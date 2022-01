Les nominations à la Guilde des réalisateurs donnent un élan à Jane Campion

La Directors Guild of America a annoncé jeudi ses nominés pour les longs métrages, récompensant Paul Thomas Anderson (« Licorice Pizza »), Kenneth Branagh (« Belfast »), Jane Campion (« The Power of the Dog »), Steven Spielberg (« West Side Story ») et Denis Villeneuve (« Dune »). Branagh est le seul nominé pour la première fois dans la catégorie; les autres ont chacun été nominés par la guilde auparavant et Spielberg détient le record du plus grand nombre de victoires DGA avec trois.

Les cinq réalisateurs nominés ont également vu leurs films reconnus plus tôt jeudi par la Producers Guild of America, ce qui suggère qu’ils constituent le niveau supérieur des meilleurs prétendants à l’Oscar de cette saison. Les nominés de la Guilde des réalisateurs ont également tendance à correspondre à quatre sur cinq lorsqu’il s’agit de la catégorie du meilleur réalisateur des Oscars. L’année dernière, seul le choix de la DGA Aaron Sorkin («Le procès des 7 de Chicago») est tombé; il a été remplacé dans les nominations aux Oscars par Thomas Vinterberg (« Another Round »). L’année précédente, les Oscars étaient allés à Todd Phillips («Joker») au lieu de Taika Waititi («Jojo Rabbit»).

L’inclusion de Campion marque la première fois dans l’histoire de la DGA que des femmes ont été nominées deux années de suite : la saison dernière, Emerald Fennell (« Promising Young Woman ») et l’éventuelle gagnante Chloé Zhao (« Nomadland ») ont été sélectionnées. Et dans la catégorie DGA récompensant les cinéastes débutants, quatre des six nominés étaient des femmes cette année.

Voici un aperçu des nominés en les grandes catégories du cinéma et de la télévision. Pour la liste complète, y compris les publicités, les émissions de téléréalité et les émissions pour enfants, rendez-vous sur dga.org.