Les nombreuses choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants – Shaw Local

Le dernier Thanksgiving, nous étions heureux pour quelques petites choses que nous pouvions célébrer. Nous étions deux ans après le début de la pandémie de COVID-19 et avons finalement pu nous réunir en toute sécurité avec la famille élargie et les amis et profiter d’un festin.

En tant que pays, nous continuons à lutter contre de nombreux problèmes, de notre santé et de l’environnement à l’économie et aux prix élevés de l’essence. Nous avons beaucoup d’obstacles à surmonter.

Aujourd’hui, il a été bon de voir le virus sembler quelque peu sous contrôle. Par exemple, le comté de McHenry n’a pas signalé de décès lié au COVID-19 depuis le 25 juin et pendant des mois, il a eu une transmission communautaire «faible», telle que déterminée par les seuils fixés par les Centers for Disease Control and Prevention.

Oui, nous sommes dans un bien meilleur endroit. Alors, prenons le temps de nous rappeler certaines des bonnes choses qui se passent dans le nord de l’Illinois.

Nous sommes reconnaissants pour le groupe d’anciens combattants de Sycamore au centre de vie indépendant pour personnes âgées de Grand Victorian. Les anciens combattants ont réfléchi sur leurs expériences et ont partagé leurs réflexions attendues pour la Journée des anciens combattants. Dans un article du journaliste du Shaw Local News Network, Camden Lazenby, Jim Tull91 ans, un vétéran de la guerre de Corée, a déploré ce qu’il a appelé un manque de festivités locales pour marquer la journée.

Quand le Famille Kunkel, également de Sycamore, ont lu cette histoire, ils ont été inspirés pour montrer aux anciens combattants à quel point leur service comptait pour eux. Alors, Joann Kukel et ses deux petits-enfants ont organisé leur propre défilé patriotique à vélo pour les anciens combattants à l’extérieur de la maison lors de la Journée des anciens combattants. Ce sont des moments comme celui-là qui nous rappellent que le journalisme local signifie raconter une histoire et inspirer une action.

Côté entreprise, Cardinal SantéLes plans de fermeture de son usine de Crystal Lake nous ont fait craindre que jusqu’à 236 personnes soient licenciées à partir du 31 décembre. Nous sommes reconnaissants de voir qu’une autre entreprise – Springboard Manufacturing – est sur le point de reprendre l’installation et a conserver les travailleurs et peut-être même faire croître l’entreprise. Fabrication de tremplins Président et PDG Constable Douglas a déclaré au Northwest Herald «notre intention est de garder (tous les travailleurs)», soit environ 275 travailleurs au total en tenant compte des emplois à temps plein et temporaires, et de reconnaître les avantages liés à la longévité chez Cardinal.

Nous sommes reconnaissants de la croissance commerciale supplémentaire de DeKalb, où Facebookla société mère de Méta investit plus d’un milliard de dollars dans son centre de données DeKalb et le géant de la vente au détail en ligne Amazone est sur le point de construire une nouvelle installation. Ces emplois promettent des avantages importants pour la région.

DeKalb a également connu une croissance dans les entreprises détenues par des habitants locaux qui se sont installés dans les centres-villes. La Calleun nouveau lieu de musique et de bar ouvert à DeKalb en août, appartient à un résident de DeKalb Yesenia Galindo et sa famille, avec le soutien des fonds TIF de la ville. Planche à roulettes Fargoun incontournable du centre-ville appartenant à un résident de DeKalb Ariel Riesa reçu de l’argent du TIF de la ville pour l’aider à rénover son entreprise.

En 2020, Centraide du comté de Will a déclaré avoir vu un besoin d’assistance sans précédent – et un besoin qui n’avait vraiment pas diminué d’ici 2021. Nous sommes maintenant en 2022 et le besoin de produits de première nécessité ne disparaît tout simplement pas, selon Kamala Martinez, président et chef de la direction de United Way of Will County. Beaucoup de ceux qui sont dans le besoin sont des gens qui travaillent dur et qui ne peuvent pas payer leurs factures, a-t-elle déclaré. C’est la raison pour laquelle le rapport annuel de The Herald-News Campagne Herald-Anges. Depuis sa création en 1997, Herald-Angels a collecté des milliers de dollars pour aider des centaines de résidents du comté de Will.

Nous sommes reconnaissants envers Centraide en collaboration avec Église communautaire de la nouvelle vie à Bolingbrook qui fournissent dépôts de couches pour fournir //aider à répondre aux besoins des parents// pour leurs enfants. United Way prévoit d’ajouter des dépôts de couches à Braidwood et dans la région de Crète / Monee / University Park, ainsi qu’un deuxième dépôt de couches à Bolingbrook.

Nous sommes également reconnaissants pour certains des détournements de notre vie quotidienne.

Nous sommes reconnaissants envers les membres de nos communautés tels que David et Aubrey Appel de Plainfield, qui a attiré l’attention nationale avec son étalage d’Halloween amusant et innovant “Stranger Things” cette année.

Et nous sommes reconnaissants pour le jeune quarterback des Bears de Chicago Champs de Justin. Qu’il se révèle être le quart-arrière de la franchise insaisissable de l’organisation, ses performances record ont donné vie à ce qui n’aurait autrement été qu’une autre saison de football perdue à Halas Hall.

Alors que nous nous dirigeons vers la saison des fêtes et une nouvelle année 2023, continuons à nous engager à être meilleurs les uns envers les autres.

Aujourd’hui, à Thanksgiving, considérons nos vies dans leur ensemble. De quoi devons-nous être reconnaissants ? Qui rend nos vies meilleures ? Comment devrions-nous leur montrer notre appréciation? Comment pouvons-nous montrer à nos voisins notre respect et notre véritable empathie ? Et une fois que nous aurons des réponses positives à ces questions, poursuivons ces bonnes pensées tout au long des mois à venir.

Joyeux Action de Graces.