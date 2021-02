Les nombreuses façons dont les prisonniers musulmans se voient refuser leurs droits religieux en prison

Des Corans coûteux aux demandes alimentaires ignorées, les détenus musulmans sont victimes de discrimination. | Matias Nieto / Couverture via Getty Images

L’émeutier du Capitole Jake Angeli, le soi-disant «Q Shaman», a reçu de la nourriture biologique en prison, révélant un double standard pour les prisonniers musulmans.

Rick, un prisonnier afro-américain et musulman, était dans un établissement correctionnel d’un État du Midwest lorsqu’il a essayé d’obtenir un Coran pour le culte. Sa demande à l’officier responsable a été rejetée. Mais quand on lui a dit le prix, il a été choqué – c’était bien plus que ce qu’il pouvait se permettre et, de manière significative, c’était deux à trois fois plus cher qu’une Bible.

«Je ne pouvais tout simplement pas me permettre d’acheter le Coran, ou quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs», dit-il, car on lui a refusé un Coran à plusieurs reprises.

Rick, dont le nom de famille n’a pas été divulgué pour protéger sa vie privée, a emprunté secrètement une copie du Coran à un autre détenu. Lorsque les gardes passaient, il devait rapidement s’assurer qu’ils ne le voyaient pas.

«La discrimination est si réelle. Tout ce qui compte, c’est votre arrière-plan et la couleur de votre peau », dit-il.

Les États-Unis incarcèrent actuellement plus de 2 millions de personnes, qui sont principalement des Noirs et des Latinx, et près d’un demi-million de ces personnes sont détenues sous caution. Malheureusement, les prisonniers musulmans en particulier sont largement exclus de la conversation. Les musulmans sont surreprésentés dans les prisons d’État, soit 9%. La présence significative de musulmans en prison contraste fortement avec la part des musulmans dans l’ensemble de la population américaine, qui n’est que de 1%.

Les prisonniers musulmans sont confrontés à bon nombre des mêmes problèmes que les autres personnes incarcérées, y compris les obstacles aux nécessités de base et à l’hygiène comme le dentifrice, le déodorant ou les produits d’hygiène féminine. Mais ils sont également confrontés à des pratiques discriminatoires uniques, telles que le manque d’accès équitable au matériel religieux dans les prisons. Ceci en dépit des lois fédérales qui exigent un accès égal aux documents religieux. Malheureusement, la discrimination dans les prisons est un problème de longue date, avec de multiples poursuites pour tenter de résoudre ce problème; néanmoins, les musulmans continuent de faire face à des difficultés.

Pourtant, plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral a affirmé que Jake Angeli, l’émeutier du Capitole connu sous le nom de «Q Shaman», devrait se voir accorder sa demande d’aliments biologiques alors qu’il était détenu dans une prison de Washington, DC, invoquant ses croyances religieuses. Il est déconcertant que les accommodements d’Angeli aient été respectés, non seulement parce que la prison de DC n’a trouvé aucune recherche montrant qu’un régime biologique était un principe du chamanisme, mais aussi parce que c’est profondément hypocrite étant donné le traitement de tant de prisonniers musulmans dans ce pays qui sont refusés, entre autres, la nourriture halal. Cela démontre à quel point tant de pratiquants blancs ne sont pas seulement immunisés contre la discrimination, mais reçoivent même des faveurs en matière de traitement en prison.

Rami Nsour, directeur fondateur de la Fondation Tayba, une organisation à but non lucratif qui vise à fournir des services aux personnes incarcérées, dit que fournir aux musulmans incarcérés les bases nécessaires pour pratiquer leur foi est une priorité extrêmement faible pour la plupart des prisons.

«Si toutes les nécessités de base en matière d’hygiène ne sont pas accordées aux prisonniers, et que cela ne figure pas en tête du budget, alors le matériel religieux ne sera pas non plus élevé», a déclaré Nsour.

Nsour explique que les prisons fédérales allouent une certaine somme d’argent pour acheter des livres pour la chapelle. Cela signifie que le coût de la pratique de sa religion incombe aux détenus, qui sont forcés d’utiliser l’argent de leur salaire de prison, qui peut être aussi bas que 5 cents de l’heure. Elle a expliqué qu’un Coran peut coûter 20 $ en prison. «Pour certains, cela pourrait être tout leur salaire mensuel. C’est pour les personnes qui n’ont pas de famille ou d’amis à l’extérieur qui peuvent acheter un livre pour eux. C’est un obstacle », ajoute Nsour. Dans de nombreuses prisons, les bibles sont beaucoup plus abondantes.

Même ceux qui réussissent à obtenir un Coran font face à des problèmes. Nsour a déclaré que de nombreux prisonniers lui ont signalé que leurs livres religieux avaient été jetés après des fouilles ou détruits. «Dans un cas, un bureau a piétiné la copie du Coran de l’étudiant. L’élève a récupéré la copie du Coran dans la poubelle et l’empreinte de la botte de l’officier était toujours clairement sur le Coran », explique Nsour. «Nous avons eu un étudiant musulman incarcéré qui nous a dit que 17 prisonniers utilisaient une copie du Coran. Notez que la maison musulmane moyenne aux États-Unis en a probablement environ quatre exemplaires par membre du ménage », ajoute-t-il.

Selon Rick, même obtenir quelque chose de simple comme un tapis de prière était méprisé et non fourni. «Lorsque nous essayons de prier, nous ne sommes pas autorisés à le faire. Les gardiens pensent que nous faisons quelques pas pour faire partie d’un gang, et ils ne nous laissent pas prier », explique Rick. Il raconte à Vox comment les gardes se sentent menacés par le nombre croissant de personnes devenant musulmanes et que la «technique» leur fait peur. «C’est comme si nous faisions quelque chose d’anormal pour eux de penser que nous sommes musulmans», dit-il. «Le monde centré sur les Blancs nous criminalise simplement pour qui nous sommes. Que je veuille prier seul ou en congrégation, c’est un non.

Malheureusement, la prière n’est pas la seule chose refusée aux prisonniers musulmans. Jeûner et rompre le jeûne est également une lutte pour beaucoup. Rick nous raconte comment il a eu besoin de nourriture mais n’a pas eu le temps ni les ressources nécessaires pour commencer ou interrompre le jeûne en temps opportun. Pendant le Ramadan, les musulmans jeûnent avant le lever du soleil jusqu’au coucher du soleil; avec les dates des vacances changeant chaque année, l’heure change également. «Quand je suis confiné, les gardiens ne me donnent même pas de nourriture quand j’ai besoin de commencer mon jeûne car il est parfois aussi tôt que 4 heures du matin», explique-t-il.

De même, Aishah – qui a été incarcérée pendant trois ans dans une prison de la côte Est – raconte de multiples formes de discrimination religieuse lors de son incarcération. Elle raconte à Vox comment les femmes avaient l’habitude de jeûner de longues journées pendant le Ramadan et se voyaient parfois refuser l’iftar, la rupture du jeûne, simplement parce que «la cuisine n’avait pas de nourriture». Elle dit que lorsqu’une mosquée locale donnait de la nourriture, de nombreux musulmans se sont vu refuser cette nourriture et ont dit qu’ils devaient payer pour cela. Quand il s’agissait d’accéder aux Corans, ils étaient extrêmement limités en nombre et pas facilement disponibles. Au lieu de cela, une Bible a été offerte.

«Il était clair qu’ils essayaient de nous rendre la vie plus difficile parce que nous étions musulmans», dit Aishah. Elle a également mentionné comment les églises faisaient des dons de nourriture et que les chrétiens avaient facilement accès à la nourriture, mais les musulmans ont été refusés.

Même si des lois fédérales sont en place pour protéger les individus contre la discrimination religieuse, les prisonniers musulmans comme Rick et Aishah sont soit facturés davantage pour les ressources, soit refusés complètement. Muslim Advocates, un groupe d’avocats basé à Washington, DC, rapporte qu’il y a des cas effrénés où de nombreux prisonniers musulmans ne sont tout simplement pas écoutés en raison de leur religion.

«Trop souvent, les Américains qui pratiquent l’islam ou d’autres confessions moins courantes dans ce pays sont victimes de discrimination de la part de ceux qui sont mal informés ou sectaires», déclare Matt Callahan, avocat principal de Muslim Advocates. «Ce problème est particulièrement grave en prison, où les musulmans sont surreprésentés et où leur pouvoir de défendre leurs droits est le plus faible. En raison de ce déséquilibre des pouvoirs, il est essentiel que nos tribunaux et nos gouvernements fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger l’exercice religieux des prisonniers.

Mais la discrimination va au-delà du traitement derrière les barreaux. En particulier, les Noirs sont deux fois plus susceptibles d’être détenus avant le procès que les Blancs. Les musulmans incarcérés avant leur jugement sont confrontés à un risque accru de victimisation, de surveillance et de déni de la liberté religieuse dans le système carcéral en raison de l’islamophobie. Cela désavantage également ceux qui n’ont pas les moyens de se payer une caution.

Maryam Kashani, l’une des cofondatrices de Believers Bail Out, une organisation à but non lucratif dirigée par la communauté qui vise à renflouer les musulmans en incarcération avant le procès et en garde à vue de l’immigration et des douanes, a expliqué que le financement est nécessaire pour sanctionner la pauvreté et promouvoir le racisme. «Même si le système judiciaire pénal proclame le principe de l’innocent jusqu’à preuve du contraire, la réalité est que les personnes qui n’ont été reconnues coupables d’aucun crime peuvent être emprisonnées indéfiniment parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer une caution», a-t-elle déclaré. «En conséquence, les personnes incarcérées avant le procès peuvent perdre leur emploi, leurs enfants, leur maison et même leur vie.»

Kashani a expliqué qu’elle considérait le renflouement des croyants comme une forme de zakat, ou un impôt sur la richesse et l’un des cinq piliers de l’islam décrits dans le Coran. Il s’agit d’aider les pauvres et les nécessiteux et de libérer les esclaves ou les captifs. «Il est de notre capacité et de notre devoir en tant que musulmans de contribuer à mettre fin à ce système injuste de mise en liberté sous caution qui criminalise la pauvreté et est intrinsèquement raciste par nature», explique Kashani.

Bien que Rick soit maintenant sorti de prison, il réfléchit au temps qu’il y a passé et à la discrimination qu’il a subie. «C’est comme si je commettais un crime, être à la fois musulman et noir», a-t-il déclaré.

Tasmiha Khan a écrit pour le New York Times, le National Geographic et Vanity Fair, entre autres. Trouve-la sur Twitter pour apprendre plus.