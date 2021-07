Cinq décennies après que Jim Morrison, leader du groupe rock The Doors, a été retrouvé mort dans une baignoire dans son appartement parisien, le mystère entoure toujours sa mort. Sa fin prématurée à l’âge de 27 ans le 3 juillet 1971 a stupéfié les fans du groupe psychédélique qui a innové avec des tubes tels que « Riders on the Storm », « People are Strange » et « Light My Fire ». Aucune autopsie n’a été réalisée. , beaucoup pensant qu’il est mort d’une overdose de drogue, alimentant de multiples théories du complot qui continuent de tourbillonner aujourd’hui.

Morrison a déménagé à Paris en 1971 après avoir été condamné aux États-Unis pour outrage à la pudeur et blasphème après s’être prétendument exposé lors d’un concert à Miami en 1969. Condamné à six mois de prison, il résidait dans la capitale française tout en faisant appel du verdict.

Il habitait un appartement au quatrième étage du Marais avec sa compagne Pamela Courson. C’est elle qui l’a retrouvé mort, officiellement d’une crise cardiaque. Sa mort a été rendue publique deux jours plus tard, date à laquelle il avait été enterré au cimetière du Père Lachaise – dernier lieu de repos d’Oscar Wilde, Edith Piaf et Gertrude Stein – à la suite d’un enterrement auquel seulement cinq personnes ont assisté.

Courson a d’abord soutenu la théorie de la crise cardiaque, mais au fil du temps, a donné divers récits de sa mort avant qu’elle ne meure d’une overdose de drogue à Los Angeles en 1974.

Voici quelques-unes des théories du complot :

Complot de la CIA ?

En 1983, un journaliste britannique a pointé du doigt la Central Intelligence Agency des États-Unis, affirmant que la mort de Morrison faisait partie d’un complot visant à éliminer les personnalités de la contre-culture. Le père de Morrison, George Morrison, était alors contre-amiral dans l’US Navy. D’autres ont suggéré de manière encore plus improbable que la mort était due aux services secrets français ou à un complot sioniste.

Mort en boîte de nuit ?

Dans un livre de 2007, l’écrivain rock Sam Bernett a affirmé que Morrison était en fait mort dans les toilettes d’une boîte de nuit parisienne, le Rock’n’Roll Circus, apparemment d’une overdose.

Bernett, qui gérait le lieu où la chanteuse Marianne Faithfull et Roman Polanski étaient des habitués, a déclaré qu’un couple de trafiquants de drogue avait traîné le corps dans un taxi et l’avait ramené à l’appartement. Le propriétaire n’a jamais dit à la police ce qui s’était passé, a-t-il ajouté, par crainte de scandale.

« Le beau garçon californien était devenu une masse inerte froissée dans les toilettes d’une boîte de nuit », a écrit Bernett dans son livre « The End: Jim Morrison ». « Nous étions certains qu’il avait sniffé de l’héroïne parce qu’il y avait de la mousse qui sortait de ses lèvres ainsi que du sang », a écrit Bernett.

Un autre biographe pense que Morrison a fait une overdose au club mais a survécu quelques nuits avant sa mort réelle.

Tué

En 2014, Faithfull a déclaré que son petit ami, playboy et célèbre trafiquant de drogue Jean de Breteuil – un « aristo junkie » qui a également fourni Keith Richards des Rolling Stones – a donné à Morrison des médicaments qui l’ont tué.

« Il est allé voir Jim Morrison et l’a tué », a-t-elle déclaré au magazine Mojo. « Je veux dire, je suis sûr que c’était un accident. Pauvre bâtard. La claque était trop forte ? Ouais. Et il est mort. » Elle a dit qu’elle aurait pu rejoindre De Breteuil lors de sa visite au domicile de Morrison, mais a choisi de ne pas le faire. « Je pouvais intuitivement ressentir des problèmes », a-t-elle déclaré.

De Breteuil est mort au Maroc en 1972.

A-t-il simulé sa mort ?

L’organiste des Doors Ray Manzarek a suggéré un jour une autre possibilité. Se rappelant une conversation de 1970 avec Morrison, il se demandait si le leader intense avait juste simulé sa mort pour commencer une nouvelle vie et laisser ses problèmes derrière lui.

En 2016, Internet a bourdonné d’informations selon lesquelles Morrison était bel et bien vivant dans l’État américain de l’Oregon, vivant sous le nouveau nom de William Loyer après qu’un sosie de 70 ans y ait été repéré.

