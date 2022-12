Les nombres sur le panneau examinant la fusillade de masse de Va. Beach diminuent

VIRGINIA BEACH, Virginie (AP) – Plusieurs membres d’une commission d’État chargée de mener une enquête indépendante sur une fusillade de masse en 2019 à Virginia Beach, en Virginie, ont démissionné ces derniers mois – soulevant des doutes chez certains quant à savoir si le panel peut accomplir son travail .

La Virginia Beach Mass Shooting Commission a commencé avec 21 membres, mais 10 membres ont démissionné, selon un porte-parole du bureau d’État qui supervise le panel.

Certains membres actuels et anciens ont exprimé leur frustration quant à la manière dont l’enquête sur la fusillade a été menée, a rapporté The Virginian-Pilot of Norfolk.

« Nous avons perdu 10 personnes ; Je suis assez bouleversé à ce sujet », a déclaré le membre actuel David Cariens, déclarant au journal que la plupart sont partis au cours des six derniers mois.

“Je pense qu’il y a des gens au sein de la commission qui ne veulent pas être agressifs dans l’enquête”, a ajouté Cariens. “Le résultat net de leur manque d’enthousiasme pour enquêter est que cela protège la ville.”

Un ingénieur de la ville a tué par balle 12 personnes et en a blessé quatre autres le 31 mai 2019 au centre municipal de Virginia Beach avant d’être tué par la police. La charge de la commission consiste en partie à recommander des améliorations aux lois, politiques et autres domaines de Virginie afin de minimiser le risque de futures fusillades.

Kate Hourin, directrice des communications du Bureau de l’inspecteur général d’État, qui supervise la commission, a confirmé les 10 démissions la semaine dernière mais a refusé de commenter davantage.

Le président de la Commission, Ryant Washington, a déclaré que certains membres avaient quitté les postes de bénévoles en raison de problèmes familiaux ou parce que cela interférait avec leur travail.

Washington, ancien shérif du comté de Fluvanna et administrateur des forces de l’ordre de l’État, a déclaré qu’il espérait que les postes vacants seraient pourvus, mais que le travail de la commission se poursuivrait malgré tout. Le groupe se réunit environ une fois par mois à Richmond.

“Nous sommes nombreux à travailler avec diligence”, a-t-il déclaré. “Nous essayons de faire ce qui nous est proposé et je pense que nous continuerons à le faire.”

Rebecca Cowan, qui a démissionné de la commission le mois dernier, a écrit au procureur général Jason Miyares et à Virginia Beach Del. Kelly Convirs-Fowler au sujet de ses préoccupations dans un e-mail. Miyares, alors un autre délégué de Virginia Beach, et Convirs-Fowler ont fait pression pour créer la commission d’État en 2020.

Cowan a écrit que les efforts pour obtenir les informations nécessaires se sont heurtés à la résistance de la ville et de certains membres de la commission.

“À mon avis, des tentatives de manipulation ont été faites pour étouffer la recherche d’informations”, a-t-elle écrit. “Je crains que le travail de la commission ne soit entravé de l’intérieur, soit délibérément, soit par négligence.”

Miyares et Convirs-Fowler n’ont pas répondu vendredi à une demande de commentaire du journal.

Le vice-président Robert “Butch” Bracknell a déclaré que le panel bénéficierait d’un soutien accru de l’État, tel que l’ajout de membres du personnel à temps plein.

Jason Nixon, dont la femme, Kate, a été tuée dans la fusillade, a déclaré qu’il était profondément déçu par la commission et qu’il n’avait plus confiance en son travail.

“C’est embarrassant pour l’État de Virginie”, a déclaré Nixon. “Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes pour permettre que cela continue.”

Le FBI a déclaré en juin 2021 que son enquête avait déterminé que l’employé qui avait mené la fusillade “était motivé par des griefs perçus sur le lieu de travail” sur lesquels “il s’était fixé pendant des années”.

