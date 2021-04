Le stationnement de voiture peut être une tâche ardue, même pour les conducteurs chevronnés, surtout s’il s’agit d’un stationnement en parallèle. Une vidéo récente de TikTok qui est devenue virale pour toutes les raisons hilarantes laisse les internautes séparés, même sur Twitter.

La vidéo d’une minute publiée sur Twitter montre une femme essayant de garer sa voiture dans l’espace entre deux véhicules. Cependant, la manœuvre semble intimidante et on la voit inverser la voiture, puis essayer de la faire tourner dans l’alignement exact entre les deux véhicules, plusieurs fois. À un moment donné, elle sort même de la voiture pour compter les pas entre les deux et la distance de la place de parking. Une femme qui promène son chien passe et remarque la situation difficile de la conductrice. Elle soulève ensuite son chien et s’éloigne.

Ensuite, la vidéo montre une femme blonde venant aider la femme en détresse. Elle se tient derrière la voiture et propose ses directions pour guider la conductrice et les deux parviennent à accomplir la mission. Les deux femmes s’embrassent et célèbrent la réussite. Cependant, la femme blonde monte alors vers la voiture garée derrière, monte et s’éloigne. C’est cette fin de la vidéo qui a laissé les téléspectateurs craquer. Si la femme blonde avait été chassée de sa voiture en premier lieu, l’autre femme n’avait pas besoin de se battre autant pour se garer.

La vidéo a été visionnée plus de 9,7 millions de fois sur Twitter depuis qu’elle a été partagée lundi. Comme partagé par @cheembeam, la légende de la vidéo parle d’hyperboles car la femme dit qu’elle crie après avoir regardé ce TikTok. Elle a en outre précisé dans le tweet suivant qu’elle ne se moquait pas de la femme qui essayait de garer sa voiture, mais de la dame qui l’a aidée à la fin.

Cependant, un utilisateur a écrit pour défendre la femme blonde et a déclaré qu’elle avait rendu un excellent service à la conductrice. Justifiant leur stand, l’utilisateur a écrit que plutôt que de proposer la solution de facilité, elle a pris le temps de profiter de cette opportunité pour la guider dans un exercice de stationnement en parallèle.

La dame à la fin a rendu un excellent service à la première dame. Plutôt que d’offrir la solution de facilité, elle a pris le temps de profiter de cette occasion pour la guider dans un exercice de stationnement parallèle. – Marv n Jo (@Intrepidmotion) 13 avril 2021

HAHAHAHA LOL !! Au moins elle a pratiqué – Folklorian T ~ (@T_lovesTay) 13 avril 2021

Pourquoi prend-elle des mesures et échoue-t-elle toujours? – Abdifatah A okash (@ AbdifatahAokas1) 13 avril 2021

Cette merde était une intrigue complète de film lmao, un point culminant, un accrochage de falaise, une résolution et une fin surprise – l’espace et le temps (@KRASHFOREXT) 13 avril 2021

