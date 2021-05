Les Noirs «  sont 12 fois plus susceptibles d’être poursuivis pour cannabis  »

Les Noirs sont 12 fois plus susceptibles d’être poursuivis pour possession de cannabis que les Blancs, selon une nouvelle analyse des libéraux démocrates qui appellent à la fin de l’utilisation de Stop and Search pour de petites quantités.

Brian Paddick, l’ancien chef de la police qui est le porte-parole du parti pour les affaires intérieures à la Chambre des lords, a averti que l’accent mis sur la possession de cannabis à des fins personnelles est «une perte de temps de la police et du tribunal» et «sape la confiance dans la police parmi Communautés noires ».

Il propose un amendement au projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux qui mettrait fin à l’utilisation du système Stop and Search pour la possession de petites quantités de drogues à des fins personnelles.

L’analyse des libéraux démocrates des nouvelles statistiques du ministère de la Justice a révélé qu’il y avait un total de 26 095 poursuites pour possession de drogue en 2020, dont 57% (14 894) pour cannabis.

Les Noirs ont fait face à 148,4 poursuites pour possession de cannabis pour 100 000 habitants, contre 12,2 pour 100 000 pour les Blancs.

Des données distinctes du Home Office révèlent qu’une personne noire est huit fois plus susceptible d’être arrêtée et recherchée pour de la drogue qu’une personne blanche, mais pas plus susceptible d’être trouvée avec de la drogue.

Lord Paddick a déclaré: «Les lois sur les drogues dépassées du Royaume-Uni font plus de mal que de bien. Le cannabis est disponible gratuitement et largement utilisé, tandis que les gangs criminels de la drogue causent d’énormes dommages à nos communautés et à la vie des jeunes.

«Arrêter, arrêter et poursuivre des milliers de personnes simplement pour possession de cannabis à des fins personnelles est une perte de temps pour la police et les tribunaux. Pendant ce temps, la grande majorité des cambriolages ne sont pas résolus, et même les crimes qui font l’objet de poursuites s’éternisent pendant des années avant que les victimes n’obtiennent justice parce que les tribunaux sont encombrés de petites affaires de drogue.

«Pour aggraver les choses, l’utilisation disproportionnée de ces lois sape la confiance dans la police parmi les communautés noires. Les jeunes meurent dans nos rues pendant que la police cherche un spliff.

Il a ajouté: «Nous devons de toute urgence restaurer la confiance qui est cruciale pour un maintien de l’ordre efficace, comme le ciblage des interpellations et des fouilles sur ceux dont la communauté sait qu’ils sont ceux qui portent les couteaux.

«Au lieu de perdre leur temps à chercher de petites quantités de cannabis, donnons aux policiers le temps et l’espace nécessaires pour prévenir et résoudre des crimes qui sont des personnes importantes et qui rendent nos communautés plus sûres pour tout le monde.»

Jane Slater, directrice générale adjointe de la Transform Drug Policy Foundation, a déclaré L’indépendant: «Nous nous félicitons de toute initiative visant à empêcher l’arrestation et la recherche de petites infractions liées aux drogues, et nous nous sommes récemment associés au réseau d’action sociale Blaksox pour dénoncer ces pratiques discriminatoires et exiger une réforme de nos lois sur la drogue qui ont échoué depuis 50 ans.

«Comme le démontrent les preuves, le contrôle et la fouille se sont révélés inefficaces pour réduire la consommation de drogues, restreindre les marchés de la drogue ou réduire les méfaits liés à la drogue. Cela a plutôt conduit à une criminalisation disproportionnée des communautés marginalisées – en particulier les jeunes noirs des quartiers défavorisés, alimentant la stigmatisation et les inégalités.

« Les Noirs de Londres, par exemple, sont plus de 19 fois plus susceptibles d’être arrêtés et recherchés pour des drogues que les Blancs. »

Cela intervient alors que les militants ont lancé une super-plainte contre les pouvoirs d’arrêter et de fouiller des personnes sans soupçon dans des zones choisies par la police, au milieu d’allégations d’inefficacité et de racisme.

La Criminal Justice Alliance (CJA), un réseau de 160 organisations, demande l’abrogation des lois sur les arrestations et les fouilles de l’article 60, car les chiffres explosent en Angleterre et au Pays de Galles.