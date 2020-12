WASHINGTON (AP) – Les membres noirs du service dans l’armée de l’air sont beaucoup plus susceptibles de faire l’objet d’une enquête, d’être arrêtés, de faire face à des mesures disciplinaires et d’être renvoyés pour inconduite, selon un nouveau rapport qui a examiné les disparités raciales dans le service.

Le rapport de l’inspecteur général de l’armée de l’air, publié lundi, a déclaré que les membres noirs de l’armée de l’air et de la force spatiale sont moins susceptibles d’être promus à des rangs plus élevés d’enrôlement et d’officier, et un tiers d’entre eux pensent qu’ils n’ont pas les mêmes opportunités. comme leurs pairs blancs. Et il a conclu que «la disparité raciale existe» pour les membres noirs du service, mais que les données n’expliquaient pas pourquoi cela se produit.

Le rapport intervient alors que le Pentagone se débat avec un effort plus large pour élargir la diversité au sein des rangs. Le Département de la Défense a approuvé la semaine dernière une nouvelle série d’initiatives visant à recruter, retenir et promouvoir de manière plus agressive une force plus diversifiée sur les plans racial et ethnique. Et il a appelé à un plan pour sévir contre la participation à des groupes haineux par les membres du service et à un projet de modifications proposées au Code uniforme de justice militaire.

Le rapport de l’Air Force IG a présenté des données sur les inégalités raciales soupçonnées depuis longtemps. Il a déclaré qu’un grand nombre de membres noirs du service avaient fait état d’expériences de partialité et de racisme. Et bien que ces rapports aient été difficiles à valider dans le cadre de l’étude, l’examen a conclu qu’il était «raisonnable de conclure que des actes de racisme individuels se sont produits au sein du département de l’armée de l’air».

Un commandant d’escadron noir qui a été interviewé, par exemple, a déclaré que le seul mentorat qu’il avait reçu tout au long de sa carrière provenait d’autres dirigeants noirs. Et il a dit que parfois les membres noirs du service faisaient une erreur, et cela mettait fin à leur carrière.

« Vous pourriez être laissé pour compte si vous n’avez pas quelqu’un qui vous ressemble pour vous aider à vous propulser », a-t-il déclaré. « Les membres noirs du service doivent travailler deux fois plus dur et vous ne pouvez pas gâcher. »

Les croyances en matière de discrimination traversent les rangs. Près de la moitié des répondants noirs au sondage ont déclaré avoir été victimes de discrimination en raison de leur race. Et 45% des officiers généraux noirs – ils comprennent des généraux d’une étoile à quatre étoiles – ont déclaré avoir été victimes de discrimination. En revanche, 94% des officiers généraux blancs ont déclaré ne pas être victimes de discrimination fondée sur leur race.

Les hauts dirigeants de l’armée de l’air et de la force spatiale ont demandé des mises à jour dans les 60 jours sur la façon de résoudre un certain nombre de problèmes, y compris la disparité dans la discipline et le fait que 60% des membres noirs interrogés ont déclaré qu’ils ne tiraient pas les mêmes avantages de le doute que leurs pairs blancs s’ils ont des ennuis.

Le général Charles Brown Jr., chef d’état-major de l’armée de l’air, a déclaré que les chefs de service devaient rétablir la confiance avec leur force.

« La disparité raciale n’est pas un sujet facile et quelque chose dont nous ne parlons généralement pas beaucoup à tous les niveaux de commandement », a déclaré Brown, le premier homme noir à diriger l’armée de l’air. « Maintenant, nous devons tous aller de l’avant avec un sens significatif et durable. et un changement durable. »

La secrétaire de l’armée de l’air, Barbara Barrett, a ajouté que les dirigeants prendront les mesures appropriées pour éliminer les obstacles et élargir le mentorat et d’autres programmes pour encourager la diversité.

L’examen de l’IG a examiné les données du processus de justice militaire remontant à 2012, a examiné les taux de promotion et d’autres possibilités offertes aux militaires, a mené des entrevues et a reçu plus de 123 000 réponses à un sondage. Les responsables ont déclaré qu’il se concentrait uniquement sur les membres noirs des services pour que l’examen soit effectué rapidement, mais que les changements ultérieurs seraient appliqués plus largement à d’autres groupes minoritaires.

Plus précisément, l’examen a révélé que les militaires noirs enrôlés étaient 57% plus susceptibles que les Blancs d’être confrontés à des cours martiales et 72% plus susceptibles d’être punis non judiciaires à la suite d’une enquête. Les troupes noires étaient deux fois plus susceptibles d’être appréhendées par la sécurité et les jeunes militaires noirs étaient deux fois plus susceptibles d’être renvoyés involontairement pour inconduite. Les troupes noires font également l’objet d’enquêtes et sont plus souvent reconnues coupables de harcèlement sexuel.

Le rapport note, cependant, que les recrues qui rejoignent la force avec une renonciation morale – qu’elles soient noires ou blanches – sont plus susceptibles de faire face à des problèmes de discipline. Les recrues ayant déjà fait l’objet de condamnations pénales telles que voies de fait, conduite en état d’ébriété ou consommation de marijuana doivent obtenir une renonciation morale pour s’enrôler.