Les nominations aux Oscars 2023 incluent Rihanna et Angela Bassett

Panthère noire : Wakanda pour toujours les fans applaudissent après qu’une chanteuse et une actrice emblématique aient été annoncées comme nominées aux Oscars, mais certaines stars tout aussi stellaires ont été sensiblement snobées dans plusieurs catégories.

Mardi matin, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé les nominations pour la 95e cérémonie annuelle des Oscars, et Internet s’est enflammé de réactions.

Les nominations de cette année comprenaient quelques victoires comme le plus grand nombre de nominés d’acteurs asiatiques reconnus en une seule année avec quatre, mais aucun acteur noir n’a été nominé dans les catégories d’acteurs principaux et aucune femme n’a été nominée pour le meilleur réalisateur.

Il y a cependant quelques points forts, surtout en ce qui concerne Panthère noire : Wakanda pour toujours.

Angela Bassett, Rihanna et Ruth E. Carter nominées pour Panthère noire : Wakanda pour toujours, Bryan Tyree Henry nominé pour Chaussée

La représentation immaculée d’Angela Bassett de la reine Ramonda lui a valu une nomination bien méritée pour la meilleure actrice dans un second rôle.

C’est particulièrement historique parce que cela signifie que Bassett est le premier acteur de Marvel Comics nominé pour un Oscar et cela marque 30 ans depuis qu’elle a été nominée (et snobée) pour avoir joué Tina Turner dans Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça? (1993).

Maintenant, nous devrons simplement attendre pour voir s’ils couronnent enfin notre reine.

Il convient également de célébrer que Rihanna a reçu une nomination pour la meilleure chanson originale pour son single “Lift Me Up”, du Panthère noire : Wakanda pour toujours bande sonore. La nomination signifie que Tems, Ryan Coogler et Ludwig Göransson sont également en lice pour l’Oscar.

Les autres nominés dans la catégorie incluent “Applaudissements” de Diane Warren (Dites-le comme une femme), “Hold My Hand” de Lady Gaga (Top Gun : Maverick), NTR et “Naatu Naatu” de Ram Charan (RRR) et “This Is a Life” de Son Lux, Mitski et David Byrne (Tout partout tout à la fois).

Tout comme Angela Bassett et Rihanna, les Panthère noire : Wakanda pour toujours l’équipe a également reçu des nominations pour les effets visuels, le maquillage et la coiffure,

et Ruth E. Carter, qui a remporté un Oscar pour le premier film, est également de nouveau en lice pour la meilleure conception de costumes.

Une autre nomination bien méritée a été décernée à Papier Boi Bryan Tyree Henry qui a décroché sa première nomination aux Oscars pour Chaussée.

Et pendant que nous recherchons ces victoires, nous (et les médias sociaux) n’avons pas pu nous empêcher de remarquer qu’il manque des acteurs notables dans les nominations de cette année.

La femme roi & Jusqu’à Snobé par les Oscars

Au fur et à mesure que les nominations affluaient, les gens ont remarqué que La femme roi a été sensiblement exclu de toutes les catégories.

Les gens ont crié au scandale en notant que Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch auraient dû être nominés pour leur travail dans le film et croient Gina Prince-Bythewood a été snobée pour le meilleur réalisateur.

De même, le nom de Danielle Deadwyler est devenu un sujet de discussion brûlant après qu’elle ait été snobée pour son travail dans Jusqu’à.

Il y a aussi des bavardages que Jordan Peele Non mettant en vedette Daniel Kaluuya et KeKe Palmer a été injustement ignoré par l’Académie.

Que pensez-vous des nominations aux Oscars 2023 ??? Qui pensez-vous a été snobé?

La 95e cérémonie des Oscars animée par Jimmy Kimmel, diffusée en direct le dimanche 12 mars sur ABC.

Voir la liste complète des nominations ci-dessous.

Meilleure image

“Tout est calme sur le front occidental” Malte Grunert, producteur

“Avatar : la voie de l’eau” James Cameron et Jon Landau, producteurs

“Les banshees d’Inisherin” Graham Broadbent, Pete Czernin et Martin McDonagh, producteurs

“Elvis” Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick et Schuyler Weiss, producteurs

« Tout, partout, tout à la fois » Daniel Kwan, Daniel Scheinert et Jonathan Wang, producteurs

“The Fabelmans” Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg et Tony Kushner, producteurs

“Tár” Todd Field, Alexandra Milchan et Scott Lambert, producteurs

« Top Gun : Maverick » Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison et Jerry Bruckheimer, producteurs

“Triangle of Sadness” Erik Hemmendorff et Philippe Bober, Producteurs

« Women Talking » Dede Gardner, Jeremy Kleiner et Frances McDormand, Producteurs

Meilleure réalisation

“Les Banshees d’Inisherin” Martin McDonagh

« Tout, partout, tout à la fois » Daniel Kwan et Daniel Scheinert

“Les Fabelman” Steven Spielberg

“Tár” Todd Field

“Triangle de tristesse” Ruben Östlund

Meilleur acteur dans un rôle principal

Austin Butler dans “Elvis”

Colin Farrell dans “Les Banshees d’Inisherin”

Brendan Fraser dans “La baleine”

Paul Mescal dans « Aftersun »

Bill Nighy dans “Vivre”

Meilleure actrice dans un rôle principal

Cate Blanchett dans « Tar »

Ana de Armas dans “Blonde”

Andrea Riseborough dans “À Leslie”

Michelle Williams dans “Les Fabelman”

Michelle Yeoh dans « Tout, partout, tout à la fois »

Meilleur acteur dans un second rôle

Brendan Gleeson dans “Les Banshees d’Inisherin”

Brian Tyree Henry dans “Cuseway”

Judd Hirsch dans “Les Fabelman”

Barry Keoghan dans “Les Banshees d’Inisherin”

Ke Huy Quan dans « Tout, partout, tout à la fois »

Meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett dans « Black Panther : Wakanda Forever »

Hong Chau dans “La baleine”

Kerry Condon dans “Les Banshees d’Inisherin”

Jamie Lee Curtis dans « Tout, partout, tout à la fois »

Stephanie Hsu dans « Tout, partout, tout à la fois »

Meilleure conception de costumes

« Babylone » Marie Zophrès

« Panthère noire : Wakanda pour toujours » Ruth Carter

“Elvis” Catherine Martin

“Tout partout en même temps” Shirley Kurata

“Mme. Harris va à Paris” Jenny Beavan

Meilleur son

“Tout est calme sur le front occidental” Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel et Stefan Korte

“Avatar : la voie de l’eau” Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers et Michael Hedges

“Le Batman” Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray et Andy Nelson

“Elvis” David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson et Michael Keller

« Top Gun : Maverick » Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon et Mark Taylor

Meilleure musique originale

“Tout est calme sur le front occidental” Volker Bertelmann

“Babylone” Justin Hurwitz

“Les Banshees d’Inisherin” Carter Burwell

“Tout partout en même temps” Son Lux

“Les Fabelman” John Williams

Meilleur scénario adapté

“Tous silencieux sur le front occidental” Scénario d’Edward Berger, Lesley Paterson et Ian Stokell

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” écrit par Rian Johnson

“Vivre” écrit par Kazuo Ishiguro

“Top Gun: Maverick” Scénario d’Ehren Kruger et Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie; Histoire de Peter Craig et Justin Marks

“Femmes qui parlent” Scénario de Sarah Polley

Meilleur scénario original

“Les Banshees d’Inisherin” écrit par Martin McDonagh

« Tout, partout, tout à la fois » Écrit par Daniel Kwan et Daniel Scheinert

“Les Fabelman” écrit par Steven Spielberg et Tony Kushner

“Tár” Écrit par Todd Field

“Triangle de tristesse” écrit par Ruben Östlund

Meilleur court métrage d’action en direct

“Un au revoir irlandais” Tom Berkeley et Ross White

“Ivalu” Anders Walter et Rebecca Pruzan

« Le Pupille » Alice Rohrwacher et Alfonso Cuarón

“Night Ride” Eirik Tveiten et Gaute Lid Larssen

“La valise rouge” Cyrus Neshvad

Meilleur court métrage d’animation

“Le garçon, la taupe, le renard et le cheval” Charlie Mackesy et Matthew Freud

“Le marin volant” Amanda Forbis et Wendy Tilby

« Marchands de glace » João Gonzalez et Bruno Caetano

“Mon année de bites” Sara Gunnarsdóttir et Pamela Ribon

“Une autruche m’a dit que le monde est faux et je pense que je le crois” Lachlan Pendragon

Meilleur film d’animation

“Le Pinocchio de Guillermo del Toro” Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar et Alex Bulkley

“Marcel the Shell with Shoes On” Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan et Paul Mezey

“Le Chat Botté : Le Dernier Vœu” Joel Crawford et Mark Swift

“La bête de la mer” Chris Williams et Jed Schlanger

« Devenir rouge » Domee Shi et Lindsey Collins

Meilleure chanson originale

“Applaudissements” de “Dites-le comme une femme” ; Musique et paroles de Diane Warren

“Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”; Musique et paroles de Lady Gaga et BloodPop

« Lift Me Up » de « Black Panther : Wakanda Forever » ; Musique de Tems, Rihanna, Ryan Coogler et Ludwig Goransson ; Paroles de Tems et Ryan Coogler

“Naatu Naatu” de “RRR” ; Musique de MM Keeravaani; Paroles de Chandrabose

« C’est une vie » de « Tout, partout, tout à la fois » ; Musique de Ryan Lott, David Byrne et Mitski ; Paroles de Ryan Lott et David Byrne

Meilleur long métrage international

“Tout est calme sur le front occidental” Allemagne

“Argentine, 1985” Argentine

La Belgique « proche »

“EO” Pologne

“La fille tranquille” Irlande

Meilleur maquillage et coiffure

“Tout est calme sur le front occidental” Heike Merker et Linda Eisenhamerová

“The Batman” Naomi Donne, Mike Marino et Mike Fontaine

« Black Panther : Wakanda Forever » Camille Friend et Joel Harlow

“Elvis” Mark Coulier, Jason Baird et Aldo Signoretti

“La baleine” Adrien Morot, Judy Chin et Anne Marie Bradley

Meilleure conception de production

Conception de la production “Tout est calme sur le front occidental” : Christian M. Goldbeck ; Décor de plateau : Ernestine Hipper

Conception de la production “Avatar : la voie de l’eau” : Dylan Cole et Ben Procter ; Décoration de plateau : Vanessa Cole

Conception de la production « Babylone » : Florencia Martin ; Décoration de plateau : Anthony Carlino

Conception de la production « Elvis » : Catherine Martin et Karen Murphy ; Décoration de plateau : Bev Dunn

Conception de la production « Les Fabelman » : Rick Carter ; Décoration de plateau : Karen O’Hara

Meilleure photographie

“Tout est calme sur le front occidental” James Friend

« Bardo, fausse chronique d’une poignée de vérités » Darius Khondji

“Elvis” Mandy Walker

« L’empire de la lumière » Roger Deakins

“Tár” Florian Hoffmeister

Meilleurs effets visuels

“Tout est calme sur le front occidental” Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank et Kamil Jafar

« Avatar : la voie de l’eau » Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon et Daniel Barrett

“The Batman” Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands et Dominic Tuohy

« Black Panther : Wakanda Forever » Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White et Dan Sudick

« Top Gun : Maverick » Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson et Scott R. Fisher

Meilleur long métrage documentaire

“Tout ce qui respire” Shaunak Sen, Aman Mann et Teddy Leifer

“Toute la beauté et l’effusion de sang” Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin et Yoni Golijov

“Le feu de l’amour” Sara Dosa, Shane Boris et Ina Fichman

“Une maison faite d’éclats” Simon Lereng Wilmont et Monica Hellström

“Navalny” Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller et Shane Boris

Meilleur court métrage documentaire

“Les chuchoteurs d’éléphants” Kartiki Gonsalves et Guneet Monga

“Haut” Evgenia Arbugaeva et Maxim Arbugaev

“Comment mesurez-vous une année?” Jay Rosenblatt

“L’effet Martha Mitchell” Anne Alvergue et Beth Levison

“Étranger à la porte” Joshua Seftel et Conall Jones

Meilleur montage de film

“Les Banshees d’Inisherin” Mikkel EG Nielsen

“Elvis” Matt Villa et Jonathan Redmond

« Tout, partout, à la fois » Paul Rogers

“Tár” Monika Willi

« Top Gun : Maverick » Eddie Hamilton