Brooklyn Beckham prend après son père David avec son amour des tatouages.

Le photographe en herbe de 21 ans a constitué une énorme collection d’encre en quelques années seulement.

Mais c’est son dernier tatouage qui a causé le plus de controverse, certains le qualifiant de «pire jamais».

Il a eu une lettre d’amour que sa fiancée Nicola Peltz a écrite pour lui encrée sur le haut de son dos.

Brooklyn a déclaré qu’il s’était fait tatouer pour toujours lui rappeler les mots de Nicola, même s’il ne pouvait pas les voir parce qu’ils étaient à l’arrière de son corps.

Nous examinons ici tous les tatouages ​​de Brooklyn qui couvrent presque chaque centimètre carré de son corps …

La lettre d’amour







(Image: LuigiandIango / Instagram)



En plus de son retour se trouve la note d’amour de Nicola, 26 ans.

La lettre se lit comme suit: « Mon garçon pour toujours. Lisez ceci chaque fois que vous vous sentez anxieux. Je veux que vous sachiez à quel point vous êtes profondément aimé.

«Tu as le cœur le plus gentil que j’aie jamais rencontré et j’espère que je ne passerai jamais un jour sans ton amour.

« Je pense que tu es tellement incroyable. Juste nous pouvons tout traverser ensemble si vous respirez lentement et faites confiance. Je vous aime au-delà.







(Image: Instagram)



« Aime toujours, ta future femme. »

Le tatouage a été moqué sur les réseaux sociaux et Denise Welch l’a qualifié de « pire chose qu’elle ait jamais vue ».

Sur son cou, il a aussi les yeux de Nicola dans le dos et son nom sur le côté.

Un autre hommage à Nicola







(Image: Instagram)



Le tatouage de la lettre d’amour est venu quelques jours seulement après que Brooklyn a révélé un autre hommage de tatouage à Nicola.

Il a une longue citation écrite sur son poignet parlant de son amour pour elle.

Il dit: « Ma vie, mon amour, ma vérité, mon souffle, ma raison, ma beauté, mon précieux. »

Grand-mère







(Image: Instagram)



Pour le 26e anniversaire de Nicola, Brooklyn a fait tatouer le nom de la défunte grand-mère de Nicola, Gina, sur son bras.

Gina était décédée juste avant le 25e anniversaire de Nicola l’année précédente.

Nicola était ravi de la surprise, partageant une photo de celle-ci sur Instagram et écrivant: «Meilleur cadeau d’anniversaire».

Le chef







(Image: Instagram)



Brooklyn a eu son premier tatouage à l’âge de 18 ans, celui d’un chef amérindien.

Le tatouage a vu le chef dans une coiffe traditionnelle et était une réplique de l’un des tatts de son père.

Mais il a été fortement critiqué, certains le qualifiant de « irrespectueux ».

Hommage à Harper







(Image: Instagram)



En 2018, Brooklyn s’est fait tatouer une femme dansante sur sa jambe.

On pense que le tatouage est un hommage à sa petite sœur Harper, neuf ans, qui est une danseuse en herbe.

Il a fait faire l’encre au studio préféré des célébrités Bang Bang Tattoos à New York.

Amour fraternel







(Image: Instagram)



Sur ce bras, Brooklyn a une chaîne de chiffres qui ressemble à un code à première vue.

Mais les chiffres, qui indiquent 020511, sont en fait un autre hommage à ses frères et sœurs.

Ils représentent l’anniversaire de Romeo en 2002, l’anniversaire de Cruz en 2005 et l’anniversaire de Harper en 2011.

Mais cela peut aussi être un hommage à son papa David, dont l’anniversaire est le 2 mai, ce qui pourrait se refléter dans le 0205.

Le garçon de maman







(Image: Instagram)



Brooklyn a un hommage clair à sa mère Victoria Beckham sur son bras.

Il a le mot «maman» écrit au milieu d’un cœur couvert de roses.

En tant que son aînée, Victoria a une relation très étroite avec Brooklyn.







(Image: Instagram)



L’encre a été refaite chez Bang Bang Tattoos.

Brooklyn a également le mot «mama’s boy» écrit dans un autre tatouage, cette fois sur sa poitrine.

Il a montré le tatouage pour la première fois lorsqu’il a été photographié assis dans un bain à remous avec son père en 2019.

Papa hommages







(Image: Instagram)



Sur le ventre, Brooklyn a un tatouage du surnom que David lui a donné quand il était bébé.

Juste au-dessus de son nombril se trouve le mot « Buster ».

Il se trouve juste en dessous d’un grand tatouage d’ange qu’il a là-bas.







(Image: Instagram)



Il a également un autre hommage à son père encré sur le côté de sa main.

Brooklyn a « 1975 », l’année de naissance de David, gravée en permanence à côté de son pouce.

De chérubin







(Image: Instagram)



Avec son ange sur son ventre, Brooklyn a décidé de mettre une paire d’anges à côté de son cœur.

Les deux personnages se tiennent la main et couvrent une vaste zone de sa poitrine.

Ce tatouage est presque identique à celui que son père a au même endroit.

Fait en angleterre







(Image: Instagram)



Il y a une rumeur de longue date selon laquelle Brooklyn a obtenu son nom parce qu’il a été conçu à New York.

Mais il a semblé dissiper cette rumeur quand il a obtenu les mots «Made in England» encrés sur son pied.

Brooklyn passe beaucoup de temps aux États-Unis avec sa petite amie américaine, alors il voulait clairement montrer une certaine fierté pour son pays d’origine avec le tatouage.

Caméra







(Image: Instagram)



Brooklyn est connue pour être un photographe en herbe et a un appareil photo encré sur son bras.

Sa carrière de photographe ne s’est pas toujours déroulée comme prévu.

En 2017, il a publié un livre photo intitulé What I See, qui a été critiqué par la critique.

Il a été moqué pour les photos floues et de mauvaise qualité du livre.