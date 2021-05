« Les Noirs tueront tout ce que les Blancs voient ! » – Images choquantes de la ‘National Black Power Convention’ à Tulsa – The Right Scoop

À l’occasion du centenaire du massacre de la course de Tulsa en 1921, des groupes de pouvoir noirs ont défilé et se sont plaints de tuer des blancs pour venger ce qui s’est passé il y a 100 ans :

Voici plus de CR :

REVUE CONSERVATIVE – Des centaines d’hommes et de femmes noirs de tout le pays se sont rassemblés à Tulsa et ont organisé une marche armée à travers la ville à l’occasion du centenaire du massacre de la course de Tulsa en 1921. Le New Black Panther Party était le plus grand groupe de la marche.

« Nous poussons la mort à la suprématie blanche, la mort au capitalisme, la mort à l’impérialisme et la mort au fascisme. Nous poussons œil pour œil, dent pour dent, tête pour tête et vie pour vie », crie un homme dans un mégaphone à la foule rassemblée.

« Les suprémacistes blancs nous cassent la tête et nous droguent ici pour cueillir du coton, afin qu’ils puissent devenir riches, afin qu’ils puissent devenir riches », dit-il.

« C’est ce qu’ils ont fait ! Un homme crie dans la foule.

« Mais je voudrais vous dire, poursuit l’orateur, même si vous n’êtes pas en Afrique, l’Afrique est née en vous. L’Afrique est née en toi !

« Black Power! » Les gens applaudissent de la foule.

L’orateur poursuit en disant : « C’est un événement historique fort, nous ne devons pas le laisser s’arrêter là. Nous devons pousser profondément dans la soi-disant violence noir sur noir, la violence communautaire, la peur, la haine de soi, qui nous oppose les uns aux autres, qui nous oppose à la violence des gangs. Nous devons entrer dans notre capot », a-t-il déclaré. Il a appelé les gens à faire face à la violence des gangs dans leurs quartiers.

« Ils nous ont fait subir des souffrances vicieuses, une oppression vicieuse », a-t-il déclaré. « Une fois qu’ils sont enterrés, nous devons les enterrer, les déterrer et les tuer à nouveau. » C’est devenu un chant du public.

Un autre orateur a pris le mégaphone et a dit « Les noirs tueront tout ce qui est blanc en vue« , à cause de » tout ce que vous nous avez fait, tout ce que vous avez fait au cours des 6 000 ans et tué 600 millions d’entre nous et 408 ans en particulier « , a-t-il déclaré.

« C’est une course qui essaie de conserver le pouvoir, et une course a un début et une fin et votre heure de fin a été constituée depuis 1914, pas de bon peckerwood », a-t-il déclaré.

« C’est le moment dont Malcolm parlait », a-t-il déclaré. Il a parlé d’un « front uni » et qu’il était temps de « donner l’enfer à ces crackers ».

Un autre intervenant a expliqué comment « l’homme blanc, son cimetière, ne remonte qu’à quelques centaines d’années », aux États-Unis, et cela a appelé à des réparations sous forme de terres. Il a déclaré que le nombre de Noirs de l’Oklahoma tués lors des émeutes raciales de Tulsa il y a 100 ans était bien plus élevé que ce qui a été rapporté.

Les manifestants réclamaient des réparations et appelaient les Noirs américains à organiser des défenses armées d’eux-mêmes et de leurs communautés. Ce week-end marquait le 100e anniversaire des émeutes raciales de Tulsa.