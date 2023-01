Les nominations aux comités du conseil de Kelowna sont faites

Les membres du conseil municipal de Kelowna ont été nommés à diverses nominations pour des travaux de comités internes et externes.

« Nous avons la chance d’avoir des conseillers avec une grande variété d’expériences qui peuvent fournir des conseils d’experts et des conseils pour répondre aux principales priorités de nos résidents », a déclaré le maire Tom Dyas. “Grâce à mes discussions avec les membres du conseil, je sais qu’ils apporteront tous beaucoup de passion et de dévouement à leurs nominations au sein de leurs comités.”

Voici la liste des comités et des membres du conseil nommés pour participer :

– Chambre de commerce de Kelowna : Maxine DeHart;

– Association des entreprises du centre-ville de Rutland : Tom Dyas ;

– Association du centre-ville de Kelowna : Rick Webber;

– Association des employeurs municipaux de l’intérieur du sud : Gord Lovegrove;

– Tourisme Kelowna : Charlie Hodge;

– Comité consultatif de l’aéroport : Tom Dyas, Ron Cannan ;

– Commission de développement économique : Luke Stack ;

– Bibliothèque régionale de l’Okanagan : Loyal Wooldridge ;

– Comité central de l’Okanagan pour la sécurité dans les écoles : Ron Cannan, Mohini Singh;

– Société Kasuagai Sister City : Rick Webber;

– Comité de vérification de la ville de Kelowna : Tom Dyas, Ron Cannan, Luke Stack;

– Comité d’examen de la taxe sur les colis : Luke Stack, Maxine DeHart, Rick Webber ;

– Prix civiques : Maxine DeHart ;

– Comité consultatif sur les biosolides : Gord Lovegrove, Loyal Wooldridge, Mohini Singh.

