La reine Elizabeth II est peut-être morte, mais grâce au pouvoir du cinéma, elle est immortelle.

La reine vit, non seulement à travers ses propres apparitions enregistrées dans des documentaires et des émissions télévisées de Noël, mais derrière les visages des nombreux acteurs qui l’ont jouée au fil des ans au cinéma et à la télévision.

Jouer un membre de la royauté peut sembler être le couronnement de la carrière d’un acteur, mais qu’est-ce que cela fait de s’attaquer à un rôle aussi apprécié que celui de la reine ?

Marlis Schweitzer, historienne du théâtre et de la performance qui travaille comme professeure agrégée à l’Université York, a déclaré à CTVNews.ca qu’il n’est pas facile pour les acteurs de jouer un personnage historique connu du public ainsi que de la reine.

“Peu importe ce que fait l’acteur, sa performance va être comparée à la” vraie chose “”, a-t-elle déclaré, “et les gens vont pinailler – ils n’ont pas la bonne voix, leur nez est faux, ce n’est pas comme ça qu’elle bouge, et ainsi de suite.

Elle a ajouté qu’il pourrait également y avoir des pressions de la part des représentants d’un personnage – dans ce cas, la famille royale – pour représenter l’icône à leur goût.

La reine est le monarque britannique le plus ancien à ce jour, ayant été sur le trône pendant 70 ans avant sa mort cette semaine, il n’est donc pas étonnant qu’elle ait été immortalisée par plus de vingt artistes au fil des décennies.

Les dramatisations de la vie de la reine ont reçu une nouvelle vitalité ces dernières années avec l’émission Netflix primée aux Emmy Awards “The Crown”. Claire Foy a dépeint la reine au cours des deux premières saisons, qui suivent la vie de la reine depuis son mariage avec le prince Phillip en 1947 jusqu’à la naissance du prince Edward en 1964. Foy a été acclamé pour le rôle, remportant un Golden Globe en 2017, un Emmy en 2018 et deux prix de la Screen Actors Guild.

Olivia Colman – elle-même lauréate d’un Oscar pour son interprétation d’un roi, avec sa performance de la reine Anne dans “The Favorite” – a repris le rôle de la reine dans “The Crown” dans la troisième saison de l’émission, et a également remporté un Golden Globe en 2020 et un prix de la Screen Actors Guild pour son interprétation.

Les rênes seront confiées à Imelda Staunton lors de la cinquième saison à venir. Staunton, une interprète accomplie connue pour avoir joué Dolores Umbridge dans les films Harry Potter, devrait représenter la reine pour les deux dernières saisons de la série.

Alors que le travail de dépeindre certains membres de la famille royale – comme la reine Anne – nécessite de donner vie à une figure de proue historique que beaucoup ne connaissent pas très bien, la reine Elizabeth II est une royale qui est très familière à de nombreux publics.

Certaines actrices ont joué sur cette familiarité à leur avantage au lieu d’essayer de réinventer le personnage. Jeanette Charles n’est peut-être pas un nom familier, mais elle a fait sa carrière grâce à une ressemblance physique extraordinaire avec le monarque : la majorité de ses rôles d’actrice jusqu’à sa retraite en 2014 consistaient à jouer la reine. Certaines de ses apparitions comprenaient un sketch de Saturday Night Live, “Austin Powers in Goldmember”, “National Lampoon’s European Vacation” et “The Naked Gun: From the Files of Police Squad!”

Un autre défi pour les acteurs peut être leur propre mythe.

Schweitzer a déclaré que certains acteurs ont une telle “sensation contemporaine” qu’elle peut entraver leurs performances en tant que personnages historiques.

“Je ne peux certainement pas imaginer les” amoureux de l’Amérique “comme Julia Roberts ou Sandra Bullock jouant des personnages d’avant le XXe siècle”, a déclaré Schweitzer. « Nous les aimons parce qu’ils appartiennent à notre moment historique. Ils sont notre représentant, ils n’appartiennent pas au passé de la même manière.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les acteurs qui peuvent puiser dans un moment historique différent et se sentir toujours naturels pour le public finissent par le faire plus d’une fois, comme Colman.

Beaucoup savent que Cate Blanchett a joué la reine Elizabeth I dans deux films distincts, mais elle a également exprimé la deuxième Elizabeth – dans un épisode “Family Guy” en 2012 !

Rosemary Leach, une actrice britannique réputée, a joué la reine dans plusieurs téléfilms, tels que “Prince William” (2002) et “Margaret” (2009).

Penelope Wilton, de Pride & Prejudice et Downton Abbey, a joué la reine dans le film “The BFG” de 2016, basé sur un roman de Roald Dahl dans lequel une petite fille et un géant animé partent à l’aventure qui comprend une visite à Buckingham Palais.

Et Emma Thompson, une femme qui a toujours été à l’aise dans un drame d’époque, ayant joué des rôles principaux dans les films de Jane Austen et les adaptations shakespeariennes, a joué la reine dans une émission spéciale de la BBC en 2015 intitulée “Walking the Dogs”, qui était basée sur une situation qui s’est réellement produite en 1982, où un intrus a fait irruption non seulement dans le palais de Buckingham, mais dans la chambre de la reine.

“Les gens ont toujours été fascinés par la royauté”, a déclaré Schweitzer. “Nous sommes élevés dans des contes de fées sur des princesses et des fantasmes sur des rois (perdus) de longue date revenant réclamer des couronnes.”

Mais pourquoi cette reine en particulier a-t-elle inspiré tant d’acteurs et de spectateurs ?

C’est la disponibilité même de son personnage – les années où elle a été aux yeux du public et la connaissance que nous avons de la façon dont sa vie s’est déroulée – et l’opacité contradictoire de celle-ci qui nous attire, a déclaré Schweitzer.

“Nous ne connaissons pas la reine Elizabeth de la même manière que nous connaissons d’autres célébrités, ou même des membres de la famille royale”, a déclaré Schweitzer. Elle a expliqué qu’avec quelqu’un comme Diana, princesse de Galles, « nous devons voir derrière la façade, mais la reine n’a pas la même opportunité de se montrer parce qu’elle est plus qu’une personne ; elle est une institution.

Cela signifie qu’un acteur a beaucoup d’espace pour travailler. Et parfois, ce travail se traduit par une performance oscarisée.

Pour son tour dans le rôle-titre de “The Queen”, un film de 2006 qui a suivi la tourmente de la famille royale britannique à la suite de la mort de la princesse Diana, Helen Mirren a remporté l’Oscar de la meilleure actrice.

Et de l’avis de Schweitzer, c’est toujours l’une des meilleures performances de la reine que nous ayons vues à l’écran jusqu’à présent.

“Ce n’était pas seulement qu’elle ressemblait et ressemblait à la reine – une grande partie de cela est obtenue grâce aux cheveux et au maquillage – mais elle a réussi à insuffler à la reine une telle empathie”, a déclaré Schweitzer.

“J’ai eu l’impression de mieux comprendre la vraie reine Elizabeth après avoir vu la performance d’Helen Mirren. Et c’est assez étonnant, je pense.

D’autres qui ont pris la place de la reine :

Sarah Gadon, une actrice torontoise, a joué la reine (alors princesse Elizabeth) dans «A Royal Night Out», un film de 2015 qui se concentrait sur les princesses Margaret et Elizabeth se faufilant pour célébrer le jour de la victoire cachée parmi les gens.

Bel Powley, Sarah Gadon et Emily Watson dans “A Royal Night Out”.

Freya Wilson, a également joué la princesse Elizabeth, mais dans le gagnant de l’Oscar 2011 du meilleur film, “The King’s Speech”, un film sur le combat de son père, le roi George VI, pour surmonter un bégaiement.

“The Queen”, est également le nom d’un docudrame de 2009 à la télévision britannique, qui a choisi une actrice différente pour la reine dans chaque épisode : Barbara Flynn jouant la reine dans les années 1990, Samantha Bond la décrivant dans les années 1970 et Emilia Fox prenant sur les premières années du règne de la reine dans les années 1950.

Jennifer Saunders a donné la parole au rôle dans le film “Minions” en 2015, un spin-off de la série Despicable Me.

Fred Armisen s’est fait passer pour la reine à plusieurs reprises dans Saturday Night Live, une fois aux côtés de l’hôte invité Elton John.

Kristin Scott Thomas a interprété la reine dans la pièce britannique “The Audience” après qu’Helen Mirren, qui jouait le rôle depuis plusieurs années, s’en soit retirée en 2015.