Les nomades numériques peuvent vivre gratuitement en Sardaigne — voici comment postuler

Clarese Partis, un concepteur de logiciels de 39 ans originaire de Los Angeles, a toujours voulu travailler dans un endroit décalé, loin des foules.

Alors, lorsqu’on lui a offert une telle opportunité, elle l’a immédiatement saisie.

La semaine dernière, Partis a atterri dans le village sarde d’Ollolai en Italie pour un séjour gratuit payé par la municipalité locale. Il fait partie d’un programme destiné aux nomades numériques qui souhaitent s’installer temporairement pour travailler au centre de l’île, au milieu des agriculteurs et des moutons au pâturage.

Elle est la première nomade numérique à arriver – et elle a déjà dit que cela avait changé sa vie.

« Je voyage en tant que nomade numérique depuis deux ans, la dernière fois à Zanzibar », a déclaré Partis, mais « quand l’opportunité d’Ollolai s’est présentée, j’étais ravi de l’essayer ».

« Je sentais que j’avais besoin de changer d’endroit », a-t-elle déclaré, « pas touristique, mais [instead] entouré de nature, d’air frais, de montagnes, de belles plages, où je pourrais trouver plus de réconfort, de paix et un style de vie plus lent. »