés dans un flux en direct en deux parties qui sera diffusé sur les comptes de médias sociaux de l’Academy of Motion Picture Sciences et sur le site de l’organisation. site Internet.

Les candidats à être nominés pour les plus grands prix de la cérémonie, qui aura lieu le 12 mars, incluent “Everything Everywhere All At Once”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “The Fabelmans”, “Tar” et ” Top Gun : Non-conformiste.”

Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All At Once”) et Cate Blanchett (“Tar”) semblent être les nominées pour la meilleure actrice, tandis qu’Austin Butler (“Elvis”), Brendan Fraser (“The Whale”) et Colin Farrell (“Les Banshees d’Inisherin”) devraient remporter des hochements de tête dans la catégorie du meilleur acteur.

Steven Spielberg devrait décrocher une nomination au meilleur réalisateur pour “Les Fabelmans”, un film semi-autobiographique basé sur sa propre enfance. Todd Field devrait également être dans le mix pour “Tar” et Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour “Everything Everywhere All At Once”.

La 95e cérémonie des Oscars aura lieu au Dolby Theatre de Los Angeles avec Jimmy Kimmel comme hôte et sera télévisée en direct sur ABC. La cérémonie de cette année attirera à coup sûr une attention supplémentaire après que Will Smith ait frappé Chris Rock lors du spectacle de l’année dernière.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.