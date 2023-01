Les nombreux héritages de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern

Commentez cette histoire Commenter

La démission annoncée de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a peut-être plus choqué ses admirateurs à l'étranger que ses compatriotes chez elle. Pendant une grande partie de ses plus d'une demi-décennie au pouvoir, Ardern a semblé un leader dont la stature sur la scène mondiale démentait la relative petitesse de sa nation et les caprices de sa politique parlementaire. Elle était une championne du centre gauche du 21e siècle : une ardente défenseure du pluralisme et de la tolérance au sein de sa propre société et ailleurs, une défenseure de l'action climatique et une icône féministe mondiale. L'exemple de son charisme et de sa capacité d'empathie a conduit à un phénomène qui a balayé le monde : Jacindamania.

À la maison, cependant, la réputation d’Ardern était plus mitigée et sa décision de quitter le poste faisait suite à deux dernières années turbulentes au pouvoir. Ses manœuvres à la suite d’une pandémie mondiale et sa décision d’imposer des mandats de vaccination dans certains contextes ont attisé une réaction de colère de certains coins de l’électorat. De violentes manifestations ont secoué la scène politique habituellement placide de la Nouvelle-Zélande et le Premier ministre est devenu la cible d’une vague de haine anti-establishment, dont certaines sont enracinées dans la désinformation en ligne et la misogynie hors ligne.

Et donc Ardern, 42 ans, a estimé qu’il valait mieux se retirer de la ligne de tir. “Je sais ce que ce travail demande”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse émouvante la semaine dernière. “Et je sais que je n’ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice.”

Dimanche, le parti travailliste d’Ardern a choisi le ministre de l’Éducation Chris Hipkins comme nouveau chef du parti. Il devrait assumer le poste d’Ardern d’ici mercredi. Le remaniement de la direction a un objectif pragmatique, aidant le parti au pouvoir à se repositionner avant les prochaines élections où l’opposition de centre-droit pourrait l’emporter.

“Ardern est devenu une figure de plus en plus polarisante”, a écrit Richard Shaw, professeur de politique à l’Université Massey en Nouvelle-Zélande. “En se retirant maintenant, elle donne à son parti tout le temps nécessaire pour installer un nouveau groupe de direction capable de tirer un trait sur les trois dernières années et de se concentrer sur l’avenir.”

Le sexisme a poursuivi le mandat de Jacinda Ardern. Le combattre fait partie de son héritage.

Pendant un certain temps, Ardern ne pouvait pas faire de mal. Elle a attiré l’attention du monde entier en tant que deuxième dirigeante mondiale moderne à avoir accouché pendant son mandat en 2018 ; peu de temps après, elle a amené son enfant sur le parquet de l’Assemblée générale des Nations Unies, une reconnaissance des exigences imposées à toutes les mères qui travaillent. Son cabinet après sa réélection en 2020 était le plus diversifié de l’histoire de la Nouvelle-Zélande, comprenant 40% de femmes, 25% de personnes d’origine maorie et 15% de personnes de la communauté LGBTQ du pays.

En 2019, la Nouvelle-Zélande a été secouée par une attaque terroriste d’extrême droite contre deux mosquées de la ville de Christchurch, qui a vu un tireur nationaliste blanc tuer 51 personnes. La réponse immédiate d’Ardern a été de se précipiter vers la communauté, d’enfiler un hijab par respect pour ses coutumes et de réconforter les personnes en deuil. Elle était le visage de la douleur et du chagrin d’une nation, puis aussi de sa détermination. Son gouvernement a fait adopter une législation importante sur le contrôle des armes à feu et Ardern elle-même a dirigé un effort mondial pour lutter contre l’extrémisme et la haine en ligne.

Lorsque la pandémie a frappé l’année suivante, Ardern a fait de la Nouvelle-Zélande la plus grande réussite mondiale du “zéro covid”. Bien sûr, la nation insulaire a été bénie par son éloignement géographique, mais même plus tard, alors que les contrôles aux frontières étaient assouplies et que le virus se propageait, aucun pays du monde occidental n’avait un taux de mortalité par covid plus bas. C’était en partie grâce à une campagne de vaccination réussie menée par le gouvernement d’Ardern.

Les nombreuses crises qui ont frappé pendant le mandat d’Ardern et sa capacité à les gérer sont un élément déterminant de son héritage. “Dans chaque catastrophe, le Premier ministre a agi de manière décisive – de l’interdiction des armes semi-automatiques et de la réforme de la loi sur les armes à feu à la mise en œuvre d’un système de niveau d’alerte de premier plan au monde pour écraser les épidémies de covid-19”, a écrit l’universitaire Morgan Godfery dans le Guardian. “La vitesse à laquelle ces catastrophes arriveraient, et la réponse tout aussi rapide, donne l’impression que la courte période de cinq ans pendant laquelle le Premier ministre était au pouvoir était en fait un âge.”

La politique covid d’Ardern était son «plus grand héritage» – mais aussi sa perte

Ses détracteurs ont également ressenti le poids d’un âge. Un peu comme le Premier ministre canadien Justin Trudeau, un autre chouchou du centre gauche, Ardern a finalement engendré une base de critiques inconditionnels. “Les mêmes politiques qui ont fait de la Nouvelle-Zélande et de son Premier ministre un succès zéro covid ont également fait d’Ardern un paratonnerre pour l’ardeur anti-confinement et anti-vaccin”, a écrit mon collègue Michael E. Miller.

“Parce qu’elle était un symbole mondial et public, elle est devenue le centre de beaucoup de ces attaques”, a déclaré à mes collègues Richard Jackson, professeur d’études sur la paix à l’Université d’Otago à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. “Leur opinion était qu’elle détruisait la société néo-zélandaise et introduisait le” régime communiste “, et pourtant le monde entier semblait la louer et la glorifier. Cela les a irrités.

Pour certains observateurs, Ardern est devenu sujet à un cycle de rage injustifié et troublant. “Les pressions sur les premiers ministres sont toujours fortes, mais en cette ère de réseaux sociaux, de clickbait et de cycles médiatiques 24h/24 et 7j/7, Jacinda a fait face à un niveau de haine et de vitriol qui, selon mon expérience, est sans précédent dans notre pays”, a déclaré l’ancien néo-zélandais. a écrit la première ministre Helen Clark dans un communiqué. “Notre société pourrait maintenant utilement réfléchir à savoir si elle veut continuer à tolérer la polarisation excessive qui fait de la politique une vocation de moins en moins attrayante.”

Les analystes soutiennent que les bouffonneries et la colère du camp anti-Ardern ont déplacé les amarres de la politique néo-zélandaise. “Les nœuds coulants, la misogynie, la haine, le niveau de personnes prônant la violence, les personnes menaçant de pendre des politiciens, cela ne fait pas partie de la tradition politique néo-zélandaise”, a déclaré Alexander Gillespie, professeur de droit à l’Université de Waikato, au Washington. Poste.

Ardern vise à retourner à la vie privée, du moins pour l’instant. Ce qui se passera dans les mois suivants à Wellington ne sera pas sa responsabilité, bien que de nombreux analystes chercheront sans aucun doute sa marque dans les événements à venir. La manière de sa sortie peut également laisser sa propre empreinte déterminante.

«Elle a travaillé aussi dur qu’elle le pouvait aussi longtemps qu’elle le pouvait, et un héritage qu’elle laissera derrière elle est le fait qu’elle a montré le travail – ce qu’il fallait pour être un leader et un parent, et comment finalement cela a pris tellement que elle ne pouvait pas en toute bonne conscience continuer à le faire, pas comme elle l’aurait souhaité », a écrit ma collègue Monica Hesse.