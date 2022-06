Les nombreuses utilisations de CRISPR : les scientifiques disent tout

Il est difficile de changer le cœur de quelqu’un. Et ce n’est pas seulement parce que nous sommes souvent têtus et coincés dans nos habitudes. Le cœur génère de nouvelles cellules à un rythme beaucoup plus lent que de nombreux autres organes. Les traitements qui sont efficaces dans d’autres parties de l’anatomie humaine sont beaucoup plus difficiles pour le cœur.

Il est également difficile de savoir ce qu’il y a dans le cœur de quelqu’un. Même lorsque vous séquencez un génome entier, il existe souvent un certain nombre de segments qui restent mystérieux pour les scientifiques et les médecins (appelés variants de signification incertaine). Un patient peut avoir une maladie cardiaque, mais il n’y a aucun moyen de la lier définitivement à ses gènes. “Vous êtes coincé”, a déclaré le Dr Joseph Wu, directeur du Stanford Cardiovascular Institute. “Donc, traditionnellement, nous attendions et disions au patient que nous ne savons pas ce qui se passe.”

Mais au cours des deux dernières années, le Dr Wu a utilisé CRISPR pour voir quel type d’effets la présence et l’absence de ces séquences déroutantes ont sur les cellules cardiaques, simulées dans son laboratoire avec des cellules souches pluripotentes induites générées à partir du sang. En supprimant des gènes particuliers et en observant les effets, le Dr Wu et ses collaborateurs ont pu établir des liens entre l’ADN de patients individuels et les maladies cardiaques.