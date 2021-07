Les Nokia C30 et 6310 sont également officiels aux côtés de véritables écouteurs sans fil

Outre le XR20, HMD Global a annoncé deux autres téléphones, le 6310 et le C30. Le premier est, comme son nom l’indique, une autre réinterprétation d’un téléphone Nokia classique des années passées, tandis que le C30 est un smartphone Android intéressant avec une grosse batterie et un prix bas.

Commençons donc par la C30. La série C est la nouvelle famille d’appareils d’entrée de gamme de Nokia, et en tant que telle, vous ne devriez pas vous attendre à des spécifications record proposées ici. En fait, le Nokia C30 est le nouveau « roi » de la série C, avec le plus grand écran et la plus grande capacité de batterie à 6,82″ et 6 000 mAh, respectivement.

L’écran a une résolution HD + avec une encoche en forme de larme et un cadre inférieur important assez grand pour abriter le logo Nokia. À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 13 MP avec flash ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que pour les selfies, vous obtenez un vivaneau de 5 MP.

Le C30 est alimenté par le chipset Unisoc SC9863A, qui possède un processeur Cortex-A55 octa-core cadencé jusqu’à 1,6 GHz. Il y aura trois combos RAM/stockage : 2/32 Go, 3/32 Go et 3/64 Go. Le téléphone fonctionne sous Android 11 Go Edition, la version réduite du système d’exploitation de Google pour les appareils bon marché. En parlant de prix, le Nokia C30 sera disponible à partir de 99 €.

Il prend en charge la 4G (pas de 5G ici) et la charge 10W. Un capteur d’empreintes digitales se trouve à l’arrière et le déverrouillage du visage basé sur l’appareil photo est également pris en charge. L’appareil dispose d’une prise casque 3,5 mm et d’un port de charge microUSB. Il recevra des mises à jour de sécurité pendant deux ans (aucune mention des mises à jour de la version Android cependant).

Le nouveau 6310 a un design qui rappelle l’original, mais avec un écran plus grand et des boutons plus gros, deux éléments qui, selon HMD, faciliteront l’utilisation. L’écran est un panneau incurvé de 2,8″ avec une résolution QVGA. Le téléphone dispose également d’une batterie de 1 150 mAh pour des « semaines » d’utilisation, d’une radio FM sans fil, de la prise en charge de la 2G, de la plate-forme Series 30+ à bord, d’un port microUSB pour le chargement et d’un Prise casque 3,5 mm, connectivité Internet, fonctionnalités Snake et Torch intégrées.

Il est alimenté par l’Unisoc 6531F. Il sera commercialisé à un prix moyen mondial de 40 €.

HMD Global a également officialisé certains véritables écouteurs sans fil de marque Nokia lors du même événement.

Les Nokia Clarity Earbuds Pro sont dotés de Bluetooth 5.2, d’une suppression active du bruit, d’une prise en charge aptX, d’un design « optimisé » pour le smartphone Nokia XR20 (en couleur, revêtement en caoutchouc), de pilotes de 10 mm, jusqu’à 27 heures de lecture totale avec l’étui, un faible mode de jeu de latence 60 ms, résistance à l’eau IPX5 et prise en charge du chargement sans fil du boîtier. Ceux-ci seront mis en vente en septembre en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient pour 99 $.

Les écouteurs Nokia Comfort ont un « ajustement ergonomique », un design compact, une résistance à l’eau IPX5, Bluetooth 5.1, une commande tactile, un commutateur automatique maître/esclave pour utiliser l’un ou l’autre des écouteurs comme casque mono et 29 heures de temps de jeu total avec l’étui. Ceux-ci sortiront en août dans le monde pour 49 $.

Enfin, les écouteurs Nokia Go + sport Bluetooth 5.0, 26 heures d’autonomie totale avec l’étui, le contrôle tactile, le commutateur automatique maître/esclave, et ils sont étanches aux éclaboussures IPX4. Ceux-ci sortiront en août pour 29 $ en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient.