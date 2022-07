Les nombreuses armes illégales en Afrique du Sud sont un facteur dans les fusillades dans les bars

Commentez cette histoire Commentaire

JOHANNESBURG – La police sud-africaine patrouille dans les rues du canton de Soweto à Johannesburg, à la suite d’une série de fusillades dans des bars qui ont secoué la nation. L’abondance d’armes détenues illégalement dans le pays est en partie responsable de la fusillade au cours de laquelle 22 personnes ont été tuées dans trois tavernes différentes le week-end dernier, ont déclaré des militants communautaires.

Au moins 16 personnes ont été abattues dans une taverne du canton de Soweto tandis que quatre autres ont été tuées à Pietermaritzburg et deux ont été abattues à Katlehong, à l’est de Johannesburg. L’une des personnes blessées dans la fusillade de Soweto est décédée à l’hôpital mardi, portant à 16 le nombre de morts dans cet incident.

On ne sait pas si les différentes fusillades sont liées, mais les rivalités régionales et ethniques, un réseau d’extorsion du crime organisé, la concurrence entre les propriétaires de bars et les inimitiés politiques sont autant de motivations possibles pour les fusillades, selon les analystes.

Dans les trois incidents, les suspects ont ouvert le feu sur les clients avant de partir à toute vitesse dans leurs véhicules et notamment les assaillants n’ont pas volé les victimes.

Selon la police, les hommes armés lors de la fusillade de Soweto ont utilisé des fusils de gros calibre, notamment des AK-47, laissant 137 cartouches vides trouvées sur les lieux. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la façon dont les criminels peuvent accéder à ces armes de grande puissance.

Les armes à feu illégales circulant en Afrique du Sud contribuent au taux de criminalité élevé du pays, selon des militants. Selon les statistiques annuelles sur la criminalité du pays, 23 personnes en moyenne sont tuées par balle chaque jour en Afrique du Sud.

De nombreuses armes utilisées par les criminels ont été volées à la police et à des sociétés de sécurité privées, selon Gun Free South Africa. Plus de 12 900 personnes ont été arrêtées pour possession d’armes à feu et de munitions illégales en 2020/2021, selon les statistiques officielles.

Plus de 3 400 armes à feu de la police ont été volées ou portées disparues au cours des cinq dernières années, selon l’opposition officielle du pays, l’Alliance démocratique. En janvier de cette année, la commission parlementaire du pays sur la police a appris que 158 armes avaient disparu au poste de police de Norwood à Johannesburg.

« Le moyen le plus efficace de réduire les décès par arme à feu est de réduire la disponibilité des armes à feu. En ce moment, nous avons des armes à feu qui inondent le marché légal, puis elles se déplacent vers le marché illégal », a déclaré la directrice de Gun Free South Africa, Adele Kirsten.

“Nous savons que la majorité d’entre eux passent des mains de l’industrie de la sécurité privée et de la fraude et de la corruption au sein de la police”, a déclaré Kirsten.

Les habitants de Soweto ont dénoncé l’abondance d’armes détenues illégalement dans la région, certains déclarant à l’Associated Press qu’ils entendaient souvent des coups de feu la nuit.

S’adressant à la communauté de Soweto lundi, Cele a déclaré que la police fouillerait les maisons pour trouver les armes illégales utilisées pour terroriser la communauté.

“Nous avons entendu dire que les armes à feu illégales sont partout dans cette communauté, nous allons déployer la police ici”, a déclaré Cele.