Les nomades numériques veulent travailler de n’importe où. Certains craignent que cela crée des problèmes pour les communautés locales

Étincelle53:59L’avenir du travail à distance

Federico de Jesús est heureux que les travailleurs à distance s’installent à Porto Rico, à condition qu’ils paient leurs impôts.

Même avant que la pandémie ne rende plus courant le travail en dehors du bureau, le territoire insulaire a connu un afflux d’investisseurs fortunés et de nouveaux travailleurs, y compris des soi-disant nomades numériques, s’installant pour travailler en bord de mer, en partie grâce aux allégements fiscaux accordés aux non-résidents.

Aujourd’hui, dit-il, nombreux sont ceux qui rendent la vie sur l’île inabordable pour ses habitants.

« Il ne s’agit pas de faire sortir les Américains de Porto Rico », a déclaré de Jesús, représentant du groupe de défense Losing Puerto Rico, à l’émission de radio CBC. Étincelle. « Il y a beaucoup de grands Américains qui viennent créer des emplois et payer leurs impôts. »

« Nous sommes préoccupés par les gentrificateurs coloniaux qui chassent les gens de chez eux. »

La tendance au nomadisme numérique – un mode de vie qui permet aux travailleurs de parcourir le monde tout en se connectant à leur travail où qu’ils se trouvent – ​​s’est développée ces dernières années, mais a connu une forte augmentation après que la pandémie a ouvert la porte à plus de flexibilité au travail.

Selon un rapport publié en août par la société américaine de ressources humaines MBO Partners, le nombre d’Américains se qualifiant de nomades numériques a augmenté de 131 % entre 2019 et 2022.

REGARDER | Les prix des logements montent en flèche à Mexico avec l’arrivée de plus de travailleurs internationaux : Mexico aux prises avec une vague de travailleurs à distance Une vague de visiteurs internationaux à la recherche d’un style de vie plus abordable grâce au travail à distance suscite le mécontentement dans les quartiers de Mexico, qui ont vu les prix de l’immobilier monter en flèche.

Il attire un groupe généralement plus jeune – les millennials et les travailleurs de la génération Z – souvent occupant des emplois bien rémunérés dans le domaine des technologies et du savoir.

Mais cette liberté de travailler de n’importe où a créé des tensions dans certaines communautés où le coût de la vie a grimpé en flèche pour les habitants.

« La plupart des nomades numériques ne séjournent pas dans des hôtels, alors il faut qu’il y ait des biens immobiliers pour eux », a déclaré Rachael Woldoff, professeur de sociologie à l’Université de Virginie occidentale.

« Vous pourriez dire : ‘Eh bien, peut-être qu’ils se contentent de construire des logements pour eux, donc cela ne leur enlève rien.’ Cela peut être vrai ou non… Même si vous construisez pour eux, cela change le lieu.

« Vous pouvez travailler de n’importe où »

Kristin Wilson a récemment fait un retour à sa vie d’avant la pandémie en tant qu’« entrepreneure indépendante du lieu ».

« J’ai pu aller au Portugal pendant quelques mois l’année dernière, puis au Royaume-Uni cette année et dans d’autres régions d’Europe », a déclaré Wilson, qui vit actuellement à Manchester.

Le créateur de contenu et fondateur d’une entreprise de relocalisation pour d’autres nomades numériques voyage et travaille à distance depuis 2012.

« Vous pouvez travailler de n’importe où. Vous pouvez vivre presque n’importe où. Et pendant tant d’années, c’était quelque chose de très peu conventionnel », a-t-elle déclaré.

« Mais ces jours-ci, cela devient de plus en plus courant. »

Lisbonne, la capitale du Portugal, est devenue une destination prisée des soi-disant nomades numériques. (Patricia de Melo Moreira/AFP/Getty Images)

Le nomadisme numérique existait avant la pandémie, mais l’évolution vers le travail à distance a amené de nombreux travailleurs à rejeter l’idée d’un temps présentiel obligatoire au bureau.

Dans son livre, Nomades numériques : à la recherche d’un travail significatif dans la nouvelle économie, Woldoff présente des travailleurs qui disent s’être épuisés à cause de leur emploi.

« Ils avaient l’impression de vivre dans ces villes de classe créative, mais ils ne pouvaient pas profiter des commodités car le coût de la vie était élevé. [and] leurs salaires n’étaient pas à la hauteur des coûts », a-t-elle déclaré.

« Ils étaient tellement occupés à travailler, à essayer de payer leurs factures et de suivre leur style de vie qu’ils se sont retrouvés dans un grand désespoir. »

Pour ces travailleurs, trouver un nouvel environnement – ​​qu’il s’agisse de l’île indonésienne de Bali ou de la métropole de Lisbonne – était la solution.

« Ils étaient tout simplement très confus en tant que natifs du numérique », a déclaré Woldoff. « On se demande presque pourquoi les gens un peu plus âgés qu’eux se concentrent-ils autant sur la culture du face-time ?

Parallèlement, des pays comme le Portugal ont activement invité les travailleurs à distance dans la région dans l’espoir de stimuler l’économie locale.

Hausse des coûts du logement à Porto Rico

Les incitations fiscales uniques de Porto Rico en font un endroit accueillant pour les travailleurs à distance et les investisseurs en cryptomonnaies.

Les investisseurs individuels qui s’installent sur l’île sont exonérés de l’impôt sur le revenu et sur les plus-values ​​sur les revenus passifs qu’ils gagnent. Les pauses ne sont pas disponibles pour les habitants et les résidents existants.

Si le Congrès n’agit pas pour supprimer l’exonération fiscale accordée à ces personnes au niveau fédéral, cela va continuer. – Federico de Jésus

Pour être éligibles, les investisseurs doivent acheter un bien immobilier sur l’île. Cela a entraîné une forte hausse des prix de l’immobilier, avec certains investisseurs offrent des chèques en blanc aux locaux pour des maisons non cotées selon le New York Times.

« Ils doivent acheter une maison pour prouver qu’ils vivent à Porto Rico, qu’ils n’y vivent que la moitié de l’année, et ils rendent la vie beaucoup plus chère pour les gens », a déclaré de Jesús.

« Un de mes amis vit dans la ville de San Germán. Il a été accepté à la faculté de droit de l’Université de Porto Rico à San Juan, et il ne pouvait pas obtenir un loyer inférieur à 3 000 dollars par mois dans un quartier où il y a quelques années, il était possible de payer un loyer mensuel inférieur à 3 000 dollars. obtenez un appartement pour 500 $.

Même si l’exemple de Porto Rico se situe à l’extrême, des problèmes similaires ont est apparu dans la capitale portugaise, où les habitants sont exclus du marché immobilier car la concurrence accrue fait grimper les prix.

REGARDER | De plus en plus d’entreprises rappellent les travailleurs à distance : La campagne de retour au bureau suscite la réticence des employés Alors que l’été touche à sa fin, de plus en plus d’employeurs déclarent que la présence au bureau est obligatoire, mais certains travailleurs ont constaté que le travail à domicile leur convient mieux et font pression pour que cela continue ainsi.

Wilson affirme que les problèmes d’accessibilité financière auxquels les villes sont confrontées ne sont pas nécessairement liés à la montée du nomadisme numérique, mais plutôt à la durabilité au sein de l’industrie du tourisme.

« Je pense qu’il est injuste de rejeter toute la faute sur les nomades numériques », a déclaré Wilson. « Et le véritable point ici est que le changement est difficile, mais le changement se produit et la technologie favorise le changement à un rythme très rapide. »

« Je sais que les membres de la communauté des nomades numériques sont très travailleurs, très avant-gardistes et souhaitent s’associer avec la population locale et les gouvernements locaux pour pouvoir s’assurer qu’ils ont un impact positif net dans les endroits où ils se trouvent. en allant. »

Une modification de la législation fiscale est nécessaire : de Jesús

Les nomades numériques doivent être conscients de l’impact qu’ils peuvent avoir sur les communautés locales, explique Woldoff.

« Le gouvernement et les gens doivent être protégés. Leur logement, leur mode de vie, leur façon de vivre doivent être respectés », a-t-elle déclaré.

Mais pour de Jesús, qui se bat pour les habitants de sa maison, cela signifie des changements dans la législation fiscale.

« Si le Congrès n’agit pas pour supprimer l’exonération fiscale accordée à ces personnes au niveau fédéral, cela va continuer », a-t-il déclaré.

Les Portoricains, ajoute-t-il, sont « très inquiets du fait que nous allons devenir Hawaï 2.0, où Hawaï n’est pas réservé aux Hawaïens. C’est l’apanage de beaucoup d’autres personnes, mais pas des Hawaïens natifs ».